Videoland wordt duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

Heb je een abonnement op Videoland? Dan ga je binnenkort mogelijk meer betalen voor de streamingdienst. Dit zijn de nieuwe prijzen van Videoland, die in sommige gevallen per direct gelden.

Videoland duurder: dit ga je betalen

Videoland maakt bekend dat de abonnementsprijzen worden verhoogd. Het gaat om het Plus- en Premium-abonnement, die allebei een euro per maand duurder worden. Het Videoland Plus-abonnement, dat voorheen 7,99 euro per maand kostte, heeft nu een maandprijs van 8,99 euro. Het duurste abonnement – Premium – gaat van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand.

Oude prijs Nieuwe prijs Videoland Basis 4,99 euro 4,99 euro Videoland Plus 7,99 euro 8,99 euro Videoland Premium 9,99 euro 10,99 euro

In de tabel hierboven hebben we de oude en nieuwe prijzen van Videoland voor je samengevat. Zoals je ziet, blijft het goedkoopste abonnement even duur: 4,99 euro. Het Basis-abonnement biedt wel minder opties dan Plus en Premium. Zo is het niet mogelijk om films en series te downloaden voor offline gebruik, zie je tussendoor reclames en kun je maar op één scherm tegelijk Videoland kijken.

Videoland zegt de prijzen te verhogen zodat het in 2022 meer exclusieve films, series en documentaires kan bieden aan abonnees. Belangrijk om te weten is dat de nieuwe prijzen vanaf 18 januari ingaan voor bestaande abonnees. Ben je nog geen lid van Videoland en sluit je nu een abonnement af, dan betaal je wel direct meer.

Netflix sinds kort ook duurder

Een aantal weken geleden heeft ook Netflix zijn prijzen verhoogd. Het Standaard-abonnement, dat eerst 10,99 euro kostte, heeft nu een maandprijs van 11,99 euro. Het Premium-abonnement werd nog iets duurder en kost voortaan 15,99 euro per maand (was 13,99 euro). Netflix liet toen weten dat het extra geld wordt gebruikt voor exclusieve nieuwe films en series. Net als bij Videoland dus.

