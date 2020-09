De Poco X3 NFC is een krachtige smartphone met een groot 120Hz-scherm, vier camera’s achterop en forse 5160-mAh-accu. Het toestel heeft een opvallend lage prijs van 229 euro en is deze week te koop in Nederland.

Xiaomi onthult Poco X3 officieel: dit moet je weten

De Poco X3 NFC, zoals het toestel voluit heet, is een nieuwe budgettelefoon van fabrikant Xiaomi. Net als de Pocophone F1 en Poco F2 Pro onderscheidt de Poco X3 zich door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt prima specificaties en enkele high-end features – zoals een vloeiend 120Hz-scherm – voor relatief weinig geld. De Poco X3 is vanaf 10 september te koop in Nederland voor 229 euro.

De Poco X3 heeft een groot 6,67 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Opvallend is de 120Hz-ondersteuning, een feature die we normaliter alleen bij veel duurdere telefoons zien. Door de hogere ververssnelheid ogen animaties en beelden soepeler, waardoor de Poco X3 ook veel sneller aanvoelt. Ook de OnePlus 8 Pro heeft bijvoorbeeld zo’n 120Hz-scherm.

Een andere belangrijke feature is de grote 5260 mAh-accu, die volgens Xiaomi ‘meer dan twee dagen’ meegaat. Door de meegeleverde 33 Watt-adapter laadt de Poco X3 snel op: na een halfuur opladen zit de smartphone voor ruim 60 procent vol. Van 0 naar 100 procent opladen duurt volgens het bedrijf iets meer dan een uur. Hieronder zetten we de belangrijkste specs van de Poco X3 op een rijtje.

6,67 inch-lcd-scherm met 120Hz (2400 bij 1080 pixels)

(2400 bij 1080 pixels) Snapdragon 732G -processor met 6GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte

-processor met 6GB RAM en 64/128GB aan opslagruimte Vier camera’s achterop : 64 + 13 + 2 + 2 megapixel

: 64 + 13 + 2 + 2 megapixel 20 megapixel-frontcamera voor selfies

Draait op Android 10 met MIUI 12-software

5160 mAh-accu, 33 Watt-snelladen via usb-c

via usb-c Koptelefoonaansluiting, vingerafdrukscanner aan de zijkant

Stof- en waterdicht door IP53-certificatie

De Poco X3 draait op de Snapdragon 732G-chip, een nieuwe en vlotte processor. Ook aanwezig is 6GB aan werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel en fungeert tevens als aan/uit-knop. De telefoon heeft ook een koptelefoonaansluiting en – zoals de naam al verklapt – nfc-ondersteuning voor mobiele betalingen.

Op de achterkant van de Poco X3 zitten vier camera’s. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, die ook foto’s in dit formaat kan schieten. Ook aanwezig is een 13 megapixel-groothoeklens voor bredere foto’s, 2 megapixel-macrolens voor close-ups en 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. Op de voorkant, in een klein gaatje in het scherm, zit een 20 megapixel-camera voor selfies.

Poco X3 NFC release en prijzen

De Poco X3 NFC (met 6GB RAM/64GB opslag) is vanaf 10 september te koop in Nederland voor 229 euro. Van 10 tot en met 14 september betaal je zelfs maar 199 euro. Je kan dan terecht bij Belsimpel. Woon je in België? Dan is de smartphone bij Coolblue verkrijgbaar. De versie met 128GB aan opslagruimte is met 269 euro iets duurder. De X3 verschijnt in twee kleuren: grijs en blauw.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Poco X3 NFC. Houd onze website in de gaten, download de gratis Android Planet-app of check de dagelijkse/nieuwsbrief.