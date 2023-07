Samsung Galaxy Z Flip 5 review: verfijning voor hogere prijs

Redacteur Colin is afgelopen tijd flink bezig geweest met het testen van de nieuwste flipphone van Samsung. Al zijn ervaringen vind je in deze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip 5 review.

Hier is ‘ie: Samsung Galaxy Z Flip 5 review

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is een van de twee nieuwe foldables van Samsung. Beide toestellen zijn net onthuld, maar Android Planet had ze al even op zak. We hebben ze uitgebreid getest en hier lees je dan ook al onze ervaringen met de Galaxy Z Flip 5. We hebben deze onderverdeeld in pluspunten van het toestel en dingen die we minder vinden. Meer interesse in de Fold 5? Check dan de Samsung Galaxy Z Fold 5 review.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Flip 5 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Verfijnd design met dichtgeklapt scharnier

Inmiddels zijn er al heel wat Galaxy Z Flips uitgebracht en deze nieuwste generatie is op verschillende punten weer flink aangepakt. Wat direct opvalt is dat Samsung deze ronde heeft gekozen voor een ‘immens’ scherm aan de buitenzijde. Dat is namelijk gegroeid naar 3,4 inch, wat drie keer zo groot is als bij de Z Flip 4.

Daardoor zijn er meer mogelijkheden aanwezig en kun je meer informatie zien, waarover later meer onder het kopje ‘software’. Het heeft een net iets andere vorm dan bijvoorbeeld de Motorola Razr 40 Ultra, waarbij het display nog om de dubbele camera loopt. Staat het scherm uit dan zie je een spiegelende oppervlakte die gevoelig is voor vingervegen, iets wat ons ook negatief opviel bij het Motorola-toestel. De twee camera’s steken trouwens wat uit en daartussen hoopt stof zich snel op. Dat is irritant.

Iets wat minder opvalt, maar wel erg fijn is, is dat dat de scharnieren op elkaar aansluiten. Zo is er geen kier meer aanwezig tussen de twee delen en dat is voor het eerst op een Flip. Wij hebben het mintgroene model getest, waarbij het frame een zilverkleurige afwerking heeft. Dat oogt chique, maar het glimt wel iets teveel wat ons betreft.

Het toestel voelt robuust aan en ligt goed in de hand. De volumeknoppen en aan-/ uitknop voelt goed aan en ze reageren prima. De vingerafdrukscanner vind je in de powerbutton en die doet snel en secuur z’n werk. Aan de linkerkant is het simkaartslot te vinden en aan de onderzijde vind je de usb c-poort, microfoons en een van de speakers.

Openklappen met een hand is mogelijk, maar vereist wel een handigheidje en wat durf. Het toestel is namelijk vrij glad, dus een hoesje is wat ons betreft geen overbodige luxe. Foto’s kun je in gesloten modus maken met de volumeknoppen en dat werkt makkelijk, alhoewel het natuurlijk altijd opletten geblazen blijft.

High-end hardware en groter scherm aan buitenzijde

Ook dit toestel van Samsung is uitgerust met een snelle Snapdragon-chip, de 8 Gen 2 die geoptimaliseerd is voor de fabrikant. Zo’n chip zagen we ook bij de Galaxy S23-serie en alles loopt daarmee gesmeerd. Je kunt eindeloos multitasken, zware apps openen of een 3D-game spelen. Standaard is er 8GB RAM aanwezig, wat meer dan genoeg is. Je hebt keuze uit modellen met 256GB of 512GB opslag, voor de meeste mensen ook genoeg.

Het display aan de buitenkant van het toestel heeft een diagonaal van 3,4 inch en is daarmee een stuk bruikbaarder dan dat van de Z Flip 4, dat bleef steken op 1,9 inch. De resolutie is hoog genoeg om alles scherp in beeld weer te geven. De ververssnelheid blijft steken op 60Hz, maar dat is genoeg voor wat je ermee kunt. Games spelen of scrollen door je Instagramfeed is er helaas toch niet bij, maar zie daarvoor ook het kopje ‘software’.

