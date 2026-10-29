Waarom smartphones zeker tot 2030 (!) schreeuwend duur blijven

Er komt voorlopig geen einde aan ‘RAMageddon’. Door een aanhoudend tekort aan werkgeheugen blijven smartphones zeker tot 2030 erg duur. Dat verwachten de producenten van dit geheugen in ieder geval.

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Smartphones blijven voorlopig erg duur

RAMageddon begon in 2025. Door de hoge vraag naar werkgeheugen vanuit de AI-sector bleef er weinig over voor consumentenelektronica, waaronder smartphones en tablets. En zoals we het afgelopen jaar weer eens hebben gezien: schaarste leidt tot hogere prijzen.

Niet alleen zijn nieuwe smartphones erg duur, fabrikanten verhogen zelfs de prijzen van toestellen die al maanden in de winkel liggen. Ze kunnen simpelweg niet anders, want de productiekosten van telefoons zijn heel erg hard gestegen. Nog meer slecht nieuws: verbetering zit er voorlopig niet in.

Ook de Oppo Find X10 Pro Max is erg duur

Dat schrijft 9to5Google op basis van uitspraken die de grootste producenten van werkgeheugen deden. Zo zegt SK Hynix dat zijn fabrieken nu al volgeboekt zijn tot en met 2029. Ook in 2030 zal de vraag nog groter zijn dan het aanbod.

Concurrent Micron verwacht dat de situatie in 2027 zelfs nog erger wordt dan in 2026. Als dat klopt, en we hopen tegen beter weten in natuurlijk van niet, dan betaal je volgend jaar misschien dus nóg meer voor een nieuwe telefoon

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Waarom niet meer fabrieken bouwen?

Nu denk je misschien: als smartphones zo duur zijn, waarom stampen geheugenfabrikanten dan niet als de sodemieter nieuwe fabrieken uit de grond om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen?

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De productie van werkgeheugen is complex en het duurt relatief lang om geschikte faciliteiten te bouwen. Daarnaast lijken producenten toch te denken dat de huidige situatie tijdelijk is. Als de vraag over een paar jaar inzakt, zitten ze mogelijk met lege fabrieken.

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