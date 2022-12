Uitleg: wat is een periscooplens en hoe werkt hij?

Steeds meer smartphones hebben een periscooplens om mee in te zoomen in plaats van een ‘gewone’ telecamera. Maar wat is het verschil? En hoe werkt zo’n lens? We leggen het je uit!

Dit moet je weten over de periscooplens op je smartphone

Een jaar of zes, zeven geleden hadden de meeste smartphones maar één camera op de achterkant. Inmiddels zijn het er een stuk meer. Denk aan de groothoeklens voor wijdere plaatjes, een dieptesensor voor betere portretten en een macrolens waarmee je close-ups maakt van bloemen, insecten of planten. En dan is er nog de telecamera, bedoeld om mee in te zoomen.

Tegenwoordig is die telecamera soms eigenlijk een periscooplens. Dat zit zo: hoe verder je wil inzoomen met een lens, hoe groter hij wordt. En de ruimte in een dunne smartphone is natuurlijk beperkt. Als je het beeld vaker dan 3 keer dichterbij wil halen, is er daarom eigenlijk geen plek voor. Toch vinden veel mensen zo’n telelens wel handig. Als je 10 keer in kunt zoomen, fotografeer je bijvoorbeeld gemakkelijker beesten in de dierentuin.

De onderste camera van de Galaxy S22 Ultra is een periscooplens

Een periscooplens lost dit probleem op. De naam is niet voor niets gekozen: het principe laat zich vergelijken met een periscoop in een onderzeeboot. In plaats van dat het licht direct op de sensor terechtkomt, valt het op een spiegel die het beeld vervolgens weerkaatst op de sensor. Die zit horizontaal in de behuizing verstopt, waardoor de smartphone toch vrij dun kan blijven. De lens is dus eigenlijk in twee delen gehakt.

Op deze manier kun je veel verder inzoomen. De Google Pixel 7 Pro haalt het beeld bijvoorbeeld 5 keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. De Samsung Galaxy S22 Ultra is één van de weinige smartphones met twee telecamera’s: een normale waarmee je 3 keer inzoomt en een periscooplens waarmee je 10 keer optische zoom haalt. Zo heb je een enorm bereik.

