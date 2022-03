HBO Max offline kijken? Zo kun je films en series downloaden

Wist je dat je met HBO Max ook series en films kan downloaden voor offline gebruik? Ideaal voor als je in de trein of het vliegtuig zit. Android Planet laat zien hoe je content downloadt.

HBO Max downloaden voor offline gebruik

Sinds kort is HBO Max beschikbaar in Nederland. Op de dienst vind je allerlei topseries als Game of Thrones, The Sopranos, Euphoria en nog veel meer. Die kijk je waarschijnlijk het liefst op je televisie, maar HBO Max werkt natuurlijk ook op je smartphone en tablet.

Wat je misschien (nog) niet weet, is dat je films en series kan downloaden voor offline gebruik. Content wordt lokaal opgeslagen op je apparaat, waardoor je geen internetverbinding nodig hebt om te kijken. Dat is handig als je in het openbaar vervoer zit, of op een plek bent waar geen goede wifi-verbinding beschikbaar is.

Open de HBO Max-app op je Android-telefoon;

Ga naar de film of serie die je wil downloaden, zodat je later zonder internetverbinding kan kijken;

Naast de film en losse afleveringen zie je een downloadknop (streepje met een pijltje naar beneden);

Tik hierop om te beginnen met downloaden en wacht totdat het bestand binnen is.

En dat was het! Je krijgt vervolgens een notificatie waarmee je kan zien hoe ver het downloaden is. Is de film of aflevering helemaal opgeslagen, dan kun je beginnen met kijken – ook als je geen internetverbinding hebt. Gedownloade films en series kun je terugvinden in het ‘Downloads’-gedeelte van je account. Daar kom je door in de app rechtsonder op het poppetje te tikken.

Overigens kun je maximaal 5 of 30 titels downloaden, afhankelijk van welk HBO Max-abonnement je hebt. Bij het Basic-abonnement kun je maximaal vijf downloads bewaren, terwijl dit bij het Standaard-abonnement wordt verhoogd naar 30. Bij ‘Standaard’ is de beeldkwaliteit bovendien beter en kun je op meerdere apparaten tegelijk kijken.

Meer over HBO Max

HBO Max gaat in Nederland de concurrentie aan met diensten als Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus en Videoland. Het streamingplatform moet het vooral hebben van zijn hoogwaardige films en series, die voorheen alleen via Ziggo in Nederland te kijken waren. HBO belooft bovendien dat Max van steeds meer content wordt voorzien.

Een abonnement op HBO Max kost 5,99 of 7,99 euro per maand. Tot en met 31 maart kun je nog profiteren van flinke korting: je betaalt ‘levenslang’ de helft minder, zolang je het abonnement houdt. Zet je HBO Max over een tijdje stil en wil je daarna weer kunnen kijken, dan betaal je wel de volle mep.

Meer weten? We hebben een review van HBO Max geschreven, maar zetten ook toffe series en films op een rijtje die je moet kijken. Twijfel je nog over HBO Max? Check dan deze weetjes voordat je een abonnement afsluit.