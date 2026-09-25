Opinie: de ‘enshittification’ van streamingdiensten is in volle gang

Streamingdiensten gaan er vlot op achteruit, of beter gezegd: de enshittification is in gang gezet. Waarom worden streamingdiensten slechter?

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Streamingdiensten worden slechter: dit is er aan de hand

Het is geen bijzonder goede periode voor het imago van Disney+. Door verloren rechtszaken verdwenen onlangs de mogelijkheden om beelden te casten, of in 4K en met hdr te kijken. Dat zijn basisfuncties voor een streamingdienst waar je flink voor betaalt.

Deze prijzen blijven namelijk wel stijgen. Toen Disney+ in 2019 lanceerde kostte een abonnement nog 6,99 euro per maand. Nu zeven jaar later betaal je 15,99 euro per maand om in 4K te kijken (als die optie beschikbaar is) en krijg je dus alsnog reclames te zien.

Enshittification

De term ‘enshittification’ (of noem het lekker Hollands verkuttificatie) komt van schrijver Cory Doctorow en beschrijft goed wat er aan de hand is. Deze term is toe te passen op allerlei diensten van techbedrijven, waaronder ook streamers.

Het idee is dat deze bedrijven starten met oprecht goede diensten die gratis of goedkoop te gebruiken zijn. Zodra je eenmaal afhankelijk bent van een dienst, verplaatst de focus van zoveel mogelijk gebruikers trekken naar het maximaliseren van de omzet. Daarbij worden de diensten steeds slechter om kosten te besparen, maar blijven ze net goed genoeg waardoor het merendeel van de gebruikers blijft hangen en blijft betalen.

Netflix is hier een heel goedvoorbeeld van. Toen de streamingdienst werd geïntroduceerd, konden we plots kwaliteitsseries uit de Verenigde Staten kijken wanneer we wilden tegelijk met de rest van de wereld voor maar 7,99 euro per maand.

Inmiddels gaat de kwaliteit hollend achteruit en de prijs minstens zo snel omhoog. De tijd van producties zoals Stranger Things is bijvoorbeeld voorbij. Zo’n serie is tegenwoordig te duur en een te groot risico. Nieuwe series krijgen daarnaast nauwelijks kans meer om te groeien, omdat ze binnen korte tijd een bepaald aantal kijkers moeten hebben om een nieuw seizoen te verdienen. Kijkers investeren daardoor minder snel in nieuwe series, waardoor de kijkcijfers weer tegenvallen.

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Realityseries

Ook qua functies wordt het kariger, zoals dat het niet meer mogelijk is om je wachtwoord te delen, hoe je met een goedkoper abonnement bepaalde basisfuncties niet krijgt of hoe je met de Netflix-app voor Windows geen series en films meer kunt downloaden.

Je merkt deze ontwikkeling bij alle grote steamingdiensten, met hogere prijzen, veel meer advertenties en vaak een tegenvallend aanbod met steeds meer realityseries omdat het allemaal zo goedkoop te maken is.

Videoland heeft afgelopen zomer nog zijn voorwaarden gewijzigd waardoor de dienst nu ook bij alle abonnementen reclame mag laten zien. Op HBO Max zijn HBO-series zoals Westworld niet meer te zien om geld te besparen, terwijl de HBO-catalogus juist een reden kan zijn om een abonnement aan te houden.

Het kan ook gebeuren dat een dienst er helemaal maar mee stopt, omdat er niet genoeg te verdienen valt. De eigenaren van SkyShowtime overwegen de dienst weg te halen uit Europa, wat door het verlies van je levenslange korting toch wel de ultieme enshittification is.

Streamingdiensten hoppen

Een manier om met de stijgende prijzen om te gaan is door streamingdiensten te hoppen. In plaats van een hele rits aan abonnementen aanhouden, wissel je regelmatig van streamer. Zo pak je dat aan.

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