‘Samsung werkt druk aan open-ear-oortjes genaamd Galaxy Buds On’

Uitgelekte afbeeldingen tonen nieuwe oortjes waar Samsung aan zou werken. Het clip-on-ontwerp van deze Galaxy Buds On (eerder nog bekend als Buds Able) zien we tegenwoordig steeds vaker. Dit is wat we nu weten.

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Galaxy Buds On-oortjes passen binnen trend

Oordopjes die niet in je oor, maar over je oorschelp gaan, zijn in opmars. Onlangs schreven we al over Anker, dat met de Soundcore AeroClip 2 en AeroClip 2 (Pro) twee nieuwe open-ear-oordopjes lanceert. CMF en Sony hebben dit jaar ook al een duit in het zakje gedaan met dit type oortjes. Nu komt naar verluidt ook Samsung met een paar open-ear-oordopjes met een clip-on-ontwerp.

Ze gaan waarschijnlijk Galaxy Buds On heten en een gelekte afbeelding via SammyGuru laat zien wat we kunnen verwachten. Ieder oortje bestaat uit twee afgeronde delen die met elkaar verbonden zijn door een flexibele lus van siliconen. Naast de zwarte uitvoering op de afbeelding boven dit artikel zou Samsung ook een witte versie op de markt gaan brengen.

Deze functies kunnen we verwachten

De Galaxy Buds On zouden onder andere beschikken over bediening via hoofdgebaren, automatische volumeregeling, ondersteuning van Bixby en automatische pauzering wanneer je in slaap valt. Dat laatste is een opvallende functie, die overigens alleen beschikbaar zou zijn in One UI 9. Dat er al diverse features van de oortjes rondzoemen, komt omdat de Buds Manager-app deze heeft gelekt.

Het ontwerp van de Galaxy Buds On lijkt vrij standaard voor open-ear-oortjes. We hebben het dan over de eerder genoemde afgeronde delen. Hierbij zal één deel vermoedelijk dichter bij het oor van de gebruiker zitten, terwijl het plattere deel aan de buitenkant blijft en waarschijnlijk ruimte biedt voor de aanraakbediening en gebaren.

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De vraag bij dit type oortjes is natuurlijk hoe goed het geluid kan worden overgebracht. Je stopt ze immers niet in je gehoorgang, zoals bij de meeste draadloze oortjes. Soms pakt dat goed uit, zoals bij de veelgeprezen Huawei FreeClip en soms wat minder, zoals bij de Sony LinkBuds Clip.

Dit is overigens niet het eerste lek over de oortjes. In mei meldden we al dat Samsung zou werken aan de Galaxy Buds Able. Die naam zou de fabrikant nu hebben ingeruild voor Galaxy Buds On. Er is nog niets bekend over wanneer Samsung precies van plan is de nieuwste oortjes te lanceren. Dit zeer recente en uitgebreide lek suggereert wat ons betreft nog een release dit jaar. Wanneer we meer nieuws hebben, lees je dat natuurlijk op onze site.

Heb jij ervaring met open-ear-oortjes of ben je een traditionele luisteraar die oordopjes het liefst in z’n oren stopt? Misschien ben je wel ’team koptelefoon’. Laat het hieronder weten.