Het binnenste scherm is opengeklapt 6,7 inch groot en natuurlijk is dat ook een kleurrijk amoled-paneel. Kleuren spatten er vanaf, het contrast is oneindig en de kijkhoeken zijn goed te noemen. Ook de helderheid is dat, want in de zomerzon is alles nog goed af te lezen. Houd er wel rekening mee dat er een zacht laagje over het scherm ligt, waardoor het net wat anders aanvoelt dan bij een reguliere telefoon.

Daarbij is de vouw zeker niet naadloos te noemen en voel je ‘m goed als je er overheen veegt. Daarbij is ‘ie ook goed te zien als er via een bepaalde manier licht op valt. Vaak veeg je er echter niet overheen bij normaal gebruik. Het virtuele toetsenbord is bijvoorbeeld iets wat je vaak gebruikt, maar dat is lager gepositioneerd dan de vouw.

Camera’s maken prima kiekjes

Er zijn in totaal drie camera’s aanwezig, waarvan twee aan de buitenzijde. Die gebruik je voor de reguliere kiekjes, maar ook voor de selfies. Foto’s in onderstaande galerij zijn gemaakt met de primaire camera. Details zijn goed te zien en kleuren zijn goed te onderscheiden. Zoals we kennen van Samsung worden sommige kleuren wel flink aangezet. Groen knalt van je scherm en dat geldt ook voor blauwe luchten.

De tweede camera heeft een wat wijdere lens, zodat je net wat meer op de gevoelige plaat kunt vastleggen. Zo schiet je makkelijk een groepsselfie of je gebruikt ‘m voor een mooie foto van architectuur of een landschap. In onderstaande galerij zie je bovenaan wat kiekjes gemaakt met de normale camera, daaronder met de groothoeklens. Fijn is dat de kleuren van beide camera’s hetzelfde worden vastgelegd.

Je kunt ook portretfoto’s maken met een scherptediepte-effect. Daarbij wordt het hoofdonderwerp scherp vastgelegd en de achtergrond juist wat vervaagd. Dat werkt bij personen, maar ook bij losse objecten of planten.

Een echte zoomlens ontbreekt (helaas) bij de Z Flip 5, dus je moet het doen met digitale zoom. Dat gaat met maximaal 10 keer, maar dat levert plaatjes op die veelal lijken op een olieverfschilderij. In onderstaande galerij zie je foto’s gemaakt met de normale camera, met vier keer digitale zoom en met 10 keer digitale zoom.

Beste jongetje van de klas qua updates

Over updates hoef je je bij Samsung allang geen zorgen meer te maken en dat geldt ook voor de Flip 5. Het toestel draait nog op Android 13, want Android 14 verschijnt pas over enkele maanden. Die versie komt uiteraard ook naar het klaptoestel, maar ook Android 15, 16 én 17 worden in de toekomst uitgerold. Dat betekent dus dat je tot en met 2026 kunt genieten van de nieuwste functies die Android te bieden heeft.

Daarbij krijg je ook vijf jaar beveiligingsupdates die het toestel veilig houden. Dat betekent dus dat je tot en met de zomer van 2028 regelmatig een patch kunt installeren om kwaadwillenden te stoppen. Al met al doet Samsung het het beste en verslaat zelfs Google, de ontwikkelaar van Android.

Oplaadsnelheid ligt nog steeds op een schamele 25 Watt

De gemiddelde oplaadsnelheid anno 2023 ligt op 34 Watt aldus een recent onderzoek. Samsung is niet zo van het snelladen en de Galaxy Z Flip 5 laad je dan ook met maximaal 25 Watt. Dat is simpelweg traag te noemen en als minpunt aan te stippen. Je moet daarbij ook zelf een oplaadstekker regelen, want die levert het bedrijf niet meer mee.

De accucapaciteit is met 3700 mAh even groot als die van zijn voorganger die ook laadde met 25 Watt. Hang je ‘m een half uur aan de lader dan is het toestel net wat meer dan de helft opgeladen. Een hele oplaadbeurt duurt zo’n 75 tot 80 minuten en dat mag echt wel een stuk rapper.

Over de accuduur hebben we echter niks te klagen gehad in onze testperiode. Die was al prima in orde bij de Z Flip 4 en dankzij de energiezuinige processor nog een tikkeltje beter bij de Flip 5.

