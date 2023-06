Xiaomi onthult Redmi 12: budgetsmartphone met erg groot scherm

Xiaomi heeft zijn nieuwste budgetsmartphone gepresenteerd: de Redmi 12. In dit artikel zetten we de specificaties en belangrijkste features op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi 12 officieel onthuld

De Redmi 12 van Xiaomi dook al op in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Hoewel het nog onduidelijk is of de smartphone ook naar Nederland komt en wat ‘ie moet kosten, zijn alle specs en features nu wel bekend. De Redmi 12 is in het buitenland in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, zilver en blauw.

De Redmi 12 heeft een opvallend groot scherm van 6,79 inch. Daardoor is het toestel niet zo handzaam, maar het grotere display is natuurlijk wel fijn als je veel films, series en YouTube-video’s kijkt. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz, waardoor alles netjes moet ogen.

6,79 inch-scherm met full-hd-resolutie

90Hz-ververssnelheid voor vloeiende beelden

MediaTek Helio G88-processor, 4/128GB geheugen

5000 mAh-accu, 18 Watt snelladen

Draait op Android 13 met MIUI-software

In totaal vier camera’s aanwezig

Kan niet overweg met 5G-internet

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G88-processor. Dat is niet een hele rappe chip en hij zit ook in de Redmi 10 uit 2021. Daardoor draaien mobiele games minder goed en de processor ondersteunt ook geen 5G-internet. Verder heeft de Redmi 12 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Aan de zijkant van de behuizing zit de aan/uit-knop, waar ook de vingerafdrukscanner in is verwerkt. Ook beschikt de Redmi 12 over een IP53-certificatie, waardoor hij bestand is tegen stof en een spatje water. Ook aanwezig is een micro-sd-kaartslot, zodat je de opslagruimte verder kan uitbreiden met maximaal één terabyte.

Drie camera’s achterop

De Xiaomi Redmi heeft in totaal vier camera’s. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde is bedoeld voor close-ups, maar is door de erg lage resolutie wel beperkt. Ook aanwezig is een 8 megapixel-selfiecamera.

Verder draait de Redmi 12 op Android 13 met de bekende MIUI-software van Xiaomi. Deze ‘skin’ is behoorlijk ingrijpend en past het uiterlijk van Android bijvoorbeeld flink aan. Het is onduidelijk hoeveel updates de nieuwe telefoon krijgt. We verwachten wel dat in de toekomst een Android 14-update wordt uitgebracht.

Tot slot beschikt de Redmi-smartphone over een 5000 mAh-accu, die waarschijnlijk makkelijk een volle dag meegaat. Volgens Xiaomi kun je met een gevulde batterij tot 16 uur aan video’s kijken. Snelladen is mogelijk, maar gaat wel met maximaal 18 Watt. Daardoor duurt het alsnog erg lang om het toestel helemaal op te laden.

Het is onduidelijk of en wanneer de Xiaomi Redmi 12 in Nederland verschijnt. Android Planet houdt het nieuws uiteraard voor je in de gaten. Wil je niets missen? Download de Android Planet-app of check onze Facebook–, Twitter– en Instagram-pagina.

Meer lezen over Xiaomi: