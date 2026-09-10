Twee tablets in één jaar: Xiaomi Pad 9 Pro met betere batterij gelekt

Na diverse lekken over de specs van de Pad 9 Pro is er nu nóg meer reden om aan te nemen dat Xiaomi z’n tweede Pro-model in 2026 gaat uitbrengen. Dat komt door een vermelding op Geekbench. Dit is de Pad 9 Pro!

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Xiaomi Pad 9 Pro volgt snel na voorganger

In februari meldden we dat Xiaomi de Pad 8 en Pad 8 Pro naar Nederland zou brengen. We hadden daarom niet verwacht dat de fabrikant in september alweer de lancering van de volgende generatie aan het voorbereiden was. Toch is dat onze conclusie na een aantal lekken én nadat de Xiaomi Pad 9 Pro op het populaire benchmarkprogramma Geekbench (modelnummer 2612CRPFFC) is gespot.

De Pad 8 (Pro) kun je scharen onder het midden- tot topsegment tablets. Zo hebben de reguliere Pad 8 en de Pad 8 Pro een 11,2 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie (3200×2136 pixels). Hun verversingssnelheid van 144Hz zorgt voor soepele beelden. Opvallend is de flinke batterij van 9200 mAh die je met 45 Watt (Pad 8) en 67 watt (Pad 8 Pro) kunt opladen.

Xiaomi Pad 8 Pro

Deze specs zijn al gelekt

De Pad 9 Pro lijkt vrolijk voort te bouwen op de luxe tabletervaring die Xiaomi voor ogen heeft. De vermelding op Geekbench laat zien dat de Pad 9 Pro vermoedelijk gaat draaien op een Snapdragon 8 Gen 5-chip. Het geteste exemplaar beschikt over 12GB aan RAM en draait op Android 17.

Voor de rest moeten we het doen met wat er bekend is geworden na diverse lekken. Vooral op batterijgebied zouden kopers erop vooruitgaan. Een 11000 mAh-accu moet een nog betere batterijduur mogelijk maken. Die zou bedraad kunnen worden opgeladen met 67 watt, dezelfde snelheid als bij de Pad 8 Pro.

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De Pad 9 Pro zal naar verwachting beschikken over een 12,1-inch LCD-scherm met een resolutie van 3,2K en een verversingssnelheid van 144Hz. Als dit klopt, dan is de schermgrootte anders dan bij de Pad 8 Pro en blijven de verversingssnelheid en resolutie verder gelijk.

Pad 9 Pro Max wél al uit

Aangezien Xiaomi op 7 september de Pro Max-uitvoering van de Pad 9 in China heeft gelanceerd, verwachten we redelijk snel ook een officiële aankondiging van de Pad 9 Pro. Wat beide apparaten moeten kosten, is nog niet bekend.

Ter vergelijking: de adviesprijs van de Pad 8 Pro was 599 euro. Daar zal vast nog een ‘RAM-taks’ overheen gaan, waardoor we gokken dat de Pad 9 Pro tussen de 650-700 euro zal gaan kosten. Mits de tablet in Nederland uitkomt, want ook dat is nog niet bekend.