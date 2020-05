Uit verkoopcijfers van smartphones in de Benelux blijkt dat het aantal verkochte midrange smartphones de afgelopen jaren flink gedaald is in de Benelux. In de afgelopen drie jaar is de verkoop van toestellen tussen de 200 en 600 euro in Nederland en België gehalveerd.

Verkoopcijfers smartphones Benelux

De cijfers van analistenbureau IDC zijn gepubliceerd door Tweakers. Deze gegevens geven een goed inkijkje in de verkoop van smartphones in Nederland en België. In het eerste kwartaal van 2017 werden in Nederland zo’n 640.000 telefoons verkocht met een prijs tussen de 200 en 600 euro. In 2020 werden er echter nog rond de 340.000 smartphones verkocht in deze prijsklasse.

Cijfers van de Belgische markt laten hetzelfde patroon zien. In het eerste kwartaal van 2017 werden daar nog zo’n 314.000 toestellen verkocht met een prijs van tussen de 200 en 600 euro. Drie jaar later ligt het verkochte aantal in deze prijsklasse op 149.000 stuks.

Verkoopcijfers duurdere toestellen

Het aantal toestellen dat werd verkocht in het eerste kwartaal van elk jaar met een prijs tussen de 600 en 800 euro bleef in beide markten vrij stabiel. In Nederland lag dat gemiddeld rond de 160.000 stuks, in België rond de 107.000 stuks. Ook zijn er cijfers verschenen van smartphones in een prijssegment van boven de 800 euro. Zowel in Nederland als België zijn de verkoopaantallen in die prijsklasse afgelopen jaren flink gestegen.

In het eerste kwartaal van 2017 werden er zo’n 138.000 toestellen verkocht van meer dan 800 euro in Nederland. In hetzelfde kwartaal van 2020 lag dat aantal op 335.000 stuks. Dezelfde trend is te zien voor de Belgische markt. Als we daarin 2017 en 2020 vergelijken, zien we een stijging van een kleine 400 procent. In de eerste drie maanden van 2017 gingen er 25.000 smartphones over de toonbank voor een hoge prijs. Dat aantal steeg naar zo’n 92.000 stuks in het eerste kwartaal van 2020.

Qua goedkopere toestellen, met een prijs van onder de 200 euro, vallen ook wat dingen op. Het percentage verkochte telefoons in deze prijsklasse ligt in Nederland beduidend lager dan België. Zo lag dat in Nederland rond de 21 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, tegenover een marktaandeel van 35 procent op de Belgische markt.

Verklaring voor verschuiving markt

Een verklaring voor deze veranderingen geeft de IDC niet. De prijs van een gemiddelde smartphone is de afgelopen jaren echter wel omhoog gegaan. Ook verschijnen steeds meer toestellen met adviesprijzen boven de 1000 euro.

