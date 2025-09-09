Dit zijn de 9 tofste gadgets van IFA 2025

We zetten de tofste gadgets van IFA 2025 voor op een rij. Van robotstofzuigers die de trap op lopen tot ronddraaiende laptopschermen.

IFA 2025 gadgets: dit zijn de leukste

Naast nieuwe smartphones en tablets had de beursvloer van IFA 2025 veel meer leuke tech in petto. We zetten de tofste gadgets op een rij. Sommige van deze producten zijn nog concepten, terwijl je andere direct kunt kopen.

1. Robotstofzuiger klimt je trap op

Zowel Eufy als Dreame komen met robotstofzuigers op de markt die met behulp van pootjes de trap oplopen. Zo kunnen de apparaten daadwerkelijk de vloeren in het het hele huis aanpakken.

Het is nog onduidelijk of de Cyber X van Dreame een wenteltrap op kan, maar de Marswalker van Eufy lukt dat volgens de makers sowieso wel. De klimmende robotstofzuigers zullen vanaf volgend jaar je slaapkamer binnenwandelen.

2. Laptopscherm draait rond

Lenovo liet op de beursvloer een interessant concept zien, met de ThinkBook VertiFlex. Het idee is dat je het scherm van deze laptop 90 graden kunt draaien zodat je verticaal beeld hebt.

Dat is niet alleen handig om TikTok te kijken, maar is ook beter voor je nek. Daarnaast heb je tijdens het schrijven meer het idee op een ouderwetse typmachine te werken waar een A4’tje bovenuit steekt. Hopelijk wordt dit een daadwerkelijk product.

3. Je lampen worden bewegingssensoren

Philips Hue heeft zijn nieuwe Bridge Pro onthuld, met als grootste vernieuwing dat bijna al je bestaande Philips Hue-lampen veranderen in bewegingssensoren. Daarmee kun je allerlei automatiseringen instellen, of de veiligheid van je huis verbeteren.

Lees meer over de aankondigingen van Philips Hue, met onder ander andere een nieuwe videodeurbel en goedkopere lampen.

4. Subtiele slimme bril met schermpjes

Hoewel Meta nu voorop lijkt te lopen met de ontwikkeling van slimme brillen, krijgt het bedrijf flinke concurrentie van Rokid. De nieuwe Rokid Glasses zijn subtiel ogende brillen met monochrome schermpjes op beide glazen, een camera, AI-assistent en meer. Je kunt onder andere live ondertiteling krijgen tijdens gesprekken.

5. Oordopjes maskeren gesnurk

De nieuwe Soundcore Sleep A30-oordopjes dempen niet alleen alle geluiden om je huis zodat je ongestoord kunt slapen, maar spelen zelfs een speciaal geluidspatroon af om het gesnurk van je partner je te blokkeren.

Daarvoor leg je het oplaaddoosje van de oordopjes op je nachtkastje. Het doosje herkent de snurkgeluiden en zorgt dat de oordopjes hun werk doen.

6. Flexibele Chromebook

De Chromebook Plus Spin 514 van Acer kun je ook als tablet gebruiken door het toetsenbord weg te draaien. Dat zijn we inmiddels wel gewend, maar dit nieuwe apparaat is extra flexibel door de stevige hardware onder de motorkap.

Met name door de krachtige chip en extra werkgeheugen (12GB of 16GB) is dit apparaat helemaal klaar voor de nieuwste AI-functies. Bij de Chromebook krijg je daarom gratis twaalf maanden Google AI Pro. Gelukkig maar, want met een vanafprijs van 699 euro is dit geen goedkope Chromebook.

7. Gaminghandheld met prachtig scherm

Gaminghandheld Lenovo Legion Go 2 heeft ook een flink prijskaartje (vanaf 1000 euro), maar daar krijg je veel voor terug. Met name met het 8,8 inch-oledscherm met een variabele ververssnelheid (tussen 30Hz en 144Hz) moet gamers overtuigen.

8. Fitnesstracker zonder schermpje en zonder abonnement

De nieuwe fitnesstracker van Polar heeft geen schermpje. De Polar Loop meet wel al je activiteiten, zoals je hartslag, stappen en slaap, waarna je de gegevens kunt aflezen in de Polar-app.

Vooral opvallend is dat je met deze wearable geen abonnement nodig hebt, zoals bij vergelijkbare fitnesstrackers zonder schermpje. Daardoor is de prijs wel wat hoger, want de Polar Loop gaat je 179,90 euro kosten.

9. Robotgrasmaaier speelt met de hond

Vond je robotstofzuigers die de trap op lopen al indrukwekkend? Wat dacht je van een robotgrasmaaier die objecten kan opruimen en met je hond kan spelen.

De Mova NexLawn Master X heeft een robotarm waarmee onder andere een tennisbal gegooid kan worden, maar takken opruimen, snoeien en water geven is ook een mogelijkheid. Deze robotmaaier is nog een concept, dus je zult eerst nog zelf je hond moeten vermaken.

De smartphones en tablets van iFA 2025

Natuurlijk zijn er ook veel nieuwe smartphones en tablets onthuld tijdens IFA 2025. Samsung onthulde eindelijk de Galaxy Tab S11-serie en de Galaxy S25 FE. De Nxtpaper 60 Ultra van TCL heeft een focus op oogcomfort, en Motorola heeft drie nieuwe smartphones, waaronder eentje in de Edge 60-serie.