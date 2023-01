Dit zijn de nieuwe functies in Samsungs One UI 5.1

Naast de Galaxy S23 introduceert Samsung deze week ook een nieuwe versie van zijn softwareskin. One UI 5.1 is een relatief bescheiden update, maar brengt wel een aantal toffe nieuwe functies met zich mee. Dit zijn ze.

Samsung One UI 5.1: dit zijn de nieuwe functies

De Samsung Galaxy S23-smartphones draaien straks op One UI 5.1. Dat is de nieuwe versie van Samsungs software, die over Android 13 heen ligt. Het design is gelijk aan One UI 5, maar de update introduceert wel nieuwe features. Die komen later ook naar een aantal oudere smartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

De Duitse website WinFuture publiceerde alvast de vernieuwingen van Samsung One UI 5.1. Veel daarvan hebben met fotografie te maken. Zo wordt het eenvoudiger om de kleurtint van je selfies te veranderen. Dat kan straks met één druk op de knop in de camera-app. Ook krijg je sneller toegang tot ‘Expert RAW’. Daarmee kun je foto’s van hoge kwaliteit vastleggen zonder compressie.

Verder wordt het makkelijker om foto’s te delen met het hele gezin. Je smartphone beveelt kiekjes aan voor het gemeenschappelijke familiealbum, dat iedereen vanaf zijn eigen toestel kan bekijken. Ieder gezinslid krijgt daarvoor 5GB cloudopslag. Daarnaast kun je straks zelf kiezen in welke map screenshots worden opgeslagen.

Samsung komt ook met een nieuwe weerwidget, die je waarschuwt als er bijvoorbeeld een zware storm aankomt. De nieuwe batterijwidget laat zien hoe het met de accu van verbonden Samsung-apparaten gesteld is. Denk daarbij aan je Galaxy Watch of Galaxy Buds.

Uiteraard bevat Samsung One UI 5.1 nog veel meer nieuwe functies. Zo zijn er verbeteringen voor DeX, Samsung desktopomgeving, en Notes. Die kunnen nu door meerdere mensen tegelijk bewerkt worden. Dat is handig als je met collega’s aan een project werkt. Ook kun je Spotify vanaf het thuisscherm naar je wifi-speaker streamen. Je hoeft de app zelf daarvoor dus niet meer te openen.

De Samsung Galaxy S23 komt eraan

Samsung presenteert de Galaxy S23-smartphones met One UI 5.1 op 1 februari, aanstaande woensdag dus. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd doet Android Planet live verslag van de onthulling.

Vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy S23-serie zijn al bekend. De gewone S23 krijgt weer een compact 6,1-inch-oled-scherm, terwijl de S23 Plus over een groter 6,6-inch-display beschikt. De S23 Ultra heeft met 6,8 inch het grootste scherm.

Ook krijgt dat toestel een nieuwe 200 megapixel-camera. Met de ingebouwde S Pen maak je eenvoudig (aan)tekeningen. De smartphones draaien alle drie op de erg snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, in tegenstelling tot een Exynos-processor van Samsung zelf.

