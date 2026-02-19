Pure ironie: uitgelekt dat Samsung meer gaat doen tegen lekken

Als jij goed gaat op al die lekken over aankomende telefoons, dan heeft Samsung slecht nieuws voor je. Een nieuw lek verklapt dat er veel minder naar buiten gaat komen over de Samsung Galaxy S27.

Nu al nieuws over Galaxy S27?

De Samsung Galaxy S26 is nog niet eens uit (dat duurt nog een weekje), maar we denken er al van alles over te weten. De afgelopen maanden regende het namelijk lekken. Dat is voor telefoonfanaten vaak goed nieuws, want het geeft alvast een inkijkje in de mogelijke designs en specificaties van toestellen.

Toch lijkt Samsung zelf niet blij te zijn met alle informatie die op straat komt te liggen. Logisch, want een gelekt bericht over een mogelijk hogere prijs of over tegenvallende specificaties kan flink wat enthousiasme bij mogelijke kopers wegnemen.

Als het aan Samsung ligt, is het lekken bij de Galaxy S27 verleden tijd. Dat meldt althans het Koreaanse dagblad The Korea Herald. De krant beweert dat Samsung Electronics en enkele dochterondernemingen een nieuwe ”beveiligde chat”-modus hebben geïntroduceerd in het interne berichtenplatform.

Deze extra beveiligingsmaatregel zou moeten voorkomen dat discussies tussen medewerkers buiten het bedrijf terechtkomen. Dat is geen overbodige luxe is, bewijst de manier waarop dit naar buiten is gekomen. Juist ja, via een lek. Ironie ten top.

Dit kan bij Samsung niet meer

Met de nieuwe modus ingeschakeld, kunnen werknemers bij Samsung naar verluidt berichten niet meer kopiëren, plakken en doorsturen. Ook is het niet meer mogelijk om screenshots te maken en chatlogs op te slaan op persoonlijke computers. Ten slotte worden berichten duidelijk gemarkeerd als beveiligd en worden de beperkingen op systeemniveau afgedwongen, om vrijblijvend beleid te voorkomen.

Geen half werk dus, maar of dit genoeg is om het lekken te stoppen? In theorie kan iemand nog steeds met zijn telefoon of camera kiekjes maken van een beeldscherm met gevoelige informatie, al moet dat dan wel stiekem gebeuren.

De krant meldt dat de maatregelen zijn getroffen na verschillende incidenten waarbij interne vergaderdocumenten volledig online zijn gezet. Of dit waar is, weten we niet. Samsung zelf heeft niets aangekondigd over nieuw beleid. Mocht er inderdaad een stuk minder lekken over de Samsung Galaxy S27, dan weten we in ieder geval (bijna) zeker hoe dat komt.

Zeg eens eerlijk: smul jij net als wij van gelekte info over smartphones, tablets en andere Android-apparatuur? Of wacht je liever op de officiële bevestiging van fabrikanten? Laat het ons weten in de reacties!