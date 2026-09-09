Terugblik IFA 2026: alle artikelen op een rijtje en nieuwe foto’s

Met de vijfde beursdag is er gisteravond een eind gekomen aan IFA 2026. In dit laatste artikel zetten we het belangrijkste nieuws nog even onder elkaar en hebben we een reportage met foto’s die je nog niet eerder zag!

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Dit heb je misschien gemist van IFA 2026

Met maar één redacteur ter plekke hebben we natuurlijk niet alles kunnen zien en bespreken. Wel hebben we inmiddels een tiental artikelen over IFA 2026 online staan, met de belangrijkste producten die er aangekondigd zijn. Je leest die hier op je gemak nog even terug. Ook hebben we een heleboel niet eerder gepubliceerde foto’s voor je.

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IFA in beeld: deze producten trokken onze aandacht

Niet zomaar een fotodump, maar een zorgvuldige selectie met een korte uitleg bij ieder product. Laat in de reacties weten van welke gadgets jij enthousiast bent geworden!

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1. De elektrische auto’s waarmee Xiaomi naar Berlijn kwam, trokken veel aandacht. De SU7 is het model waarmee de Chinese techfabrikant volgend jaar de oversteek naar Europa gaat maken. De eerste Xiaomi-auto’s gaan dan in Duitsland rondrijden. Later komen ze ook naar Nederland. Het wordt interessant om te zien hoe Xiaomi ze in de markt gaat zetten. In China kosten ze omgerekend zo’n 30.000 euro.

2. Canvas is een hoogwaardig audiomerk uit Denemarken dat fraaie soundbars met meerdere luidsprekers ontwerpt. Het idee is dat hun producten een naadloos geheel vormen met je televisie en interieur. Dat doen ze met verschillende covers die je over je soundbar kunt plaatsen. De demonstratie die we kregen, was erg indrukwekkend: wat een geluid! Hun producten zijn ook in Nederland te koop en wel bij HiFi Klubben.

3. In ons overzicht met vijf gave gadgets kwam de eufyMake 1 al voorbij. Deze UV-printer van Anker viel op door de diverse materialen waarop je designs kunt printen. Er was nog een andere bijzondere printer. Dit prototype is speciaal bedoeld voor kleding en textiel. Hij combineert twee technieken. Hierdoor kun je met één apparaat rechtstreeks op bijvoorbeeld kleding of tassen printen. Andere optie is om een ontwerp op een speciale folie te printen en dit daarna met warmte op textiel over te brengen.

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4. Genoeg robots op IFA. We hebben ze lang niet allemaal op de gevoelige plaat gezet, maar hier konden we echt niet omheen. Het zijn de creaties van PrimeBOT. De Q1 en T1 zijn persoonlijke robots van ongeveer 88 centimeter hoog die gericht zijn op interactie, leren en entertainment. De T1 valt op omdat die kan transformeren tussen een humanoïde en vierpotige configuratie. Ook heeft hij functies voor autonoom filmen.

5. Over robots gesproken, Anker had op zijn gigantische stand ruimte vrijgemaakt voor een gazonnetje. Hierop kon een luxe robotgrasmaaier (Eufy S2 Max) naar hartenlust maaien. Wat je niet op de foto ziet, is het hoogteverschil. Deze maaier kan hellingen tot wel 38 graden bedwingen. Een onmisbaar hulpje als je een grote en ongelijke tuin hebt.

6. De laatste robots die we willen noemen, zijn die van TCL. Ze heten AiMe en bestaan in allerlei designs. Tijdens een demonstratie konden we tegen de wezentjes praten. Het is de bedoeling dat de robots gezelschap en ondersteuning bieden aan gezinnen, met name aan kinderen. Het blijft vreemd als zo’n figuur achter je aan rijdt en tegen je praat.

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7. Lekker meeblèren met je favoriete muziek? Dan is een geheugensteuntje wel zo handig. MorningBlues is een Hongkongs bedrijf dat zich richt op elektronica die beeld, design en geluid combineert. Dat is mooi terug te zien in hun transparante speakers. Die brengen muziek tot leven met gesynchroniseerde songteksten en visuele effecten. Op de foto zie je de SonicGlass A1 (links) en Record R1 Speaker (rechts). Voor 800 en 1300 dollar kunnen die van jou zijn.

8. Hier kregen we toch een partijtje honger van. Gorenje belooft dat je in hun ovens binnen een paar minuten geniet van een warme pizza. Het van oorsprong Sloveense bedrijf is inmiddels onderdeel van het Chinese Hisense-concern. Hun Pizza Plus-ovens hebben speciale functies, zoals SteamAssist, BakeSensor en AutoBake. Je haalt temperaturen tot ongeveer 350 graden.

9. Toegegeven, de laatste foto van dit artikel is wat rommelig. Dat komt omdat de donderdag traditioneel de opbouwdag van IFA is. Wat je wel ziet, zijn de digitale fotolijsten van het Zwitserse bedrijf InkPoster. Voor een slordige 7000 euro hang je zelf zo’n bijzonder product aan je muur. In de InkPoster-app kies je uit meer dan 2000 gelicentieerde kunstwerken. Met één tik stuur je die door naar de lijst. Het e-paper-scherm ‘print’ het beeld gedurende ongeveer 10-20 seconden. Een erg gaaf product.

Met dit artikel stopt onze verslaggeving van IFA 2026. Grote kans dat Android Planet bij de editie van volgend jaar ook weer aanwezig is. Bedankt voor het lezen van onze artikelen!