SkyShowtime: 5 vragen over de streamingdienst beantwoord

Nederland krijgt er volgende week met SkyShowtime een nieuwe streamingdienst bij. De prijs is al bekend, maar Android Planet beantwoordt nog vijf andere interessante vragen.

5 vragen over SkyShowtime beantwoord

SkyShowtime is vanaf komende dinsdag (25 oktober) officieel beschikbaar in Nederland. Deze streamingdienst gaat de concurrentie aan met partijen als Netflix, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video en Videoland en lanceert met een maandprijs van 6,99 euro. Daarmee is SkyShowtime niet heel duur, maar ook niet de goedkoopste streamingdienst.

Nu de prijs bekend is, zijn we benieuwd hoe het zit met andere features van SkyShowtime. We vroegen dit daarom na bij de dienst en alle informatie lees je hieronder.

1. Wat is de maximale beeldkwaliteit van SkyShowtime?

Films en series kijk je straks in hd-kwaliteit via SkyShowtime. Dit betekent dat titels in maximaal 1080p op je televisie (of ander apparaat) worden getoverd. Het wordt later ook mogelijk om content in 4K te kijken, waardoor alles er nog scherper uitziet. Bij de lancering is deze optie echter nog niet beschikbaar.

Verschillende streamingdiensten bieden al wel 4K-films en -series aan. Zo is veel content op Netflix in 4K te bekijken – al heb je hiervoor wel het duurste abonnement nodig – en krijg je deze optie ook bij HBO Max, Disney Plus en Amazon Prime Video.

2. Hoe werkt het downloaden van films en series?

Net als bij andere streamingdiensten kun je films en series die op SkyShowtime staan downloaden voor offline gebruik. Handig voor als je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit, of een kleine databundel hebt en onderweg in het openbaar vervoer toch iets wil kijken.

SkyShowtime laat weten dat gebruikers maximaal 30 titels kunnen opslaan, verdeeld over alle apparaten waarop je de dienst gebruikt. De downloads worden 30 dagen voor je bewaard en als je een film of aflevering afspeelt, heb je 48 uur de tijd om ‘m af te kijken.

3. Op hoeveel apparaten kun je straks tegelijk streamen?

Als je besluit een abonnement op SkyShowtime te nemen, kun je op maximaal drie apparaten tegelijk streamen. Dat is handig als je je account deelt met je partner of gezinsleden, of je inloggegevens deelt met een vriend(in).

4. Hoe zit het met gebruikersprofielen?

Net als bij andere streamingdiensten kun je straks meerdere profielen maken op SkyShowtime. De dienst laat aan Android Planet weten dat gebruikers er maximaal vijf kunnen instellen, plus een ‘kids zone’. Bij ieder profiel worden de kijklijst en aanbevelingen van de betreffende persoon bijgehouden.

5. Komt er een introductie-actie?

Hier hebben we helaas niet een heel duidelijk antwoord op gekregen. In een statement meldt SkyShowtime dat er misschien speciale promoties komen, maar dat de maandprijs van 6,99 euro ‘al erg aantrekkelijk’ is. We denken daarom dat je op 25 oktober gewoon 6,99 euro betaalt.

