Over een paar weken kondigt Sony de Xperia 5 II aan. Inmiddels liggen de vermoedelijke specificaties van de telefoon al op straat. Dit kun je van Sony’s nieuwe compacte vlaggenschip verwachten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties Sony Xperia 5 II gelekt’

Android Headlines zegt alle specificaties van de Sony Xperia 5 II in handen te hebben. Als dat klopt, wordt het een behoorlijk indrukwekkend toestel. De telefoon draait op een Snapdragon 865 in combinatie met 8GB werkgeheugen. Er is 128GB aan opslagruimte, wat uit te breiden is met een microSD-kaartje.

De Sony Xperia 5 II is een stuk kleiner dan de Sony Xperia 1 II. Het amoled-scherm is ‘slechts’ 6,1 inch groot en heeft een 21:9-verhouding. Dat maakt het scherm zeer geschikt om films op te kijken, ook dankzij de full-hd+-resolutie en ondersteuning voor hdr. Er is gekozen voor een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor de telefoon zeer snel zal aanvoelen.





Er is geen notch of selfiegat aanwezig in de Xperia 5 II. In plaats daarvan kiest Sony voor relatief grote bezels. Het toestel is daardoor 158 millimeter lang. De breedte bedraagt 68 millimeter en de dikte is 8 millimeter.

Drie camera’s en een grotere accu

Op de achterkant bevinden zich drie camera’s. De hoofdsensor zou een bescheiden resolutie van 12 megapixel krijgen. Met de tweede camera moet het mogelijk zijn om drie keer in te zoomen. De derde camera is een groothoeklens.

De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh, wat een stuk meer is dan zijn voorganger. Die moest het doen met slechts 3140 mAh, maar had ook een lagere verversingssnelheid van 60Hz. Daarnaast heeft de Xperia 5 II in tegenstelling tot het eerste toestel wél een 3.5mm-jack, waardoor je bedrade hoofdtelefoons kunt aansluiten.

Eerder werd al bekend dat Sony de Xperia 5 II op 17 september wil presenteren. Bekijk hieronder onze recensie van de Sony Xperia 1 II.