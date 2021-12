Samsung Galaxy Tab A8 officieel: verbeterd ontwerp en snelle chip

Samsung heeft de Galaxy Tab A8 officieel aangekondigd. De tablet ligt vanaf eind december in de Nederlandse winkels.

Galaxy Tab A8 lijkt interessante en betaalbare tablet

De Samsung Galaxy Tab A8 is officieel door de Zuid-Koreaanse fabrikant aangekondigd. De tablet heeft een aantal belangrijke upgrades gekregen ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy Tab A7. Zo heeft het apparaat een nieuwe chip, die volgens Samsung zo’n 10 procent sneller is. Het gaat om een octacore-processor met een kloksnelheid van 2GHz. Het is onduidelijk om welke chip het precies gaat.

Naast een krachtigere processor heeft de nieuwe tablet ook meer geheugenopties. Het instapmodel heeft 32GB aan opslagruimte en 3GB werkgeheugen. Ook zijn er modellen met 64 of 128GB aan opslagruimte. Deze hebben met 4GB beide meer werkgeheugen dan het instapmodel. De Tab A8 draait op Android 11, met daarover Samsungs eigen One UI-schil.

Verbeterd ontwerp en 3,5mm-aansluiting

Samsung heeft het ontwerp van de Galaxy Tab A8 weer iets verbeterd. Aan de achterkant is de iets uitstekende vierkante camera van de Tab A7 vervangen voor een cirkelvormige lens, die net zo plat is als de behuizing zelf. Deze camera heeft een resolutie van 8 megapixel en is handig voor het scannen van documenten of het vastleggen van een spontaan moment. We verwachten niet dat de fotokwaliteit hoge ooien gooit, maar zeg nu eerlijk – niemand gebruikt een tablet als hoogwaardige camera. Toch?

Aan de voorkant vinden we een groot 10,5 inch-scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Dit is een lcd-scherm en dus geen amoled-scherm, dat we op de duurdere Galaxy Tab S-tablets van Samsung vinden. De randen om het scherm zijn weer een stukje dunner geworden. Dit geeft de tablet een moderne uitstraling.

De Galaxy Tab A8 heeft een 7040 mAh-accu, die kan snelladen met 15 Watt. Dit is een stuk minder snel dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21, die met 25 Watt kan snelladen. Wel is er goed nieuws voor mensen die geen bluetooth-headset hebben: er is een koptelefoonaansluiting aanwezig op het apparaat. Dat betekent dat je jouw gekabelde oortjes gewoon kunt inpluggen. Opladen gaat via de usb-c-poort.

Samsungs nieuwe budgettablet ligt vanaf eind december in de Nederlandse winkels, voor een prijs van 229 euro. Hiervoor krijg je het 32GB-model. Ook komt er een 4G-versie van de tablet op de markt, die iets duurder wordt. Ben jij van plan de tablet aan te schaffen? Laat het ons vooral even weten in de reacties hieronder.

