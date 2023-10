‘Xiaomi 14 en 14 Pro worden op 27 oktober gepresenteerd’

Over de Xiaomi 14 en 14 Pro wordt al maanden gespeculeerd op het internet. Zo hebben we een idee van de camera’s, het ontwerp, de chip en nu ook de datum van de aankondiging.

Xiaomi 14-serie lanceert eind oktober 2023

‘Wanneer worden de Xiaomi 14 en 14 Pro gepresenteerd?’ is een veel besproken onderwerp op de Chinese website Weibo. Meerdere bloggers geven aan het antwoord op deze vraag te weten, waaronder zelfs een Xiaomi-winkelmedewerker. Maar voor het antwoord kijken we naar de gelekte specificaties.

Er wordt verwacht dat de nieuwste Xiaomi-vlaggenshepen uitgerust zijn met de nog onuitgebrachte Snapdragon 8 Gen 3-chip. Qualcomm – het bedrijf achter Snapdragon – houdt op 26 oktober een conferentie. Daar verwachten we de nieuwe 8 Gen 3-chip te zien. Volgens de Weibo-bronnen mogen we de presentatie van de Xiaomi 14 en 14 Pro een dag later al verwachten.

Wat we verwachten van de Xiaomi 14-serie

De nieuwe Xiaomi-smartphones komen sneller dan verwacht. De Xiaomi 13 verscheen namelijk pas in december van 2022. Op 27 oktober aanstaande zullen we echter niet alle Xiaomi 14-modellen zien. Alleen de reguliere Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro worden gepresenteerd. De Xiaomi 14 Ultra wordt pas later aangekondigd.

We weten dat de smartphones een nieuw ontwerp krijgen. Achterop de telefoons zullen weer drie camera’s te vinden zijn die in samenwerking met cameraspecialist Leica zijn gemaakt. De telefoons draaien op Android 14 dat reeds is uitgebracht.

Daaroverheen legt Xiaomi haar eigen MIUI-schil. Tot slot zien we dat satellietverbinding ook op de Xiaomi 14 en 14 Pro zal verschijnen. Zo kun je zelfs zonder mobiel ontvangst een (nood)bericht versturen.

De snelste chip van het moment, camera’s van een gerenommeerde partij en zelfs satellietverbinding: wat denk jij van de Xiaomi 14 en 14 Pro. Laat het weten in de reacties hieronder en check het laatste Xiaomi-nieuws.

Meer Xiaomi-nieuws: