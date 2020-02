‘Samsung Galaxy Z Flip-video toont toestel kort in actie’

Er is nog maar weinig dat we niet denken te weten over de Samsung Galaxy Z Flip. Dit weekend lekte een korte video waarin Samsung’s tweede opvouwbare telefoon kort te zien is.

Samsung Galaxy Z Flip te zien in gelekte video

De video toont het in- en uitklappen van de Samsung Galaxy Z Flip. De beelden bevestigen veel informatie die al eerder naar buiten is gekomen, maar geeft ook wat antwoorden op nog openstaande vragen. Zo zien we nu ook het tweede schermpje in actie.

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020



Tweede scherm en selfiecamera te zien

Het gaat om een klein scherm aan de buitenkant, waarop beknopte informatie te zien is. In dit geval staat er de tijd, datum en het accupercentage. Mogelijk kunnen ook gemiste oproepen of andere meldingen worden getoond. Verder is duidelijk dat de selfiecamera in een gaatje midden in het scherm zit, net als bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note 10.

Op vier seconden in de video heel eventjes te zien hoe het vouwbare scherm in het midden een plooi lijkt te vertonen. Ook de originele Samsung Galaxy Fold kampte hiermee, precies op de plek waar het dubbel vouwt. Het lijkt erop dat Samsung dit ondanks het gebruik van nieuwe materialen niet helemaal heeft weten te verhelpen.

Z Flip specificaties

De herkomst van de video is niet helemaal duidelijk. Twitteraar @silverarow publiceerde de beelden en claimt dat hij het van Instagram heeft. Gezien de cijfercodes die prominent op het toestel geprint zijn, gaat het om een intern prototype van Samsung. De video laat in ieder geval een apparaat zien dat identiek is aan eerder gelekte renders. Met een glimmende, paarse buitenkant die het ingeklapte toestel iets weg laat hebben van een make-up-doosje. Eenmaal uitgeklapt heeft de Z Flip een 6,7 inch-scherm met een resolutie van 2636 bij 1080 pixels.

Volgens eerdere geruchten wordt het toestel aangestuurd door een krachtige Snapdragon 855 Plus-processor, bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen. Het toestel heeft 256GB aan opslagruimte. Het apparaat beschikt waarschijnlijk over een accu met een capaciteit van 3300 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip te zien op Unpacked evenement

De Samsung Galaxy Z Flip wordt hoogstwaarschijnlijk op 11 februari om 20.00 uur gepresenteerd door Samsung. Dan presenteert de fabrikant ook zijn nieuwe vlaggenschepen in de Samsung Galaxy S20-serie. Pas dan weten we 100 procent zeker wat Samsung’s tweede vouwbare telefoon kan, wanneer hij verkrijgbaar is en of de verwachtte verkoopprijs van 1500 euro klopt.

