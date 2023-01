‘Samsung Galaxy S23-serie volledig gelekt: dit zijn de specificaties’

Over twee weken kondigt Samsung de Galaxy S23-serie aan, maar alle specificaties van de nieuwe smartphones liggen nu al op straat. De telefoons worden vooral een stuk sneller.

‘Specificaties van Samsung Galaxy S23-serie op straat’

De nieuwe vlaggenschepen van Samsung laten niets meer te raden over. Dankzij een gigantisch lek liggen alle specificaties van de Samsung Galaxy S23-serie namelijk op straat. Om te beginnen publiceerde de Duitse website WinFuture informatie over de gewone Galaxy S23 en grotere S23 Plus.

Beide smartphones draaien, ook in Nederland, op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die moet flink beter presteren dan Samsungs eigen Exynos-processor die bij ons in de Galaxy S22-serie zat. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stopt daar in beide toestellen 8GB werkgeheugen bij. Je kunt de gewone S23 uitrusten met 128 of 256GB opslagruimte. Bij de S23 Plus kies je uit 256 of 512GB.

Het kleinere model krijgt weer een 6,1 inch-oled-scherm met 2340 bij 1080 pixels. De grotere variant heeft een 6,6 inch-scherm met diezelfde resolutie. Beide displays zijn voorzien van een laagje Gorilla Glass Victus 2, dat goed moet beschermen tegen krasjes. De Galaxy S23 (Plus) heeft verder een variabele verversingssnelheid van 48 tot 120Hz. Als je bijvoorbeeld door je sociale media scrolt, ziet het beeld er erg soepel uit. Wanneer je statische content bekijkt, schakelt het toestel terug naar 48Hz om de batterij te sparen.

Grotere accu’s, bijna dezelfde camera’s

Over die batterij gesproken: in de Galaxy S23 zit een exemplaar met een capaciteit van 3900 mAh. Dat is iets groter dan vorig jaar, toen de S22 het met 3700 mAh moest doen. Helaas is de oplaadsnelheid met 25 Watt even traag. Draadloos accusap tanken kan ook, maar gaat met 10 Watt nog langzamer.

De S23 Plus krijgt er eveneens 200 mAh bij en heeft nu een accucapaciteit van 4700 mAh. Net als de S22 Plus kun je dit toestel bedraad opladen met 45 Watt. Draadloos is dat 10 Watt. Samsung lijkt er dus nog niet klaar voor om grote stappen te zetten op dit vlak.

Aan de camera’s achterop lijkt nagenoeg niets te veranderen. De Samsung Galaxy S23 én S23 Plus beschikken over een 50 megapixel-hoofdcamera, bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens en een telelens. Die heeft een resolutie van 10 megapixel en maakt 3x optische zoom mogelijk. De selfiecamera is wel nieuw. Deze krijgt een iets hogere resolutie van 12 megapixel en moet voor mooiere zelfportretten zorgen.

Het paradepaardje: de Samsung Galaxy S23 Ultra

Wie qua specificaties het beste van het beste wil, komt natuurlijk uit bij de Samsung Galaxy S23 Ultra. Twitteraar Dohyun Kim publiceerde alle informatie over dit toestel. Ook de Ultra draait op de Snapdragon 8 Gen 2-chip, waar je 8 of 12GB RAM bij krijgt. Qua opslag kies je uit varianten met 256GB, 512GB of 1TB. Er is weer een ingebouwde S Pen aanwezig, waarmee je (aan)tekeningen kunt maken.

Het scherm van de S23 Ultra is met 6,8 inch nog iets groter dan dat van de S23 Plus en heeft een hogere resolutie van 3088 bij 1440 pixels. Ook de accu heeft met 5000 mAh een grotere capaciteit. Opladen gaat bedraad weer met maximaal 45 Watt en draadloos met 10 Watt.

De grootste vernieuwing is de hoofdcamera. Die heeft nu een resolutie van 200 megapixel en moet vooral bij weinig licht betere foto’s maken. De 12 megapixel-groothoeklens lijkt ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn weer twee telecamera’s aanwezig op de Ultra: eentje waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt en eentje waarmee je 10 keer in kunt zoomen.

De drie smartphones draaien uit de doos allemaal op Android 13. Ze krijgen vier versie-upgrades, tot en met Android 17 dus, en worden vijf jaar lang regelmatig voorzien van beveiligingspatches. Daarmee blijf je beschermd tegen lekken in het besturingssysteem.

Samsung kondigt de Samsung Galaxy S23-serie op woensdag 1 februari officieel aan. Uiteraard doet Android Planet live verslag van de presentatie. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd lees je op onze website alles over de onthullingen.

