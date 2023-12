Verberg je WhatsApp-gesprekken met een geheim wachtwoord

WhatsApp heeft weer een nieuwe functie toegevoegd aan de berichten-app en dit keer is ‘ie erg geheim. Heb jij chats waarvan niemand anders mag afweten? Dan beveilig je die nu met een geheime code.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geheime code op WhatsApp instellen

Eerder dit jaar voegde WhatsApp al de functie toe om gesprekken op de app te vergrendelen. Die chats komen dan in een speciaal verborgen mapje te staan en met je vingerafdruk krijg je toegang tot die verborgen gesprekken. Nu heeft WhatsApp een nieuwe functie toegevoegd, waarmee al je geheime chatgesprekken volledig van je account verdwijnen, totdat je een codewoord gebruikt.

Hoe gaat als volgt: in WhatsApp selecteer je het gesprek dat je geheim wil houden. Houd het gesprek lang ingedrukt, klik op de drie puntjes bovenin beeld en selecteer dan ‘Chat vergrendelen’. Vervolgens klik je bij de pop-up op ‘Doorgaan’ en voer je je vingerafdruk in.

Als je vanaf het chatoverzicht in WhatsApp nu naar boven scrolt, verschijnt bovenin beeld ‘Vergrendelde chats’. Klik erop en ontgrendel met je vingerafdruk. Je bent nu in het ‘Vergrendelde chats’-overzicht. Klik hier op de puntjes rechtboven in beeld, ‘Instellingen chatvergrendeling’ en dan ‘Geheime code’.

Hier kun je nu jouw eigen geheime code, toverwoord of wachtwoord invullen. Eenmaal ingesteld kun je de knop activeren bij ‘Vergrendelde chats verbergen’. Je zult zien dat wanneer je deze verborgen menu’s verlaat, je verborgen chats nergens te vinden zijn. Ook niet door naar boven te swipen zoals eerder.

Chats tevoorschijn halen met geheime code

Zo haal je je verborgen chats tevoorschijn met de geheime code. Selecteer op WhatsApp het zoek-icoon en voeg je geheime code in. Pas wanneer je exact de juiste code invoert, komen de verborgen chats tevoorschijn. En zo kunnen alleen mensen met jouw wachtwoord de chats lezen.

Werkt het nog niet op jouw smartphone? Dan moet je even geduld hebben. WhatsApp rolt de geheime code-functie namelijk over de komende maanden uit. Veel bètatesters hebben al wel toegang tot de nieuwe geheime code. Wil je zelf een bètatester worden? Bekijk dan het artikel waarin we je dat uitleggen.

Meer artikelen over WhatsApp: