Stofzuigermerk Dreame gaat nu ook smartphones maken

Als jij een robotstofzuiger of ander populair smarthome-product in huis hebt, zou dat zomaar van Dreame kunnen zijn. Het Chinese merk heeft nu ook serieuze plannen om de smartphonemarkt te betreden.

Dreame kijkt verder dan smarthome

Vorige week hield Dreame een kleinschalig evenement in Polen. Daar waren niet alleen slimme producten voor het huishouden te bewonderen, maar ook een drietal telefoons in de ontwikkelfase: de E1, Air1 en RS1. Die laatste lijkt het vlaggenschip te zijn. Je ziet ‘m hieronder in een gouden uitvoering met edelsteentjes. Het gaat om een speciale editie, de reguliere RS1 zal er hoogstwaarschijnlijk minder flamboyant uitzien.

High-ender heeft interessante specs

Dat de RS1 het best uitgerust is, concluderen we na de bekendmaking van zijn specs. Het toestel heeft een amoled-scherm van 6,85 inch met een ververssnelheid van 144Hz. Verder zit er een ultrasonische vingerafdrukscanner op. Interessanter is wat er onder de motorkap zit: de zeer rappe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en batterij van 7200 mAh. Opladen doe je met 90 watt bedraad en tot maar liefst 80 watt draadloos.

De camera’s van de RS1 zijn helaas minder indrukwekkend. Op het camera-eiland prijken een 50 megapixel hoofdcamera, 64-megapixel periscooplens en een groothoeklens van 50 megapixel. Zeker niet slecht, maar niets spectaculairs.

Ook budgettoestel en lichtgewicht op komst

Een goedkoper model is de Dreame E1. Zijn 6,67 inch-amoled-scherm heeft ook een vingerafdrukscanner, maar moet het doen met een iets lagere ververssnelheid: 120Hz. Opladen kan met een snelheid van 33 watt (bedraad) en de batterij die Dreame in de E1 heeft gestopt, is 5000 mAh groot.

Zijn camera’s verschillen van het vlaggenschip, want de E1 heeft een selfiecamera van 50 megapixel en een hoofdcamera van maar liefst 108 megapixel. De overige twee camera’s (macrolens en dieptesensor) lijken er meer voor de vorm te zijn, want die hebben allebei slechts 2 megapixel.

Het trio smartphones is compleet met de Dreame Air1. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om het dunste en lichte model. Hij is slechts 5,9 millimeter dik en weegt 172 gram. De selfiecamera moet het doen met 32 megapixel. Aan de achterkant zit — net als bij de E1 — een 108 megapixel-hoofdcamera. Het toestel is ook uitgerust met een 5000 mAh-accu en is bedraad met maximaal 45 watt weer vol te tanken.

Nog geen releasedatum voor Nederland

Dat het Chinese merk de toestellen in Polen heeft getoond, is een dikke hint richting een toekomstige lancering op het Europese vasteland. Let wel: de telefoons zijn nog in ontwikkeling. Voor meer zekerheid daarover moeten we echter wachten op Dreame zelf. Totdat zij met een officiële bevestiging komen, blijft het bij vermoedens. Mochten we de toestellen inderdaad ook in Nederland verwachten, lees je dat uiteraard bij ons.

