‘Xiaomi komt met kleine, maar zeer krachtige tablet’

Wie op zoek is naar een kleine, maar toch erg krachtige Android-tablet kan binnenkort mogelijk terecht bij Xiaomi. Het bedrijf zou op 24 september de Pad Mini lanceren, met een snelle chip en een 8,8 inch-scherm.

‘Xiaomi Pad Mini wordt kleine, krachtige tablet’

Snelle Android-tablets zijn er inmiddels genoeg, maar die hebben doorgaans een scherm van 11 inch of groter. Xiaomi doet volgens GizmoChina binnenkort een kleinere duit in het zakje met de Pad Mini: een tablet van 8,8 inch die draait op een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip.

De Redmi K Pad

Dat is de processor die ook in de Samsung Galaxy Tab S11 zit. Hij is dus bijzonder rap, wat de Xiaomi Pad Mini tot een compacte krachtpatser zou maken. Helemaal nieuw is de tablet overigens niet. Het zou gaan om een kopie van de Redmi K Pad, die afgelopen juni al in China op de markt kwam.

Dat apparaat heeft zoals gezegd een 8,8 inch-scherm, met een hoge resolutie van 3008 bij 1880 pixels voor haarscherp beeld. De ververssnelheid ligt op 165Hz, wat er zeer soepel uitziet. Toch is er ook minder goed nieuws, want het gaat om een lcd-paneel met een minder hoog contrast dan oled-schermen. Ook is de maximale helderheid met zo’n 700 nits niet om over naar huis te schrijven. Als je hem binnen gebruikt, zul je daar overigens weinig last van hebben.

De Redmi K Pad heeft verder een accu van 7550 mAh, wat behoorlijk veel is voor zo’n kleine tablet. Hij laadt met 67 watt bovendien lekker snel op. Als we de Chinese prijs omrekenen komen we uit op zo’n 330 euro, maar de ervaring leert dat hij in Nederland waarschijnlijk een stuk duurder is. We gaan uit van minimaal 500 euro.

Lancering gelijktijdig met Xiaomi 15T (Pro)?

Xiaomi zou de Pad Mini dus op 24 september willen lanceren, tegelijk met de Xiaomi 15T en 15T Pro. Die smartphones behoren tot de high-end prijsvechters van het Chinese bedrijf.

De 15T Pro draait mogelijk ook op de MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip, heeft goede camera’s en krijgt een prijskaartje van 899 euro. Voor de normale Xiaomi 15T, met iets minder indrukwekkende specificaties, ben je volgens geruchten 649 euro kwijt.

Zie jij een kleine, maar krachtige tablet van Xiaomi wel zitten? Laat het weten in de reacties