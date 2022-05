Beste smartwatch heren: koopgids waar je wijzer van wordt (mei 2022)

Op zoek naar de beste smartwatch voor heren en geen tijd om urenlang onderzoek te doen? Dan zit je goed. Android Planet test voortdurend smartwatches, en heeft de best geteste slimme polsklokken voor mannen met elkaar vergeleken. De resultaten check je in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We werken deze koopgids voortdurend bij. Meest recente update: vrijdag 6 mei 15:00

Beste smartwatches voor heren – onze top 6

Dit zijn de beste 6 smartwatches voor heren van dit moment. Uiteraard met zorg, aandacht en een kritische blik samengesteld door onze Android Planet redactie. Meer lezen over een specifieke smartwatch? Gebruik bovenstaande inhoudsopgave of scroll verder.

#1 – Samsung Galaxy Watch 4 Classic

1 /8

Dit vinden we goed Fysieke draairing

Fysieke draairing Bouwkwaliteit en performance

Bouwkwaliteit en performance Wear OS

Wear OS Bomvol (sport)monitoring

Bomvol (sport)monitoring Uitgebreide slaap-en-snurk monitor

Uitgebreide slaap-en-snurk monitor Beste smartwatch van dit moment Dit vinden we minder goed Accuduur had nog wat beter mogen zijn (2 dagen bij normaal gebruik)

Accuduur had nog wat beter mogen zijn (2 dagen bij normaal gebruik) Sommige features alleen bruikbaar i.c.m. een smartphone van Samsung

Samsung Galaxy Watch 4 Classic prijzen vergelijken Nieuw € 194,95 Bekijk beste prijs

We starten met de koning in deze lijst – de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Het is wat ons betreft de beste smartwatch die Samsung tot op heden op de markt heeft gebracht en combineert goede looks met dito prestaties en een grote hoeveelheid handige functies.

Design

Het grootste verschil met zijn broertje de ‘gewone’ Watch 4 is de metalen ring die het display insluit. Je kunt de ring op de Watch 4 Classic draaien en hiermee door de menu’s van de smartwatch navigeren. Die ring kunnen we waarderen, want de bevredigende ‘klik’ is een veel fijnere manier van feedback dan de aanraakbediening op de gewone Watch 4.

Verder is het design typisch Samsung – al hebben ze ervoor gekozen de watch een wat meer analoog uiterlijk te geven. Niet geheel verrassend gezien de naam geven we toe. Het polsbandje is verwijderbaar waardoor je via zowel Samsung als andere partijen deze naar eigen smaak kunt aanpassen. Dat aanbod van polsbandjes is overigens (erg) groot te noemen.

Aan de rechterzijde van de watch zijn twee fysieke knoppen aanwezig, wel zo handig om ‘m te kunnen bedienen zonder op het display te hoeven kijken. Je hebt de keuze uit twee maten Watch 4 Classic: de 46mm en 42mm. De slimme klok heeft een IP68-certificering wat wil zeggen dat ‘ie waterdicht is – tot 50 meter diep.

Display en audio

Always-on functionaliteit (niet meer continu ontgrendelen)

Extra ‘gevoelige’ modi voor gebruik met handschoenen aan

Manuele en automatische aanpassing voor helderheid

20+ Horloge interfaces om uit te kiezen

Twee formaten Watch 4 Classic betekent vanzelfsprekend ook twee verschillende groottes qua displays.

Afgezien van de grootte is het display om van te snoepen. Het gaat om een amoled-beeldscherm die zorgt voor levendige kleuren en diepe contrasten. Je kunt gebruikmaken van de ‘always-on’ functionaliteit zodat je ‘m niet steeds opnieuw hoeft te ontgrendelen en de helderheid is zowel handmatig als volledig automatisch te regelen.

Dan de audio. In de behuizing zijn aanwezig een ingebouwde speaker en microfoon. Die kun je beide gebruiken voor spraakopdrachten, bellen en muziek beluisteren. Luisteren van muziek vanaf de smartwatch zullen weinig kopers doen, want het klinkt allemaal wat vlak. Niet verrassend gezien de ruimte waarmee ze kunnen werken.

