Samsung Galaxy S22 (Ultra) kampt met schermprobleem en laadt traag op

De Samsung Galaxy S22 is nog niet eens breed verkrijgbaar, maar een klein aantal gebruikers ervaart al problemen.

Scherm Galaxy S22 Ultra toont gepixelde lijn

De Samsung Galaxy S22 Ultra is pas vanaf 25 februari grootschalig verkrijgbaar. Een aantal gebruikers die de smartphone op basis van een pre-order heeft aangeschaft, ontving de telefoon vroegtijdig. Uit deze hoek druppelen een aantal klachten binnen over een vervelend probleem met het display. Het scherm van de S22 Ultra zou tijdens het gamen of het kijken van video’s zo nu en dan een grijze, gepixelde lijn tonen.

Hoewel slechts een klein aantal S22 Ultra-toestellen al in gebruik is, lijkt het probleem enkel voor te komen bij de Exynos-versie van het toestel. Samsung levert de Europese varianten van de Galaxy S22-serie met een Exynos 2200-chip. De Amerikaanse versies krijgen een Snapdragon 8 Gen 1 aan boord. Gek genoeg lijkt er ieder jaar weer gedoe te zijn met Exynos-varianten van Samsung-smartphones. De chips zijn vaak trager, de toestellen worden sneller warm of de accu gaat sneller leeg.

Het is op het moment van schrijven nog niet bekend of het schermprobleem van de S22 Ultra hardwaregerelateerd is. Met een beetje geluk fixt Samsung de bug middels een software-update. Zo niet, dan ruilt de fabrikant een getroffen toestel waarschijnlijk om voor een nieuw exemplaar.

Snelladen gaat minder snel dan gedacht

Samsung heeft de laadtijden van de S22-serie verkort – althans, dat zegt de fabrikant. Het reguliere model, de Galaxy S22, ondersteunt ‘slechts’ 25 Watt-snelladen. De S22 Plus en de S22 Ultra laden een stuk rapper, met een snelheid van 45 Watt. Uit verschillende tests blijkt echter dat de laadtijden van de S22, S22 Plus en S22 Ultra nauwelijks van elkaar verschillen.

Dat is toch wel erg vreemd, aangezien opladen met 45 Watt een stuk sneller zou moeten gaan. Daarnaast lijkt het – in het geval van de Plus en Ultra – ook weinig uit te maken of je het toestel nu met een 25 Watt-oplader of met een 45 Watt-oplader aan het stopcontact hangt. Volgens Android Police gaat het om een snelheidsverschil van slechts 5 luttele minuutjes.

Samsung heeft over beide problemen nog geen statement vrijgegeven. We hopen natuurlijk dat de fabrikant zo snel mogelijk met een uitleg en een oplossing komt. Wil je geen enkel Samsung-nieuwtje missen? Download dan even onze gratis Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