Drukke schil en beperkte mogelijkheden buitenste scherm

Het updatebeleid van Samsung verdient kudo’s, maar de gebruikte One UI-schil blijft niet onze favoriet. Visueel is er heel veel aangepast, waardoor het in niets meer op standaard Android lijkt. Met behulp van iconpacks kun je nog wel het een en ander instellen, maar ook zijn er bergen eigen apps voorgeïnstalleerd. Dankzij een deal met Microsoft vind je ook al enkele apps van dat bedrijf op het toestel en al met al is dat wel erg veel.

Daarbij hadden we gehoopt dat het grotere scherm aan de buitenkant zou zorgen voor veel meer mogelijkheden. Je kunt wel aan de slag met allerlei widgets voor de agenda, weer, stopwatch, beurskoersen of alarmen. Ook meldingen zie je direct op dat buitenste scherm of binnenkomende oproepen. Je hebt de keuze uit allerlei visuele stijlen en kunt daar van alles aanpassen.

Verwacht je te kunnen Instagrammen, foto’s te kunnen kijken of internetten in combinatie met het buitenste scherm dan kom je bedrogen uit. Standaard is het niet mogelijk om apps te gebruiken in combinatie met dat display. Je kunt met een experimentele functie wel een handjevol apps proberen.

Daarbij hadden we hier slechts keuze uit een vijftal apps: Netflix, WhatsApp, Berichten, Maps en YouTube. Bij de Razr’s van Motorola is het ook mogelijk om bijvoorbeeld spelletjes te spelen, je Twitterfeed te bekijken of Google Chrome op te starten en te surfen. Dat is iets wat Samsung wat ons betreft ook zeker moet implementeren, dit is het allemaal net niet.

Prijs is weer gestegen

In onze Z Flip 3-review bestempelden we de prijs nog als pluspunt, maar dat kwam simpelweg omdat het model ervoor honderden euro’s duurder was. De Galaxy Z Flip 3 met 256GB interne opslag had een adviesprijs van 1099 euro. Bij de Z Flip 4 werd dat al verhoogd naar 1159 euro. Ook dit jaar zien we wéér een prijsverhoging, dit maal van vier tientjes. Voor de Galaxy Z Flip 5 met 256GB geheugen betaal je dus 1199 euro.

In slechts twee generaties tijd is de adviesprijs dus alweer gestegen met 100 euro en we zouden juist graag zien dat het lager wordt. De hogere prijs heeft te maken met allerlei factoren zoals inkoop van chips en grondstoffen, maar natuurlijk ook met vraag en aanbod.

Wel fijn is dat prijzen van Samsungproducten snel dalen. Zo is de 256GB-variant van de Z Flip 4 inmiddels te koop voor een kleine 700 euro en dat is 450 euro minder dan de adviesprijs. De directe concurrent in de vorm van de Razr 40 Ultra heeft ook een adviesprijs van 1199 euro, maar daalt een stuk langzamer qua prijs, waardoor dat je keuze kan vergemakkelijken.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 5 review

De Samsung Galaxy Z Flip 5 biedt veelal verfijning ten opzichte van vorige modellen. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Flip volwassen is geworden en dat is een groot compliment voor Samsung dat al jaren aan de weg timmert als het gaat om foldables. Het toestel biedt prima prestaties, een goed stel camera’s en prachtige schermen, ook al is de buitenste niet voor iedereen even bruikbaar. Wel blijft het jammer dat Samsung zo vast blijft houden aan de drukke Androidschil en ook hadden we liever een lagere prijs gezien. Met een instapprijs van 1199 euro blijft het een toestel wat nog lang niet voor iedereen bereikbaar is. Gelukkig dalen prijzen van Samsungsmartphones relatief snel, waardoor ‘ie over een paar maanden vast een stuk goedkoper is.

Prijzen Samsung Galaxy Z Flip 5

De Galaxy Flip 5 met 8GB RAM en 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1199 euro. Het model met 8GB werkgeheugen en 512GB geheugen kost 1319 euro. Je kunt bij verschillende shops terecht en bij Samsung zelf zijn er nog vier exclusieve kleurvarianten te koop. Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy Z Flip 5 ook combineren met een abonnement. Check onderstaande prijsvergelijker voor de beste prijzen!

Lees ook: Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 pre-order: alle deals op een rij

Samsung Galaxy Z Flip 5 prijzen vergelijken Met abonnement € 55,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.199,- Bekijk beste prijs