De microfoon doet uitstekend zijn werk en via bluetooth kun je jouw headset of draadloze oordopjes koppelen om zo je favoriete nummers van de Backstreet Boys te beluisteren.

Monitoren van gezondheid

Meest volledige tracking alleen in combinatie met een Samsung-smartphone

Uitgebreide monitoring van je gezondheid en slaap(kwaliteit)

Samsung Health-app geschikt voor vele soorten sport en beweging

Automatisch detecteren van inspanning en opslaan van deze data

De mogelijkheden qua monitoring en tracking zijn op de Watch 4 Classic bijna eindeloos te noemen, en gaan op veel gebieden ook flink de diepte in. Het maakt niet uit of je veel fietst, zwemt, loopt of aan crossfit of krachttraining doet – voor (bijna) iedere discipline is er een optie op de Samsungwatch aanwezig.

Meest onderscheidend zijn het kunnen meten van je lichaamssamenstelling, slaapkwaliteit, Sp02-levels (zuurstofverzadiging in je bloed) en stressniveau. Ook een onregelmatige hartslag wordt door de Galaxy Watch 4 Classic opgemerkt.

Houd er wel rekening mee dat de Watch 4 Classic in de eerste plaats een smartwatch is. Is het je vooral te doen om het bijhouden van je trainingen en komen andere slimme functies op de tweede plaats, dan raden we je aan de nummer twee in deze lijst te checken – de Garmin Forerunner 745.

Software en performance

Wear OS van Google met Samsung OneUI-schil

Veel apps en interfaces (wijzerplaten) beschikbaar

Spotify offline te beluisteren

De Watch 4 en Watch 4 Classic draaien op Wear OS, wat een besturingssysteem is dat is ontwikkeld door zoekmachinegigant Google. In 2021 kondigde Samsung een samenwerking met Google aan waardoor het op steeds meer van haar wearables het besturingssysteem in gebruik is gaan nemen. Ook op de nog te lanceren Samsung Galaxy Watch 5 zal Wear OS weer aanwezig zijn.

En dat kunnen we goed begrijpen. Wear OS is intuïtief, overzichtelijk en loopt als een zonnetje. De enige vertraging die we op hebben kunnen merken is bij het opstarten van de smartwatch.

Doordat Samsung voor de samenwerking met Google heeft gekozen betekent dit dat je specifieke Google apps nu tot je beschikking hebt op de Watch 4 Classic, zoals Google Maps en Google Fit. Minpunt is dat sommige applicaties alleen te gebruiken zijn in combinatie met een Samsung-smartphone. Denk daarbij aan de hartslagmeter.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur 2 dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 tot 100 procent Bellen via smartwatch ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht Tot 50 meter Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

#2 – Garmin Forerunner 745

Dit vinden we goed Beste keuze voor sporters

Beste keuze voor sporters Comfortabel en lichtgewicht

Comfortabel en lichtgewicht Bomvol features

Bomvol features Onboard muziek met Spotify en Amazon Music Dit vinden we minder goed Garmin Pay niet i.c.m. iedere bank te gebruiken

Garmin Pay niet i.c.m. iedere bank te gebruiken Prijskaartje

Dit slimme horloge van Garmin is met afstand de beste keuze in deze koopgids voor sportievelingen.

Design

Beschikbaar in kleuren zwart, blauw, rood en wit

Een beschikbare maat (43mm)

Waterdicht tot 50 meter

Verwisselbare polsband

Het design van de 745 is te vergelijken met andere Forerunner-smartwatches van Garmin. De behuizing is gemaakt van polymeer en het 22mm-polsbandje is te verwisselen voor een bandje in een kek kleurtje.

Bijzonder is de grote aanwezigheid van fysieke knoppen, vijf stuks maar liefst. Dat heeft natuurlijk te maken met de doelgroep van deze smartwatch die ‘m hoofdzakelijk zullen aanschaffen voor de sportmogelijkheden. Fysieke knoppen zijn wat makkelijker vanuit spiergeheugen te gebruiken tijdens je training dan een menu op een touchscreen.

