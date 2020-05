Sonos heeft de Arc onthuld. Deze soundbar heeft Dolby Atmos-ondersteuning. Ook introduceert de audiofabrikant een nieuwe Android-app en verbeterde versies van reeds bestaande producten. De nieuwe apparatuur is vanaf 10 juni verkrijgbaar.



Sonos onthult Arc en brengt updates uit

De Sonos Playbar (en Playbase) heeft een opvolger gekregen: de Arc. De grootste toevoeging aan deze soundbar, die je bijvoorbeeld onder je televisie plaatst, is de Dolby Atmos-ondersteuning. Dit audioformaat zorgt voor surround-geluid. Tijdens het kijken van een film komt het geluid vanuit alle hoeken en dat zorgt voor een realistische kijkervaring.

Ook kan de Sonos Arc overweg met de Google Assistent. De soundbar heeft namelijk een ingebouwde microfoon. Via stemcommando’s kun je zo bijvoorbeeld Spotify-afspeellijsten aanzetten. Goedkoop is de Arc niet, want de soundbar kost 899 euro. In ruil daarvoor krijg je in totaal acht woofers: vier aan de voorkant, twee aan de zijkant en twee omhoog. Deze woofers zijn nodig voor het eerder genoemde Dolby Atmos-geluid.



Update voor Sub en Five

Verder heeft Sonos ook een vervanger van de Play:5 onthuld. De vernieuwde Five-speaker kost 579 euro. Je herkent de vernieuwde speaker aan zijn afwerking. De geluidsbox is in het zwart of wit verkrijgbaar. Qua woofers en tweeters verandert er overigens niets: de geluidskwaliteit blijft dus hetzelfde. Wel is de processor verbeterd en het werkgeheugen uitgebreid.

Deze verbeteringen zijn ook grotendeels van toepassing op de eveneens vernieuwde Sub. Deze subwoofer is inmiddels toe aan de derde generatie en kost 799 euro. De Sub is iets sneller dan zijn voorganger en heeft meer werkgeheugen. Ook het wifi-signaal is volgens Sonos verbeterd. Alle onthulde apparaten – de Sonos Arc, Five en Sub – komen op 10 juni in Nederland uit.

Je hebt een nieuwe app nodig om de Sonos-apparatuur te bedienen. De S2-app is vanaf 8 juni verkrijgbaar in de Play Store. De huidige Sonos Controller-app blijft bestaan, maar wordt vanaf die datum hernoemd naar ‘S1 Controller’. Bovendien krijgen huidige gebruikers op 8 juni een melding dat de Sonos S2-app beschikbaar is.

Sonos is op dreef

Sonos heeft de vaart er flink inzitten. Eind april kondigde het audiobedrijf al een dienst voor online radio aan: Sonos Radio. Ook kun je gebruikmaken van Sonos Flex, een abonnementsdienst voor speakers. Voor een bedrag van tussen de 15 en 50 euro per maand kun je hierdoor kennismaken met Sonos-producten.

