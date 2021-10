Netflix nu duurder in Nederland: dit zijn de nieuwe prijzen

Nederlanders gaan meer betalen voor Netflix. Twee abonnementen van de populaire streamingdienst worden duurder. Check hier de nieuwe prijzen.

Netflix duurder in Nederland

Netflix voert per direct een prijsstijging door in Nederland. Voor twee abonnementen gaan we in Nederland meer betalen: Standaard en Premium. Het Standaard-abonnement is voortaan 3 euro duurder en kost 13,99 euro. Het Premium-abonnement kost voortaan 15,99 euro per maand en is daarmee 2 euro duurder geworden.

Netflix Basic-abonnement: 7,99 euro

Netflix Standaard-abonnement: 13,99 euro (was 10,99 euro)

(was 10,99 euro) Netflix Premium-abonnement: 15,99 euro (was 13,99 euro)

Zoals je in het overzichtje hierboven ziet, verandert de prijs van het Basic-abonnement niet. Dit is het goedkoopste abonnement van Netflix, waarmee je niet op meerdere schermen tegelijk kan kijken en ook streamen in hogere resolutie misloopt. Bij Standaard kun je wel in hd streamen en met Premium gaat de beeldkwaliteit nog verder omhoog en kijk je in 4K.

Op de supportpagina van Netflix is te lezen dat de hogere prijzen per direct gelden voor nieuwe leden. Heb je al een Netflix-abonnement, dan wordt de prijswijziging geleidelijk doorgevoerd. Bestaande abonnees worden ook middels een e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe prijzen. Vier jaar geleden verhoogde Netflix voor het laatst de kosten in Nederland.

Op de pagina meldt Netflix niet waarom de prijsstijgingen worden doorgevoerd, maar in een reactie aan NU.nl laat de streamingdienst weten dat het extra geld dat nu wordt verdiend, wordt gebruikt voor nieuwe films en series. Deze ‘Originals’ moeten in de toekomst op de streamingdienst verschijnen.