Display en audio

Het display is wat kleiner dan de andere smartwatches in deze koopgids. Scherpte en kleuren zijn prima, al koop je de Forerunner 745 niet vanwege zijn display. Er is geen ingebouwde speaker aanwezig, maar muziek is tot 500 Spotify nummers op te slaan in het geheugen. Handig als je ‘m koppelt aan een draadloze headset.

Tracking

Accurate GPS sensor

Uitgebreid trainingsadvies

Monitoren is wat de Forerunner 745 het beste doet. Om je locatie te kunnen bepalen maakt hij gebruik van GPS, GLONASS en Galileo. Je kunt zelfgemaakte of gedownloade routes uploaden naar de smartwatch maar kunt er ook voor kiezen om ze te maken met de ingebouwde routebouwer.

Verder zijn er trainingsprogramma’s en meeteenheden aanwezig voor vrijwel iedere sport. Aan boord is een Sp02 sensor die de zuurstofverzadiging in je bloedstroom meet en gezien het een Garmin smartwatch is kun je deze koppelen aan andere apparaten van de fabrikant zoals een borstband voor het accuraat meten van je hartslag.

Meest bijzondere is nog wel het feit dat de smartwatch actief monitort hoe je herstel na een training verloopt. Hij vertelt je in welke mate je lichaam herstelt is, hoeveel stress je lichaam ervaart en past zijn advies aan je op een combinatie van factoren (bijvoorbeeld de kwaliteit van je nachtrust).

Software en performance

Garmin heeft voor zijn wearables een eigen besturingssysteem namelijk Garmin OS. Dat is een wat ons betreft gebruiksvriendelijk OS waar je snel aan bent, maar wel een besturingssysteem dat flink leunt op gebruik van de Garmin Connect-app (die je op je smartphone installeert).

Prettige is wel dat de interface en widgets die je toont aan te passen zijn vanaf zowel de smartwatch als de gekoppelde smartwatch. Met de noodalarm-functie dat je in kunt stellen zorg je er voor dat er altijd iemand en/of een hulpdienst ingelicht wordt mocht je tijdens het sporten vallen en niet kunnen reageren.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur 4 dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd Anderhalf uur van 0 tot 100 procent Bellen via smartwatch – Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht Tot 50 meter Ingebouwde speakers en microfoon – Muziekbediening ✔

#3 – Fossil Gen 6

1 /4

Dit vinden we goed Aanbod app store

Aanbod app store Korte laadtijd

Korte laadtijd Hartslagmeter

Hartslagmeter Amoled-display Dit vinden we minder goed Batterijduur wisselvallig

Batterijduur wisselvallig GPS niet heel precies

GPS niet heel precies Fitnesstracking matig

Fossil Gen 6 prijzen vergelijken Nieuw € 238,- Bekijk beste prijs

De Fossil Gen 6 is een smartwatch met het uiterlijk van een analoog horloge, en is verkrijgbaar in twee maten.

Design

Verwisselbare polsband

Verkrijgbaar in twee maten (42mm en 44m)

Keuze uit meerdere types en kleuren

Wat betreft het ontwerp is er ten opzichte van zijn voorgangers niet veel veranderd. Het horloge is te verkrijgen in meerdere varianten qua horlogekast en materialen. Ook polsbandjes koop je in allerlei soorten materialen en kleuren via zowel Fossil als derde partijen.

Aan de rechterzijde van de behuizing vind je een draaiknop en twee drukknoppen. Met de draaiknop navigeer je door de menu’s en mogelijkheden heen. De drukknoppen dienen als snelkoppelingen voor apps, die je voor gebruiksgemak kunt koppelen aan je meest gebruikte apps.

Display en audio

1.28 inch amoled-kleurendisplay

416 bij 416 pixels

Laten we kort zijn over het display – die is gewoon (erg) goed en op dat gebied steekt de Fossil met kop en schouders boven veel andere premium smartwatches uit.

Het display is aardig groot, scherp en zichtbaarheid onder direct zonlicht is goed. Natuurijk beschik je over always on-functionaliteit en zijn er verschillende wijzerplaten te downloaden.

Voor audio beschik je over bluetooth-connectiviteit om op die manier je favoriete headset of draadloze oordopjes te koppelen. Ook zijn een ingebouwde speaker en microfoon aanwezig, die voor spraakopdrachten en telefoongesprekken gebruikt kan worden.

