Deze nieuwe budgettelefoon zet vol in op batterijduur en snelladen

De Redmi 17 wordt binnenkort gelanceerd en valt op door een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. De sterkste geruchten gaan over een 7500 mAh-accu (45 watt snelladen), 6.9 inch-scherm en een prima chip.

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Redmi sterk als betaalbaar merk

Redmi staat bekend als het betaalbare submerk van Xiaomi. Vaak is de prijs-kwaliteitverhouding erg sterk bij Redmi-telefoons. Zo sprak de Redmi 15 uit augustus 2025 mensen aan door z’n opvallend grote batterij (7000 mAh), redelijke chip (Snapdragon 6s Gen 3) en optie om de opslag met maximaal 2TB uit breiden via een micro-sd-kaartje.

Als we de geruchten mogen geloven, staat de opvolger bijna voor de deur. Deze Redmi 17 (de 16 wordt waarschijnlijk overgeslagen) kan weer een interessante keuze zijn voor kopers met een bescheiden budget, zeker als die batterijduur erg belangrijk vinden.

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Deze upgrades worden verwacht

Kijken we naar de specificaties, dan mogen kopers zich naar verluidt verheugen op enkele verbeteringen ten opzichte van de voorganger. Die had al een opvallend grote batterij van 7000 mAh, maar de Redmi 17 lijkt daar nog een klein schepje bovenop te doen (7500 mAh). Die batterij zou goed zijn voor bijna 80 uur op één lading.

Verder zou de nieuwste generatie flink sneller te laden zijn, met maximaal 45 watt (in plaats van 33 watt). Het scherm wordt niet per definitie beter, want het 1080 p-resolutie-display met een maximale ververssnelheid van 144Hz van de Redmi 15 lijkt te worden ingeruild voor een scherm met een resolutie van 1600 x 720 dat maximaal met 120Hz kan verversen.

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Niet alles hosanna

Om de kosten te drukken, gaat Redmi kopers op andere vlakken waarschijnlijk ook enigszins teleurstellen. De chipset waar de Redmi 15 op draait, is de Snapdragon 6s Gen 3. Voor de nieuwste generatie wordt gesproken over de Snapdragon 4 Gen 5-processor. Die zou wat minder moeten presteren.

Ook is nog niet duidelijk of uitbreiding van het interne geheugen met een sd-kaartje weer mogelijk gaat zijn. Het toestel zou trouwens uit de doos draaien op Android 16.

Voor de Redmi 17 gaat nu een prijs rond van 250 euro, waar de Redmi 15 destijds voor 229 euro in je broekzak zat. Daarvoor krijg je dan weer de instapvariant met 4/128GB. Voor wie dat niet genoeg vindt, zou er ook een uitvoering met 6GB uit gaan komen. Dat is een minder grote sprong dan bij de Redmi 15. Daar is immers een 8GB-variant van beschikbaar. Deze keuze zou in het plaatje passen van de huidige geheugenschaarste.

Heb jij ooit een telefoon van 200-250 euro gekocht of heeft die simpelweg niet de minimale specs die jij belangrijk vindt? Laat het weten in de reacties, we zijn benieuwd!