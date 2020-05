Slack heeft aangekondigd dat een nieuw design voor de Android-app in de komende weken uitrolt. Aan de onderzijde van de app verschijnen nieuwe tabbladen, de zoekfunctie is flink verbeterd en bepaalde handelingen kun je sneller uitvoeren.

Slack krijgt redesign voor Android

In navolging van het nieuwe design van de zakelijke chat-app Slack voor computers zijn nu de mobiele apps aan de beurt. In de komende weken gaat het huidige design op de schop en wordt het een stuk frisser en makkelijker om mee te werken. De grootste verandering is te zien aan de onderzijde van de applicatie, waar verschillende nieuwe tabbladen te vinden zijn.

Zo is er de thuis-knop om snel al je kanalen te kunnen zien waarin je chat, maar je kunt ook snel je berichten zien die je nog niet hebt verstuurd. Het tweede tabblad is voor privéberichten, waarbij de nieuwste berichten als eerste worden getoond. Een derde tabblad is voor de mentions en reacties. Als iemand een directe vraag of opmerking voor jou heeft, krijg je daarvan dus gelijk een notificatie.

Als je daar vervolgens op klikt, zie je het hele gesprek met die persoon en kun je gelijk reageren op zijn of haar vraag. Tot slot is er een tabblad, waarin je je persoonlijke profiel kunt instellen. Zo kun je daar je status aanpassen en je beschikbaarheid en foto aanpassen of je notificaties en voorkeuren opgeven. Ook zie je daar je opgeslagen berichten en bestanden.

→ Download Slack in de Play Store (gratis)

Andere nieuwigheden in Slack

Snel een berichtje schrijven is ook mogelijk dankzij een speciale knop. Vervolgens kun je dat bericht direct versturen of juist opslaan om dat later te doen. Navigeren door de verschillende secties van de app wordt mogelijk met veeggebaren.

Een verbeterde zoekfunctie is ook aan boord. Dit is een kwestie van op het vergrootglas klikken rechtsboven en invullen waar je naar zoekt. Zit je in een conversatie, dan klik je snel op het bliksem-icoontje voor toegang tot snelkoppelingen voor tools die jij in Slack gebruikt.