Tracking

Google Fit met voldoende apps voor fitness en gezondheid

GPS, hoogtemeter, gyroscoop en kompas

Hartslagsensor en Sp02 (zuurstofverzadiging) sensor

Laten we voorop stellen dat de Fossil Gen 6 in eerste plaats een smartwatch is, waar de Garmin Forerunner 745 in deze lijst een veredelde fitnesstracker met smartwatchfunctionaliteiten is. Dat wil niet zeggen dat je de Fossil niet in kunt zetten tijdens je work-out – integendeel.

Je beschikt namelijk over Wear OS, wat automatisch betekent dat je best een boel fitness gerelateerde apps tot je beschikking hebt zoals Strava en Nike Run Club.

De meeste gegevens voor verschillende soorten sport kun je meten en de Fossil zal je daarbij ook op de hoogte brengen van hoe intens een work-out voor je lichaam was.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software en performance

Wear OS 2 van Google (Wear OS 3 volgt)

Snapdragon Wear 4100-processor

De smartwatch draait wanneer je hem nu koopt op Wear OS 2, met een beloofde update naar Wear OS 3 ergens rond de zomer van 2022. Qua gebruiksgemak niets te klagen, want Wear OS is een van onze favoriete systemen.

Er is geen sprake van haperingen of vertragingen en daardoor zit het ook met de performance snor. Onder de motorkap huist een prima Snapdragon Wear 4100 Plus-chipset met 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte.

Al die performance moet hij ergens vandaan halen en om die reden is de batterijduur niet zijn sterkste troef. Bij intensief tot zeer intensief gebruik zul je ‘m aan het einde van je dag aan de lader moeten hangen, waar andere smartwatches zoals de Huawei Watch GT 3 een tot twee weken op een enkele lading mee kunnen.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 45 minuten van 0 tot 100 procent Bellen via smartwatch ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht – Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

#4 – Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra

1 /4

Dit vinden we goed Kwaliteit ingebouwde speaker

Kwaliteit ingebouwde speaker Performance

Performance Twee schermen boven elkaar

Twee schermen boven elkaar Bouwkwaliteit (robuustheid) Dit vinden we minder goed Vibratiemotor (tril feedback) wat slapjes

Vibratiemotor (tril feedback) wat slapjes Flinke jongen, niet geschikt voor de kleine(re) polsen

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 279,- Bekijk beste prijs

De TicWatch Pro 3 Ultra van Mobvoi heeft een sterk uiterlijk en bouwkwaliteit in combinatie met het fijne Wear OS-besturingssysteem en een prima amoled-display.

Design

Robuust design en kwaliteit

Comfortabel

Aan de grote kant (47mm behuizing)

Alleen in zwart verkrijgbaar

IP68-certificering

Mobvoi heeft deze smartwatch in de markt gezet als een apparaat voor avonturiers, en dat merk je ook wanneer je ‘m bekijkt en draagt.

De behuizing is gemaakt van roestvrij staal in combinatie met nylon en fiberglas. Het rubberen polsbandje krijg je er natuurlijk bij, maar kun je desgewenst vervangen met een ander bandje van Mobvoi of een andere aanbieder.

Aan de rechterkant van de behuizing vind je twee fysieke knoppen. De bovenste knop brengt je terug naar het app-overzicht en de onderste knop laat alle eigen fitness tracking-applicaties van Mobvoi zelf zien.

Display en audio

1.4 inch amoled-kleurendisplay

Perfect zicht ook in direct zonlicht

Waterdicht

Ingebouwde speaker en microfoon

Wat uniek te noemen is, is dat de TicWatch Pro 3 Ultra over twee displays beschikt. Wanneer je naar de smartwatch kijkt springt het oled-scherm in het oog. Onder dat display is echter nog een extra lcd-paneel aanwezig, welke je kunt gebruiken om de accuduur flink te verlengen.

Beide displays zijn scherp, soepel en goed af te lezen in (direct) zonlicht. Voor wat betreft de audio is er een ingebouwde speaker en een ingebouwde microfoon aanwezig, die gebruikt kunnen worden voor het beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken.

