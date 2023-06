‘Specificaties Samsung Galaxy Z Flip 5 gelekt, krijgt stofbestendige behuizing’

Veel specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 5 liggen op straat. Het klaptoestel lijkt sterk op zijn voorganger, maar krijgt een groter schermpje op de buitenzijde. Bovendien zou hij voor het eerst stofbestendig zijn.

‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 5’

Nadat we eerder al renders zagen van de Samsung Galaxy Z Flip 5 liggen nu ook de vermeende specificaties op staat. Lekker Yogesh Brar publiceerde ze op Twitter. De meeste vormen geen verrassing. Zo zou het klaptoestel draaien op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die ook in de Galaxy S23-serie te vinden is. Samsung stopt daar 8GB RAM bij en 128 of 256GB opslagruimte.

Net als de Galaxy Z Flip 4 heeft de nieuwe smartphone een 6,7 inch-oled-scherm aan de binnenkant. Dat laat prachtige kleuren zien en biedt een perfect contrast. Dankzij de hoge verversingssnelheid van 120Hz geniet je van erg soepele beelden.

Het tweede schermpje aan de buitenkant is wel nieuw. Dat groeit van 2,1 naar 3,4 inch en loopt deels om de camera’s heen. Het grotere formaat zorgt ervoor dat je je notificaties makkelijker kunt aflezen zonder het toestel open te klappen. Je gebruikt het display ook om selfies te schieten met de twee lenzen aan de achterkant. De Motorola Razr 40 Ultra heeft overigens een nóg groter display aan de buitenzijde.

Het schermpje op de buitenkant wordt een stuk groter

De camera’s lijken op het eerste gezicht gelijk aan vorig jaar. Het gaat om een hoofdcamera en groothoeklens, beide met een resolutie van 12 megapixel. Mogelijk gaat het wel om verbeterde versies, maar daar kunnen we nog niets over zeggen. In het grote scherm tref je een ‘gewone’ selfiecamera aan. Samsung voorziet de Flip nog altijd niet van een telelens. Inzoomen zonder kwaliteitsverlies blijft dus onmogelijk.

Ook de accu is ongewijzigd. Die heeft weer een capaciteit van 3700 mAh en laadt op met maximaal 25 Watt. Dat is anno 2023 behoorlijk traag. De Flip 5 draait verder op Android 13 en krijgt vier grote versie-upgrades. Daarnaast mag je vijf jaar lang beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden.

Voor het eerst stofbestendig?

Een andere lekker, met de welluidende naam Chunvn8888, claimt dat zowel de Flip 5 als de Galaxy Z Fold 5 een IP58-certificatie krijgen. Dat zou betekenen dat de behuizing stofbestendig en waterdicht is. De huidige modellen zijn alleen beschermd tegen water.

Of deze geruchten kloppen, weten we eind juli. Dan kondigt Samsung de Galaxy Z Flip 5, net als veel andere nieuwe gadgets, officieel aan tijdens een Unpacked-evenement in Seoul.

