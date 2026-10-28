Waarom je Carrie op Prime Video niet mag missen (en nog 7 streamingtips uit oktober)

Op Android Planet kijken we terug naar de afgelopen maand, met series die je echt niet mag missen. We vertellen waarom Carrie een must watch is en hebben meer tips voor je.

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Carrie op Prime Video kijken en nog 7 streamingtips

Er is tegenwoordig zoveel te streamen, dat je onmogelijk alles kunt kijken. Daardoor loop je het risico dat je iets tofs mist. Daar willen we je een handje mee helpen, door de series uit te lichten die je tijd echt waard zijn. Deze wil je niet missen.

Carrie

Stephen King’s Carrie is al meerdere keren verfilmd, waardoor het een goede vraag is of een serie nog wat kan toevoegen. Laat dat maar aan serie- en filmmaker Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) over.

Carrie gaat over een meisje dat op school wordt gepest, terwijl ze thuis onder de duim wordt gehouden door haar religieuze moeder. Zodra Carrie ontdekt dat ze telekinetische krachten bezit, weet ze de rollen om te draaien.

Carrie is een geslaagde verfilming van het bekende verhaal, deels omdat Flanagan er een moderne draai aan geeft. Tegenwoordig gaat pesten buiten de grenzen van het schoolplein door via sociale media en appgroepen. Het pestgedrag in het originele verhaal was al erg, maar wat als slachtoffers ook nog eens worden gefilmd en de beelden met iedereen worden gedeeld?

Ook de casting van de serie is sterk, met jonge actrices die overtuigend deze schoolmeiden spelen. Daarnaast zien we veel acteurs uit de eerdere projecten van Flanagan terug, maar ook verrassend veel acteurs uit Battlestar Gallactica. Dat is geen toeval, want Flanagan is groot fan van deze scifiserie.

Hoewel Flanagan meestal series maakt die na één seizoen zijn afgerond, ziet hij in Carrie een trilogie. Een tweede seizoen is in ieder geval al bevestigd en daar kijken we halsreikend naar uit.

Carrie kijk je nu op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 8.4 (5.765.172 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

VisionQuest

Na WandaVision en Agatha All Along is het tijd voor het derde deel in de Maximoff-trilogie binnen de Marvel Cinematic Universe. Deze keer staan Vision en zoon Tommy Maximoff centraal.

Vision weet niet meer wie hij is, maar probeert daar achter te komen met de hulp van de AI’s die in zijn brein leven, waaronder J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. en… Ultron. Dat levert veel komische situaties op, waarbij de AI’s Vision constant van commentaar voorzien. Vooral Ultron (James Spader) blijkt een fantastische komiek.

De serie is niet zo sterk als WandaVision en Agatha All Along, maar dat is ook wel erg veel gevraagd. Toch mag je deze show niet missen, al is het alleen al om het creatieve filmwerk en de talloze grappen over AI en robots.

VisionQuest kijk je nu op Disney Plus.

Disney+ Disney 7.4 (5.167.528 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

LOL: Last One Laughing Halloween

Zowel de Nederlandse als de Britse versie van LOL: Last One Laughing hebben Halloween-specials om te kijken. Weer worden komieken bij elkaar opgesloten in een ruimte waar ze hun best doen om elkaar aan het lachen te brengen, want als je lacht ben je af. Deze keer mogen de deelnemers ook niet gillen van het schrikken.

Opvallend verschil tussen de twee edities is dat er in de Nederlandse versie veel tijd wordt besteed aan de komieken die na afloop de show bespreken, waardoor ze constant vertellen wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt. De Britse versie heeft een hogere grapdichtheid waardoor dat helemaal niet nodig is.

Toch zijn beide edities de moeite meer dan waard, want het blijft hilarisch om naar mensen te kijken die alles doen om die LOL binnen te houden.

LOL: Last One Laughing Halloween kijk je nu op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 8.4 (5.765.172 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Avatar: Seven Havens

Op SkyShowtime kun je nu genieten van een dubbele dosis Avatar. Niet alleen kun je de hele aardige film Avatar Aang: The Last Airbender kijken, met oudere versies van het geliefde Team Avatar. Daarnaast staat namelijk de nieuwe serie Seven Havens op de streamingdienst.

Deze leuke serie speelt zich honderden jaren na The Legend of Korra af. Na een apocalyptische gebeurtenis die mogelijk door de Avatar is veroorzaakt, wordt de wereld geteisterd door gevaarlijke stormen. De mensheid, die de Avatar nu ziet als het grote kwaad, weet zich staande te houden in zeven losstaande steden. In één van die steden komt een meisje erachter dat ze een tweeling heeft. Samen zijn ze de nieuwe Avatar.

Avatar: Seven Heavens kijk je nu op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.8 (144.670 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wie is de Mol? NPO Start-editie

Een tweede editie van de NPO Start-editie van Wie is de Mol? is nu te streamen. Dat is leuk, want deze editie (zoals de serie ooit begon) is met onbekende mensen. Daardoor voelt de serie minder als een schoolreisje met BN-ers, maar meer als een echt spel waarbij je niet weet wat je van deze mensen kunt verwachten.

Wie is de Mol? NPO Start-editie kijk je nu op NPO Start.

NPO Start NPO 5.2 (36.933 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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Ghosts (seizoen 4)

Op Netflix kun je eindelijk naar het vierde seizoen van de hilarische serie Ghosts kijken. In deze komedie start een stel een B&B in een oud huis, maar één van hen kan alle spoken zien die in dat huis wonen. Ze moeten een manier vinden om met elkaar samen te leven, terwijl ze met allerlei geestige (hehe) situaties omgaan.

Het vierde seizoen van Ghosts kijk je nu op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 9.2 (16.726.400 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Phony

Zolang hij het zich kan herinneren, heeft Sonny altijd een goede band met zijn moeder gehad. Totdat hij na een auto-ongeluk denkt dat zijn moeder is vervangen door iemand anders. Wordt Sonny gek of is er echt iets aan de hand? Dit is een mysterie dat je tot het eind wil uitzitten.

Phony kijk je nu op Disney Plus.

Disney+ Disney 7.4 (5.167.528 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Small Prophets

Apple maakt meestal zijn eigen series, maar deze keer heeft het bedrijf de rechten gekocht van BBC-serie Small Prophets om die wereldwijd te laten zien. Gelukkig maar, want deze serie wil je niet missen. Small Prophets is een dramady over een man die alchemie gebruikt om zijn missende vrouw te zoeken. Uniek, grappig en mooi.

Small Prophets kijk je nu op Apple TV.

Apple TV Apple 6.8 (205.077 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Alle streamingdiensten op een rij

Check ook ons overzicht met alle streamingdiensten op een rij en wat er aan hebt. Met zoveel diensten is streamer hoppen de beste optie. Let wel op, want de enshittification van streamingdiensten is in volle gang.