Tracking

Meer dan 100 trainingsmodi

Google Fit

Voor wandelen en sporten beschik je over de meest voorkomende en gewilde monitorings-functies. Denk aan een stappenteller, hartslagmeter en Sp02 (zuurstofverzadiging) meter. Je beschikt over meer dan 100 trainingsmodi en natuurlijk heb je binnen Google Fit de beschikking over enkele fitness en gezondheid gerelateerde apps van Google zelf.

Mobvoi heeft ook een aantal applicaties uit eigen keuken op de smartwatch voor geïnstalleerd zoals TicExercise, TicSleep, TicHealth en TicOxygen. Daarnaast heb je door de aanwezigheid van Wear OS toegang tot allerlei apps uit de Play Store.

Software en performance

Grote hoeveelheid beschikbare apps

Wear OS 2 met update in 2022 naar Wear OS 3

Snapdragon Wear 4100 processor

1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte

De Mobvoi smartwatch draait op Wear OS 2. In de zomer van 2022 zal er naar verwachting een update beschikbaar komen naar Wear OS 3. Qua performance niets te klagen, want dankzij de Snapdragon-processor verloopt alles ontzettend soepel en is het openen en switchen tussen applicaties lekker snappy.

Wat betreft opslag beschikt de smartphone over 8GB opslagruimte, maar hier houd je er effectief 4GB van over omdat de rest nodig is voor het besturingssysteem en de standaard-applicaties.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur Drie dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd Anderhalf uur van 0 tot 100 procent Bellen via smartwatch ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht ✔ Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

#5 – Huawei Watch GT 3

1 /4

Dit vinden we goed Batterijduur (tot 2 weken!)

Batterijduur (tot 2 weken!) Waterdicht

Waterdicht Slimme klok in klassiek jasje

Slimme klok in klassiek jasje Goede tracking voor hardlopers Dit vinden we minder goed Aanbod app store

Aanbod app store Beste ervaring alleen i.c.m. een Huawei smartphone

Beste ervaring alleen i.c.m. een Huawei smartphone Geen ondersteuning voor contactloos betalen

Huawei Watch GT 3 prijzen vergelijken Nieuw € 199,95 Bekijk beste prijs

Er zijn twee (hele) sterke punten die direct opvallen voor de Huawei Watch GT 3 – de enorm sterke batterij en handige sportfuncties. Vooral voor hardlopers is de smartwatch een goede keuze. En hoewel deze eigenschappen er uit springen, heeft de Watch GT 3 van Huawei nog veel meer te bieden (tegen een aantrekkelijke prijs).

Design

Behuizing van RVS en kunststof

Twee beschikbare formaten (42mm en 44mm)

Magneet aan de achterkant voor draadloos opladen

Een fysieke draaiknop en drukknop

We vinden de Huawei Watch GT 3 een knappe smartwatch met een klassiek uiterlijk. Hij is licht van gewicht en pronkt met z’n indrukwekkende amoled-display.

Rechtsboven op de horlogekast vind je een draaiknop die als home button fungeert. Ook scroll je hiermee door verschillende menu’s. Vlak daaronder bevindt zich een drukknop die vooral handig is bij het starten en stoppen van een work-out.

Het formaat dat je kiest heeft niet alleen effect op de grootte van het display, maar ook hoe lang de batterij mee gaat. Logischerwijs gaat de 44mm-variant van de smartwatch langer mee en raden we je aan hiervoor te kiezen indien de grootte van je pols dit toestaat.

Bandjes zijn in verschillende kleuren en materialen beschikbaar. Dat kan kunststof of leer zijn, maar zelfs ook RVS zijn om die analoge look af te maken.

Display en audio

Het scherm op de Huawei Watch GT 3 springt er toch wel uit, en is een van zijn sterkste punten. Kleuren zijn levendig, zwarte tonen zijn echt zwart en ook met de scherpte zit het helemaal goed.

Opvallend is de kwaliteit van de ingebouwde speaker, die dusdanig goed is dat we ‘m als pluspunt hebben meegenomen voor deze smartwatch in de beste smartwatch koopgids. Naast de speaker bevind zich de ingebouwde microfoon, waardoor je via de smartwatch probleemloos kunt telefoneren.

