Tim vertrekt bij Android Planet: iedereen bedankt!

Ik ga stoppen bij Android Planet, maar niet zonder een klein bedankje. Want wat waren het dankzij jullie leuke jaren, vol toffe ervaringen.

Bijna vier jaar bij Android Planet: wat een avontuur

Ruim drie-en-een-half jaar geleden begon ik als broekie bij Android Planet. Waar ik voorheen alleen vrienden en familie advies gaf over hun volgende telefoon, mocht ik dat ook ineens voor miljoenen mensen online doen, met artikelen én video’s. En dat beviel mij uitstekend!

Van het laatste technieuws, tot reviews van de nieuwste smartphones en van handige tips om meer uit je telefoon te halen, tot koopadviezen die onze lezers écht helpen: bij Android Planet is geen dag hetzelfde.

Het team bood me de ruimte om te leren, fouten te maken en nieuwe dingen te ontdekken. Naast de gebruikelijke werkzaamheden experimenteerde ik dit jaar voor het eerst met reviews van slimme thuisbatterijen, een elektrische fiets en werkten we samen met steeds meer bedrijven om hele toffe video’s voor jullie te maken.

Het werken voor Android Planet heeft me ook veel mooie reizen gebracht. Begin 2025 vloog ik samen met Samsung naar de Verenigde Staten, om de lancering van de Galaxy S25-serie mee te maken. Wat was dat vet zeg! Niet alleen was San Francisco een prachtige stad, maar samen met de fabrikant en alle con-collega’s van andere techwebsites ontdekte ik als eerst wat de nieuwste smartphones te bieden hadden.

Niet veel later stond er nog een uitzonderlijke reis op de planning, naar China welteverstaan. Daar ging ik met OnePlus op bezoek bij haar onderzoekscentra, testfaciliteiten en de productielijn, om met mijn eigen ogen te zien wat er allemaal bij komt kijken om de smartphones te maken waar ik iedere dag over schrijf.

En iedere dag werkte ik met veel plezier samen met alle getalenteerde en onwijs leuke collega’s van Android Planet en die van de andere titels van uitgever BigSpark. Samen maakten we de leukste content over de tofste onderwerpen.

Hier een paar van mijn favorietjes van de afgelopen jaren

Dit had niet gekund zonder onze trouwe lezers en kijkers!

Lezers, bedankt voor het lezen van mijn artikelen, reviews en tips, het bekijken van mijn video’s en het reageren op alles! Jullie reacties maken dit werk zo leuk, wetende dat je mensen plezier oplevert en helpt.

Vanaf januari ga ik een nieuwe uitdaging aan op de nieuwsredactie van Bright in Amsterdam. Ook daar ga ik iedere dag over nieuws schrijven in de techwereld, reviews doen van toffe gadgets en mezelf verder ontwikkelen als techjournalist. En hoewel ze bij Bright toch veelal ’team Apple’ zijn, blijf ik lekker een Android gebruiken!

Kijk trouwens niet gek op als je mijn hoofd de komende weken nog op Android Planet ziet verschijnen, we hebben hier immers ook nog het een-en-ander ingepland. Jullie zijn nog niet van mij af! Bedankt voor alles, groetjes Tim.