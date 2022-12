Android Planet kiest: de 4 beste budgetsmartphones van 2022

Een goede telefoon hoeft heus niet heel duur te zijn. Wel is er in het lagere segment veel verschil tussen de diverse toestellen. Om je een handje te helpen, zetten we in dit artikel de vier beste budgetsmartphones van 2022 op een rij!

Beste budgetsmartphones van 2022

We naderen het einde van een jaar dat in het teken stond van torenhoge inflatie. Dat is ook te zien als we kijken naar de beste budgetsmartphones van 2022. De keuze in het segment tot 250 euro is simpelweg kleiner dan we gewend zijn. Toch hebben we weer vier toestellen gevonden waar je prima mee uit de voeten kunt. Dit zijn ze in willekeurige volgorde!

1. Xiaomi Redmi Note 11

Heb je geen behoefte aan 5G? Dan scoor je met de Xiaomi Redmi Note 11 een goede smartphone voor nog geen 200 euro. Hij draait op een relatief vlotte Snapdragon 680-processor, die alle dagelijkse taken soepel uitvoert. Bovendien geniet je van een mooi 6,43 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat betekent dat de pixels 90 keer per seconde worden ververst, wat een vloeiend beeld oplevert. Ook de helderheid ligt met 1000 nits erg hoog voor deze prijsklasse.

Nadelen heeft dit toestel van Xiaomi ook. De hoofdcamera en groothoeklens zijn niet om over naar huis te schrijven, zeker niet bij weinig licht. Daarnaast kom je veel voorgeïnstalleerde apps tegen waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten.

Daar staat wel een grote 5000 mAh-accu tegenover, die met 33 Watt vrij vlot oplaadt. Ook is er een koptelefoonaansluiting aanwezig en mag je tot januari 2025 beveiligingsupdates verwachten.

2. Samsung Galaxy A23

Samsung brengt elk jaar meerdere smartphones uit in het budgetsegment. De Galaxy A23 had een adviesprijs van 299 euro, maar kost momenteel nét iets minder dan 250 euro. Daarvoor krijg je een groot 6,6 inch-scherm dat net als de Xiaomi hierboven 90 keer per seconde de pixels ververst. Helaas gaat het wel om een lcd-display, dat qua contrast en kleuren een stuk minder mooi oogt.

Daar staat een modernere processor tegenover: de Snapdragon 695. Deze chip is vrij nieuw, lekker vlot en beschikt over 5G. Je kunt dus gebruikmaken van het snelste mobiele netwerk. De accu is met 5000 mAh ruim bemeten, maar laadt met 25 Watt wel iets trager op.

Op de achterkant zijn liefst vier lenzen te vinden. Die zijn niet allemaal even bruikbaar, maar de 50 megapixel-hoofdcamera schiet prima plaatjes en beschikt over optische beeldstabilisatie. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig. Het toestel krijgt updates naar Android 13 en 14 en je mag tot begin 2026 beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden.

3. Motorola Moto G71

De Motorola Moto G71 deelt enkele belangrijke specificaties met de Samsung A23. Hij draait op dezelfde Snapdragon 695-chip, die zoals gezegd over 5G beschikt en rap zat is als je niet dagelijks de zwaarste games wil spelen. Er is ook weer een 5000 mAh-accu aanwezig, die dankzij de hogere laadsnelheid van 33 Watt iets rapper weer vol zit. De smartphones delen daarnaast een 50 megapixel-hoofdcamera, maar Motorola kiest wel voor een betere 8 megapixel-groothoeklens.

Natuurlijk zijn er meer verschillen. De Moto G71 heeft een kleiner 6,4 inch-scherm, maar dat is wel een oled-display met een hoger contrast en mooiere kleuren. Helaas betreft het een 60Hz-paneel, dat er minder soepel uitziet dan 90 of 120Hz-schermen. Of je het scherm beter of slechter vindt dan dat van de Galaxy A23 is dus heel persoonlijk.

Dat geldt niet voor het softwarebeleid. De G71 kwam op de markt met Android 11 en draait inmiddels op Android 12. Verdere versie-updates zullen waarschijnlijk niet uitrollen voor het toestel. Je krijgt slechts beveiligingspatches tot begin 2024. Samsung doet het op dit vlak dus een stuk beter. Je kunt overigens ook kiezen voor de nieuwe Motorola Moto G72. Die heeft een beter scherm, standaard Android 12 maar een tragere processor zonder 5G.

4. OnePlus Nord CE 2 Lite

De Snapdragon 695 is een populaire chip voor budgetsmartphones. We vinden hem ook in de OnePlus Nord CE 2 Lite. Dit toestel heeft een groot 6,59 inch-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Het gaat dan wel weer om een lcd-display, waardoor je het hoge contrast en de mooie kleuren van oled mist. Je moet in dit prijssegment nu eenmaal keuzes maken.

De accu is in ieder geval prima in orde. Die heeft weer een capaciteit van 5000 mAh en laadt met 33 Watt behoorlijk rap op. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig. De 64 megapixel-camera schiet prima plaatjes, maar een groothoeklens ontbreekt helaas. Je krijgt wel een dieptesensor en een 2 megapixel-macrocamera, maar daar worden we niet zo warm van.

Dat worden we wel van het updatebeleid. OnePlus geeft het toestel updates naar Android 13 én 14. Bovendien mag je tot de zomer van 2025 beveiligingspatches verwachten. Prima!

Wat is jouw favoriete budgetsmartphone?

Dat waren ze, de vier beste budgetsmartphones van 2022! Wat ons betreft dan. Heb of ken jij toch een ander toestel in deze prijsklasse dat minstens zo goed is? Of zelfs nog beter? Laat het ons weten in de reacties!