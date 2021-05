De eerste smartwatch van de fabrikant is pas net te koop en nu rolt er alweer een tweede grote OnePlus Watch update uit. Daarmee wordt het onder andere mogelijk om een always-on-display te gebruiken, waardoor je altijd de tijd en andere info ziet.

Lees verder na de advertentie.

Er rolt alweer nieuwe software uit voor de OnePlus Watch, terwijl we eind april al de eerste update zagen voor het horloge. Via het forum van de fabrikant lezen we wat de update te bieden heeft. Heb je een smartphone gekoppeld? Dan gebruik je het horloge vanaf nu om daar een foto mee te maken op afstand. Ook is er een marathon work out-modus toegevoegd, zodat je daarvan ook alle informatie kunt bijhouden.

Daarnaast zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd aan de interface van de Watch en zijn er wat bugs geplet, waardoor het horloge nog beter functioneert. De meest gevraagde functie, van reviewers en de community, is ook toegevoegd. Daardoor is het mogelijk om het scherm altijd aan te hebben staan. OnePlus waarschuwt in de blogpost wel dat dat een grote invloed heeft op de accuduur van de wearable.

Check onze OnePlus Watch review

Natuurlijk heeft Android Planet het eerste slimme horloge van OnePlus ook uitvoerig getest. Onze ervaringen check je dan ook in onze OnePlus Watch review. Benieuwd naar ons eindoordeel? Hieronder lees je alvast onze conclusie:

Het ligt er natuurlijk aan waarvoor je een smartwatch precies gebruikt, maar OnePlus snijdt zichzelf in de vingers door te kiezen voor een eigen, middelmatig besturingssysteem. Daardoor is het app-aanbod erg karig, zijn de mogelijkheden beperkt en ook heb je niet veel vrijheid om je smartwatch eigen te maken. Wat dat betreft zijn Wear OS of Tizen (van Samsung) een stuk fijner in gebruik, maar ook deze besturingssystemen kennen hun nadelen. Qua design heeft OnePlus, zoals we gewend zijn, een fijn apparaatje afgeleverd. De accuduur is bovendien erg goed en de snelheid van de OnePlus Watch scoort punten. Voor een eerste smartwatch scoort OnePlus zeker een voldoende, maar als het bedrijf serieuze stappen in ‘smartwatchland’ wil zetten, moet de software echt veel beter.

Maak kans op een OnePlus Watch

Wist je trouwens dat wij ons reviewexemplaar van de OnePlus Watch weggeven aan één gelukkige Android Planet-lezer? Als jij interesse hebt in deze slimme gadget, check dan even onze pagina met alle details. Meedoen gaat makkelijk en snel en ook vind je alle informatie in deze Instagrampost.

Meer nieuws over OnePlus: