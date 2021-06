Android voor maar 100 euro: 5 budgettelefoons uitgelicht

Android-smartphones zijn er vanaf een paar tientjes tot tweeduizend euro. En natuurlijk geldt: hoe duurder, hoe beter het toestel. In dit artikel vind je een overzicht van moderne smartphones tot 100 euro en lees je waarom het vaak de moeite waard is om een paar tientjes meer neer te leggen.

Lees verder na de advertentie.

Overzicht van 5 smartphones tot 100 euro

Als je een zo goedkoop mogelijke Android-smartphone zoekt, kun je terecht bij bekende en minder bekende merken. Het aanbod van absolute budgetmodellen lijkt wat kleiner dan een paar jaar geleden, maar er is nog steeds genoeg keuze. In dit overzicht zetten we vijf smartphones tot 100 euro op een rijtje met hun voor- en nadelen. De lijst is in willekeurige volgorde en geen test.

1. Motorola Moto E7i Power

De Motorola Moto E7i Power is een voordelige smartphone met Android Go. Dit is een speciale Android-versie voor budgetsmartphones die soepeler draait dan de reguliere Android-software. Alle apps en features werken gewoon zoals je ze gewend bent.

De Moto E7i Power laat een goede indruk achter met zijn grote 5000 mAh-accu, goed voor twee dagen gebruik. Ook prettig zijn het grote, duidelijke 6,5 inch-hd-scherm en de vingerafdrukscanner om de smartphone te beveiligen.

Het toestel heeft 2GB/32GB werk- en opslaggeheugen voor redelijke prestaties en het opslaan van je foto’s en apps. Op de achterkant zijn twee camera’s geplaatst. Selfies maak je met de 5 megapixel-selfiecamera.

Motorola geeft desgevraagd aan dat de smartphone waarschijnlijk blijft hangen op Android 10, de versie uit 2019. Wel krijgt de Moto E7i Power beveiligingsupdates tot het voorjaar van 2023.

Ondersteuning voor de snelle 5GHz-wififrequentie ontbreekt, wat voor veel spotgoedkope smartphones geldt. Je kan wel snel internetten via 4G.

Je kan de Motorola Moto E7i Power los kopen of het toestel aanschaffen in combinatie met een abonnement.

2. Alcatel 1SE (2020)

Alcatel staat bekend om zijn betaalbare smartphones en biedt de Alcatel 1SE (2020) aan als één van de goedkoopste modellen. Dit toestel heeft drie camera’s op de achterkant, waar je ook een vingerafdrukscanner vindt om de smartphone mee te beveiligen.

De 1SE (2020) is voorzien van een relatief groot 6,22 inch-hd-scherm en gaat zo’n anderhalve dag mee op de 4000 mAh-accu. Die laadt langzaam op via de micro-usb-poort.

Het toestel beschikt over slechts 1GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte, wat weer gemiddeld is. Goed om te weten is dat de Alcatel 1SE (2020) niet de snelste smartphone in dit prijssegment is, maar volstaat voor bellen, internetten en het delen van foto’s via WhatsApp.

Hier vind je de scherpste deals van de Alcatel 1SE (2020) met abonnement. Check ook de prijs van een losse Alcatel 1SE (2020).

3. Nokia 1.4

Met de Nokia 1.4 haal je een spotgoedkope smartphone in huis die drie jaar updates krijgt. Daar kunnen concurrerende modellen niet aan tippen. Met deze Nokia-telefoon ben je tot begin 2024 up-to-date en dat maakt de Nokia 1.4 absoluut één van de beste smartphones tot 100 euro. De telefoon draait op Android Go, speciale software die sneller werkt dan de normale Android-versie.

Het toestel heeft een groot 6,51 inch-hd-scherm, twee camera’s op de achterkant en een selfiecamera. De specificaties zijn een aandachtspunt.

De 4000 mAh-accu is kleiner dan gebruikelijk en gaat waarschijnlijk niet langer dan anderhalve dag mee voordat je de oplader moet pakken. Het opladen neemt een paar uur in beslag.

Het werk- en opslaggeheugen is met 1GB en 16GB ook de helft van veel andere toestellen. Dat is jammer, maar valt minder op omdat de Nokia 1.4 op Android Go draait. Dit besturingssysteem heeft minder krachtige specificaties nodig.

Check hier de laagste prijs van een losse Nokia 1.4 of vergelijk de Nokia 1.4 met abonnement.

4. Xiaomi Redmi 9A

De Xiaomi Redmi 9A heeft een groot 6,53 inch-hd-scherm en is daarom ideaal om met twee handen op te typen. Het toestel gaat zeker twee dagen mee op een acculading dankzij de flinke 5000 mAh-accu en laadt op via micro-usb. Dat is de voorloper van usb-c. Opladen duurt een paar uur.

De smartphone is snel genoeg voor WhatsApp en Facebook, maar niet geschikt voor zwaardere games. Dit aandachtspunt geldt voor veel budgetsmartphones. De Redmi 9A heeft een 13 megapixel-camera op de achterkant, een selfiecamera en draait op Android 10.

Xiaomi’s updatebeleid voor spotgoedkope toestellen is prima, dus naar verwachting kun je twee jaar updates verwachten. Zo blijft de Redmi 9A langer veilig en prettig te gebruiken.

Hier vind je de Xiaomi Redmi 9A met abonnement. Ben je al voorzien? Vind dan hier de Xiaomi Redmi 9A los voor de laagste prijs.

5. Realme C11

Met de Realme C11 haal je een toestel met een groot 6,5 inch-hd-scherm in huis. De smartphone is ook voorzien van een flinke 5000 mAh-accu en moet daarom zeker twee dagen meegaan op een acculading. Opladen gaat via de oude micro-usb-poort.

Het werk- en opslaggeheugen is met 2GB/32GB gemiddeld en voldoende voor de populairste apps. De Realme C11 heeft twee camera’s op de achterkant, draait op een eenvoudige MediaTek-processor en ondersteunt 4G-internet. Je kan met deze smartphone niet snel internetten via wifi omdat de 5GHz-frequentie niet ondersteund wordt.

Het toestel draait op Android 10 en heeft voor zover wij weten nog geen Android 11-update ontvangen. Realme’s updatebeleid is onduidelijk, waardoor het ook niet bekend is hoe lang en hoe vaak de Realme C11 beveiligingsupdates krijgt. Dat is een aandachtspunt.

Je kan de Realme C11 kopen voor iets minder dan 100 euro.

Smartphones tot 100 euro niet altijd de beste keuze

Als je budget beperkt is, heb je gelukkig keuze uit meerdere prima smartphones tot 100 euro. Wil je een betaalbare telefoon en kun je een paar tientjes meer uitgeven? Dan raden we je aan dat te doen en te kijken naar een toestel van rond de 150 euro.

Voor 150 euro krijg je namelijk een aanzienlijk betere smartphone. Veel modellen hebben een scherper full-hd-scherm, zijn een stukje sneller dan maken mooiere foto’s. Ook gebruiken ze een usb-c-poort om sneller op te laden en kun je vaker en langer software-updates verwachten.

Zo’n smartphone is eenmalig dus iets duurder, maar biedt vanaf de eerste dag een betere gebruikservaring én is meer toekomstbestendig. Nieuwsgierig geworden? In deze koopgids vind je de 5 beste smartphones onder de 150 euro.