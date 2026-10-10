Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #41)

WhatsApp werkt aan een handige nieuwe functie en Android Auto werkt straks niet meer bij iedereen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 41.

WhatsApp test momenteel de toevoeging van een apart tabblad met contacten. Dat is WABetaInfo te weten gekomen, nadat de website weer eens gedoken is in een testversie (2.26.40.3) van de bekende groene chat-app.

Het idee is dat dit tabblad alle contacten toont en dat een groen bolletje achter een contact ‘verraadt’ dat iemand online is. Op WhatsApp betekent online zijn overigens alleen dat iemand de app heeft geopend en een werkende internetverbinding heeft. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand daadwerkelijk aan het appen is.

→ WhatsApp komt met nieuw tabblad voor contacten

Samsung rolt de Android 17-update naar steeds meer smartphones uit. Nu zijn iets oudere, maar wel populaire toestellen aan de beurt. We hebben het over de Galaxy S25-serie van vorig jaar, maar ook de Flip 7 en Fold 7 worden vanaf nu bijgewerkt. De updates zijn direct in Nederland beschikbaar.

Niet alleen gebruikers van een Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra kunnen updaten naar Android 17, maar ook de S25 FE en S25 Edge draaien voortaan op de nieuwste software. Ook drie vouwtelefoons krijgen vanaf vandaag een update: de Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE en Z Fold 7.

→ Android 17 voor de Samsung Galaxy S25 (en meer)

In september 2019 kwam de definitieve versie van Android 10 uit. Wie nog een telefoon heeft met deze softwareversie, moet opletten. Eigenaren van deze toestellen melden dat ze een waarschuwing krijgen wanneer ze willen verbinden met Android Auto. De melding gaat over het einde van de ondersteuning: ”Phone will no longer be supported. Android Auto will soon stop working on this phone.”

Dit kan erop wijzen dat Google zich aan het voorbereiden is om de minimale vereiste voor bekabelde verbindingen te verhogen naar Android 11. Dat zou niet zo vreemd zijn. Google heeft de afgelopen jaren wel vaker de minimale ondersteuning van z’n diensten en producten aangescherpt.

→ Werkt Android Auto straks nog op jouw telefoon?

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De Google Pixel uit 2016 was natuurlijk niet de eerste smartphone die Google op de markt bracht. Lezers van een zekere leeftijd zullen zich zonder twijfel de Nexus-telefoons van weleer herinneren. Die werden altijd gemaakt in samenwerking met een grote smartphonefabrikant. Het laatste toestel uit deze reeks was de Google Nexus 6P, wat stiekem vooral een Huawei-toestel was.

Na de 6P trok de zoekgigant de controle naar zich toe. Voortaan moesten Google-telefoons ook echt van Google zijn, al bleven er op de achtergrond aanvankelijk andere bedrijven betrokken bij het ontwerp.

→ Alles over 10 jaar Google Pixel in ons achtergrondartikel

Wie zijn gezondheid in de gaten wil houden met Google kiest waarschijnlijk uit de Pixel Watch of de schermloze Fitbit Air. Dat is een band die je om je pols draagt en data naar je smartphone stuurt. Een paar maanden geleden dook er in promotiemateriaal voor de Pixel 11 al een derde optie op: een nieuwe fitnesstracker.

Die kunnen we je nu in al zijn glorie laten zien. Android Headlines publiceerde onderstaande renders van de ‘Fitbit Edge’, zoals het apparaatje zou gaan heten. Het gaat om de geestelijke opvolger van de Fitbit Charge-serie, die al een paar niet is geüpdatet.

→ Bekijk de renders van de Fitbit Edge