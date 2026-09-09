Deze populaire Samsung-smartwatches krijgen geen updates meer

De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic werden al snel na lancering een hit. Sterke hardware, verbeterde software en een draaibare bezel (Classic) overtuigden vele kopers. Helaas is het updatebeleid van beide klokjes nu ten einde.

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Bij de lancering van de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic in 2021 beloofde Samsung aanvankelijk niets over updates. De communicatie destijds draaide voornamelijk om de nieuwe software en de vele mogelijkheden daarvan. Een aantal maanden later pas, in februari 2022, kwam het hoge woord eruit: de Watch 4 en Watch 4 Classic zouden tot vier jaar One UI Watch- en Wear OS-upgrades krijgen.

Het was voor kopers in 2021 dus best een risico om een horloge te kopen zonder de toezegging op een concreet updatebeleid. Uiteindelijk hebben zij aan het langste eind getrokken, want de Watch 4-serie is bijgewerkt tot en met de One UI Watch 8. Deze softwareversie kwam uit in juli van 2025. Vorige maand kregen de klokjes nog een beveiligingspatch. Daarmee is de fabrikant ook officieel gestopt met de ondersteuning op veiligheidsvlak. Dat staat op een bijgewerkte pagina op de website van Samsung.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

De grote stap die de Watch 4 (Classic) maakte

Toen de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic in augustus 2021 uitkwamen, hadden ze weinig tijd nodig om populair te worden. Dat kwam vooral door de keuze van Samsung om af te stappen van Tizen en voor Wear OS 3 te kiezen.

Deze software was nog lang niet perfect, maar wel een moderner platform met toegang tot Google-diensten en een groter app-aanbod. Samsung legde daar zijn eigen schil (One UI Watch) bovenop voor een herkenbare look en feel. Daar staan de horloges van de fabrikant nog altijd bekend om. Fans van Samsung-klokjes en Wear OS hebben een heleboel opties.

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Wie de overstap van een Watch 4 (Classic) wil maken naar een nieuwe generatie, kan kiezen uit vijf modellen. De goedkoopste is de Galaxy Watch 6 (€ 159,-). Wil je nog wat langer kunnen rekenen op updates, overweeg dan bijvoorbeeld de uitstekende Galaxy Watch 8. Die zit momenteel voor € 218,95 om je pols. De Watch 8 is inmiddels aardig in prijs gedaald (adviesprijs 379 euro) na de komst van de nieuwste generatie (Watch 9) afgelopen juli.

Heb jij ooit een smartwatch van Samsung gehad of draag je er momenteel eentje? Laat ons weten welk model en wat je ervaringen ermee zijn. We zijn benieuwd!