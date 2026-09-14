‘Samsung Galaxy SmartTag 3 krijgt nieuw (en onhandig) ontwerp’

Er zijn renders opgedoken van de Galaxy SmartTag 3, de nieuwe tracker die Samsung binnenkort presenteert. Het apparaatje heeft een nieuw ontwerp waar we niet direct wild enthousiast van worden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy SmartTag 3 te zien op renders’

Het handige van de Samsung Galaxy SmartTag 2 is dat hij een ingebouwde ring heeft waarmee je hem kunt bevestigen aan een sleutelbos of koffer. Je hoeft er dus geen apart hoesje of iets dergelijks bij te kopen om de tracker vast te maken aan je spullen. Dat voordeel lijkt zijn opvolger kwijt te raken.

SammyGuru publiceerde namelijk renders van de Samsung Galaxy SmartTag 3, die waarschijnlijk binnenkort verschijnt. We zien geen langwerpige tracker meer, maar eentje die een ‘squircle’-achtige vorm heeft, net als de Galaxy Watch 9. Daarmee lijkt hij behoorlijk op de AirTag 2 van concurrent Apple.

Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Mogelijk is het apparaatje daardoor ook iets kleiner dan zijn voorganger. Maar een ingebouwde ring heeft de SmartTag 3 niet meer. Je zult dus een apart hoesje moeten gebruiken als je hem aan je spullen wil bevestigen. Ook daar zijn onderstaande renders van verschenen. Het is niet duidelijk of Samsung dat hoesje standaard meelevert.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hogere prijs, zelfde accuduur

De nieuwe SmartTag 3 zou in Europa een adviesprijs krijgen van 45,95 euro. Dat is zes euro meer dan de vorige versie. Omdat die al behoorlijk oud is, kun je hem bovendien voor een véél lager bedrag bestellen: € 18,96.

Samsung zou de nieuwe tracker aanbieden in twee kleuren: zwart en wit. Waarschijnlijk mag je weer rekenen op een batterijduur van 500 dagen en is hij dankzij de IP67-certificatie goed bestand tegen water en stof. Over verbeteringen ten opzichte van de SmartTag 2 is nog niets bekend.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Kies Android Planet dan als voorkeursbron via de knop hieronder! Volg ons ook via sociale media.