Tracking

Healthy Living tracker is ideaal voor beginners

Veel mogelijkheden binnen de hardloop coach applicatie

Zeer nauwkeurige locatiebepaling door combinatie van GPS technieken

Meer dan 100 modi

Qua tracking op de Watch GT 3 is er weinig te klagen, vrijwel alles wat denkbaar is kun je bijhouden. Vooral voor hardlopers is de Watch GT 3 een goede compagnon, want de meetmogelijkheden hiervoor zijn overweldigend te noemen. Echt puur gebruiken voor hardlopen? Kijk dan naar de Huawei Watch GT Runner of lees onze review.

Na iedere training laat de Huawei je weten hoe lang het duurt voordat je lichaam herstelt is en wanneer je volgens hem klaar bent voor de volgend training. Een van de slimste eigenschappen is de running coach. Je legt deze coach een hardloop doel voor, waarop hij vervolgens een trainingsplan voor je berekent gebaseerd op een aantal waarden zoals je leeftijd, lengte en gewicht.

Huawei maakt het met deze coach in combinatie met de goede hartslag monitor gemakkelijker om te trainen voor een wedstrijd of marathon.

Software en prestaties

4GB opslagruimte

Draadloos opladen

Prestaties zijn goed. Er zijn geen vertragingen waar te nemen, ook niet bij het opstarten van de GT 3. Wisselen tussen applicaties is geen probleem en ook bij het weergeven en bijhouden van je locatie draait het geheel als een zonnetje.

Waar Huawei de grootste steken laat vallen is de connectiviteit met smartphones die niet door Huawei zelf geproduceerd zijn. Voor de volledige ervaring raden we toch echt aan een Huawei smartphone te koppelen aan de smartwatch.

Uitblinken doet hij in de batterijduur. Kies je voor de 44mm grote versie, dan kun je bij normaal gebruik een week tot twee weken met een enkele acculading doen. Opladen gebeurd bij de grote versie in drie uur waar de 42mm-variant in krap twee uur van 0 tot 100 procent is opgeladen.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur Een tot twee weken bij normaal gebruik Oplaadtijd Twee tot drie (afhankelijk van formaat) Bellen via smartwatch ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen – NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht ✔ Tot 50 meter diep Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#6 – Amazfit GTR 3 Pro

1 /3

Dit vinden we goed Klassieke look i.c.m. leren polsband

Klassieke look i.c.m. leren polsband Batterijduur

Batterijduur Indrukwekkend display

Indrukwekkend display Fitness features

Fitness features Gebruiksgemak interface/software Dit vinden we minder goed Geen apps van derden beschikbaar (nog niet)

Geen apps van derden beschikbaar (nog niet) App store niet heel uitgebreid

App store niet heel uitgebreid Geen NFC-ondersteuning

Amazfit GTR 3 Pro prijzen vergelijken Nieuw € 145,- Bekijk beste prijs

We sluiten de lijst af met de nummer zes beste smartwatch voor heren – de GTR 3 Pro smartwatch van het opkomende merk Amazfit. Een slimme polsklok met klassieke look, indrukwekkend display, uitgebreide fitnessmogelijkheden en giga batterijduur.

Design

Een formaat beschikbaar (46mm)

Nieuwe fysieke draaiknop op de behuizing aanwezig

Waterdicht tot 50 meter diep

Het design is klassiek. De 46mm grote behuizing bestaat volledig uit aluminium en zit vast aan een leren polsbandje. Die ziet er op eerste gezicht premium uit, maar laat bij wat langer gebruik sporen van een minder goede kwaliteit zien – iets dat ongetwijfeld te maken heeft met het bescheiden prijskaartje.

Met 32 gram schoon aan de haak is het geen zwaargewicht en schaart hij zich onder de lichtste smartwatches op de markt. De dikte bedraagt zo’n 11 mm waardoor hij net zo dik is als bijvoorbeeld een Apple Watch Series 7.

Achterop is een magnetisch vlak aanwezig welke gebruikt kan worden om de smartwatch draadloos op te laden. Aan de rechterzijde van de behuizing vind je twee fysieke knoppen terug. De onderste is een drukknop, de bovenste is tegelijkertijd ook een draaiknop waarmee je door de menu’s kunt scrollen.

