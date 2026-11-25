Gamers hebben een hoop te zeggen over GTA 6 nu de game eindelijk te spelen is. Wat ons opvalt? De essentiele rol voor de smartphone.



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In GTA 6 is je smartphone belangrijker dan je pistool

Zodra Jason of Lucia, de hoofdpersonages in het langverwachte Grand Theft Auto VI, even op bed gaan liggen om te rusten, pakken ze direct hun smartphone erbij om te scrollen op sociale media. Precies zoals zoveel mensen in het echt doen. In deze game is de smartphone namelijk niet alleen een middel om te communiceren, maar een manier om de wereld geloofwaardiger te maken.

Net als in de vorige game van Rockstar, Red Dead Redemption 2, ligt de focus van Grand Theft Auto VI op realisme. Dit zijn levende werelden met uitgedachte personages. In het Wilde Westen draaide dat vooral om paarden, lasso’s en cowboyhoeden, maar om een moderne wereld invoelbaar te maken heeft Rockstar de smartphone een hoofdrol gegeven.

Natuurlijk word je regelmatig gebeld via het virtuele toestel en krijg je tekstberichtjes van andere personages, waardoor je op de hoogte blijft van wat er op verschillende plekken gebeurt. Toch zijn het vooral de apps die de smartphone onmisbaar maken.

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Apps: van WhatsApp tot Tinder

De belangrijkste app is WhatUp, natuurlijk een verwijzing naar WhatsApp. Hoewel je zou verwachten dat criminelen eerder een alternatieve versie van Telegram of Signal zouden gebruiken, communiceert iedereen in deze wereld zonder angst via WhatUp. Hopelijk is er gedacht aan end-to-end-encryptie!

Natuurlijk hebben veel apps in GTA 6 woordgrappen in de naam. Zo is RydeMe de GTA-versie van Uber, terwijl je met BuckMe digitale betalingen doet. Elke keer is het weer geestig dat je op ‘Buck Yourself’ moet tikken om geld te sparen.

Snapmatic is de sociale app van GTA VI, een soort Instagram vol met maffe berichten en filmpjes. Rockstar heeft zich flink uitgeleefd op deze app, want bijna elk bericht heeft een reeks reacties om te lezen. Je kunt zelfs zelf een reactie achterlaten of iets liken. Dat is niet alleen lollig, want je kunt door het scrollen daadwerkelijk nieuwe locaties ontdekken om te bezoeken.

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Leuk is ook de rol van de camera in de smartphone. Niet alleen gebruik je deze voor het spotten van auto’s via de WAiNK-app, maar je kunt er ook gewoon foto’s en selfies mee maken.

Later in de game krijg je apps om vastgoed te kopen in de vorm van garages, of om je auto te laten ophalen. Een dating-app staat niet op je smartphone, want dat heeft het verliefde duo waarmee je speelt niet nodig. Wel laat de game je al snel de smartphone van een goede vriend lenen om even voor hem naar links en rechts te swipen.

Appen tijdens het rijden

De apps kun je op elk moment in de game gebruiken door je virtuele telefoon erbij te pakken. Doe je dat terwijl je zelf in een auto rijdt, dan zie je minder en stuur je lastiger, waardoor je al snel een ongeluk veroorzaakt. Dat is niet alleen realistisch, maar ook een belangrijke boodschap.

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Ook de NPC’s in de game, de personages die in de wereld rondlopen, gebruiken hun smartphones om de politie te bellen of gebeurtenissen te filmen. Bijzonder is dat je daadwerkelijk op de schermpjes ziet wat ze aan het doen zijn.

Wat nog wel mist is een stom spelletje op je smartphone, waarmee Rockstar commentaar had kunnen leveren op smartphone-games vol met in-app-aankopen, reclames en zinloze beloningen. Het is wel te begrijpen waarom dit mist. Rockstar is van Take-Two Interactive, dat ook Zynga bezit. Zynga is één van de grootste makers van dit soort smartphonegames.

Gelukkig draait de game niet door in het realisme. Zo raakt de batterij van je smartphone nooit leeg. Stel je voor dat je halverwege een missie plots niemand meer kunt spreken en de route niet meer kunt checken, omdat je een kabeltje en een stopcontact moet zoeken? De smartphone in Grand Theft Auto VI is essentieel, maar het moet natuurlijk wel leuk blijven.

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GTA 6-apps voor je eigen smartphone

Hoewel er geen officiële companion-app voor GTA 6 bestaat, kun je met deze apps op je smartphone wel je ervaring rond de game verbeteren.

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