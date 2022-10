SkyShowtime vanaf nu in Nederland: dit moet je weten

Nederland heeft er een nieuwe streamingdienst bij in de vorm van SkyShowtime. De dienst is nu beschikbaar en kost 6,99 euro per maand, maar je krijgt levenslang 50 procent korting.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime release in Nederland

SkyShowtime is officieel gelanceerd in Nederland. De streamingdienst heeft een maandprijs van 6,99 euro en is daarmee goedkoper dan Netflix, maar wel duurder dan bijvoorbeeld Amazon Prime Video. Als je je via de site aanmeldt, krijg je levenslang 50 procent korting. Je betaalt dan dus 3,49 euro per maand. De aanbieding geldt tot 6 december 2022.

Het nieuwe streamingplatform richt zich op exclusieve series en films en werkt op alle populaire apparaten. Zo kun je kijken op je smartphone en/of tablet met de Android-app, is er een webversie voor je computer en is het mogelijk om via Android TV of Google TV te kijken. De dienst werkt dus prima met een Chromecast met Google TV op je televisie.

SkyShowtime in het kort:

Kost 6,99 euro per maand, tijdelijk 50 procent korting

Streamen in full-hd (later ook in 4K)

Downloaden van titels is mogelijk

Op drie apparaten tegelijk streamen

Meerdere gebruikersprofielen mogelijk

Op SkyShowtime zijn populaire titels als Dexter (New Blood), Halo, Yellowstone, The First Lady en de Star Trek-series te vinden, alsmede films als The Lost City, Jurassic World en A Quite Place. Ook kun je kijken naar het aanbod van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime zelf.

De maximale beeldkwaliteit van SkyShowtime is full-hd; in 4K kijken is pas op een later moment mogelijk. Streamen kan op maximaal drie apparaten tegelijk en het is – net als bij veel andere streamingdiensten – mogelijk om films en series te downloaden. Je hebt dan geen internetverbinding nodig om ze te bekijken, wat handig is in het vliegtuig of het openbaar vervoer.

Verder kun je meerdere gebruikersprofielen maken, zodat je een account met gezinsleden (of een vriend of vriendin) kan delen – en tegelijk je eigen kijklijst en -aanbevelingen bijhoudt. Je kan maximaal vijf profielen instellen en SkyShowtime komt met een ‘kids zone’ voor jongere gebruikers.

Meer over SkyShowtime

Wil je meer weten over de nieuwe streamingdienst? Check dan het artikel waarin we vijf belangrijke vragen over SkyShowtime voor je beantwoorden. Daarnaast komen we snel met interessante kijktips, zodat je weet wat je op de dienst moet checken. Tot slot publiceren we binnenkort een uitgebreide review van SkyShowtime met alle ins en outs.