Display en audio

Always on display

1.45 inch amoled

Kiezen uit 150 wijzerplaten

Het display is misschien nog wel een van de meest uit het oog springende features van de Amazfit GTR 3 Pro. Wat opvalt is dat het beeldscherm vrijwel geen rand (bezel) heeft, in tegenstelling tot de andere horloges in deze koopgids.

Ook de hoge helderheid is prettig, zeker tijdens een training of wandeling in fel zonlicht. Je hebt daarbij de beschikking over 150 digitale wijzerplaten.

Er is zowel een ingebouwde speaker als microfoon aan boord, welke je in kunt zetten voor spraakopdrachten en telefoongesprekken.

Tracking

Meer dan 150 sportmodi

Geïntegreerde GPS

Sp02 zuurstofverzadiging-sensor

Aan monitoring geen gebrek aan boord van de GTR 3 Pro. Of je nu graag hardloopt, zwemt of fietst – het kan allemaal en het houd het ook allemaal bij. Je hebt de keuze uit meer dan 150 trackings-mogelijkheden waaronder boxen, karate en zelfs bordspellen zoals schaken.

Naast het monitoren van je trainingen houd de GTR 3 Pro ook je stressniveau bij en laat hij je in de ochtend weten wat hij van je slaapkwaliteit vind. Het meten van de hoeveelheid zuurstof in je bloed, je stressniveau en ademhaling kan gecombineerd worden weergegeven. Je krijgt daarbij een dashboard voorgeschoteld waardoor je in een totaaloverzicht meerde waarden van je lichaam kunt inzien.

Software en prestaties

Zepp OS

Ingebouwde muziekspeler

Amazfit heeft met de ontwikkeling van de GTR 3 Pro rekening gehouden met allerlei soorten gebruikers, want de smartwatch is in tegenstelling tot de Huawei Watch GT 3 perfect te gebruiken in combinatie met zowel Android als iOS smartphones.

Aanwezig op de GTR 3 Pro is Amazfit’s eigen Zepp OS, welke voor het eerst over een App Store beschikt. Verwacht daar niet veel van, want het aanbod verbleekt in vergelijking met de store van Google en Apple. De meeste applicaties zijn gefocust of gezondheid en fitness. Apps zoals die van Nike en Strava zul je niet zien, en de vraag is of en wanneer die beschikbaar zullen komen in Zepp OS.

Het besturingssysteem zelf werkt intuïtief en is gemakkelijk te gebruiken. Prestaties zijn goed en het geheel voelt en verloopt soepel.

Dan de batterij – daarover niets dan lof. Bij intensief gebruik gaat hij 10 dagen mee zonder op te laden, en met de speciale batterij-bespaar modus aan boord van de GTR 3 Pro kan de smartwatch 30 dagen mee zonder deze op te laden – dit maakt ‘m direct bijzonder geschikt voor mensen die veel reizen.

Belangrijkste eigenschappen

Batterijduur 10 dagen bij intensief gebruik Oplaadtijd Twee uur van 0 tot 100 procent Bellen via smartwatch ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen – NFC – GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Waterdicht ✔ Tot 5 meter diep Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

Beste smartwatch heren: de beste prijs vinden

De prijzen voor de beste smartwatches voor heren kunnen van week tot week en zelfs van dag tot dag flink zakken (of stijgen). Gelukkig ben je met onze eigen prijsvergelijkers altijd verzekerd van de beste prijzen en aanbiedingen.

Die prijsvergelijkers vind je via de ‘groene knop(pen)’ die onder iedere smartwatch staan vermeld. Geen zin om naar boven te scrollen? Hieronder een lijst van alle besproken smartwatches met een directe link naar onze eigen prijsvergelijkers:

Eenvoudig prijsoverzicht met filters in onze prijsvergelijkers

Meer smartwatches vergelijken

Wil je andere smartwatches vergelijken? Geen probleem – we verwijzen je graag naar onze andere smartwatch koopgidsen:

Liever een totaaloverzicht van alle merken en modellen smartwatches? Dan kun je het best terecht op onze smartwatches hoofdpagina.