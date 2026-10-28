Fairphone Fairbuds 2 review: aan de slag met de repareerbare oordopjes

De Fairbuds 2 van Fairphone zijn duurzaam en flink verbeterd ten opzichte van de voorgangers. Dat was ook wel nodig. Tijd voor de review waarin we de draadloze oordopjes onder de loep nemen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Fairphone Fairbuds 2 review

Bijna iedereen heeft ze wel en gebruikt ze dagelijks: draadloze oordopjes. Ideaal om onderweg, thuis of op kantoor naar muziek en podcasts te luisteren, waarbij de noise cancelling vervelend omgevingsgeluid eventueel kan wegfilteren.

Draadloze oordopjes belanden echter relatief snel in de kast of prullenbak, omdat de accu bijvoorbeeld is versleten of een onderdeel stuk is gegaan. Het Nederlandse Fairphone wil voorkomen dat er onnodig veel oordopjes op de afvalberg belanden en maakt zijn doppen daarom repareerbaar.

Het bedrijf lanceerde onlangs de Fairbuds 2, nadat het in 2024 zijn eerste oordopjes uitbracht. De nieuwe Fairbuds zijn goedkoper én op veel punten verbeterd. Tijd voor de review!

Het reviewmodel van de Fairbuds 2 is ter beschikking gesteld door Fairphone.

Pluspunten Repareerbaar

Repareerbaar Goede accuduur

Goede accuduur Geluid valt niet tegen Minpunten Matige ruisonderdrukking

Matige ruisonderdrukking Aanraakbediening niet optimaal

Aanraakbediening niet optimaal Beetje lomp

Duurzaam ontwerp

Laten we beginnen bij het ontwerp van de Fairbuds 2. De oordopjes zien er heel anders uit dan de voorganger, omdat er nu een steeltje aanwezig is. De dopjes ogen ook iets minder lomp (al zijn ze alsnog vrij groot) en zijn in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en groen. Zoals je ziet, hebben wij de groene versie getest en die oogt strak.

Goed om te weten is dat de Fairbuds 2 voor de helft van gerecycled materiaal zijn gemaakt en ook PFAS-vrij zijn. Dat is weer veiliger voor je huid. Daarnaast is het oplaaddoosje aangepakt en is het nu een stuk kleiner en lichter, terwijl de batterijduur er juist op vooruit is gegaan. De case ziet er strak uit en heeft alleen een usb-c-aansluiting aan de rechterzijde. Het knopje om de dopjes met een apparaat te verbinden zit aan de binnenkant.

Een belangrijke eigenschap is natuurlijk dat de Fairbuds 2 repareerbaar zijn. In totaal kun je zeven onderdelen vervangen, waarbij je alleen een schroevendraaier nodig hebt. Zo is het mogelijk om de accu van de oplaadcase te vernieuwen, maar je kunt ook de batterijtjes van de oordopjes zelf verwisselen.

In een video op het YouTube-kanaal van Fairphone is te zien hoe je dit allemaal precies doet. Nieuwe batterijen voor de oordopjes kosten 9,95 euro en voor een vervangende accu van het oplaaddoosje ben je 12,95 euro kwijt. Daarnaast kun je een los oordopje kopen wanneer je er eentje bent kwijtgeraakt, of alleen de oplaadcase vervangen.

Geluidskwaliteit is prima

In onze review van de eerste Fairbuds waren we niet echt positief over de geluidskwaliteit. Redacteur Erwin schreef toen: ‘’Het geluid is dof. Het klinkt alsof er een propje in je oor zit, waardoor de muziek nooit tot leven komt. Ook de ruisonderdrukking is niet indrukwekkend. Met name de witte ruis op de achtergrond is heel nadrukkelijk aanwezig, zoals je vaker hebt met goedkopere oordopjes.’’

Nu heb ik de originele Fairbuds zelf niet getest, maar ik kan na mijn testperiode wel zeggen dat de nieuwste oordoppen gewoon prima klinken. Het geluid is behoorlijk rijk, er is voldoende bass aanwezig en de witte ruis op de achtergrond is verdwenen. Het zijn niet per se de best klinkende oordopjes in deze prijsklasse, maar Fairphone hoeft zich zeker niet te schamen.

In de Fairbuds-app is een equalizer aanwezig om het geluid van de dopjes naar eigen wens aan te passen. Heb je daar geen zin in, dan kun je ook voor een pre-set kiezen. Die laten de Fairbuds 2 net iets anders klinken, maar veel verschil is er eerlijk gezegd niet. Ik heb gekozen voor ‘Bass Boost’, omdat het geluid dan net iets voller klinkt.

De nieuwe Fairbuds hebben noise cancelling om omgevingsgeluid weg te filteren. De feature werkt aardig, maar daar is alles mee gezegd. Ook als je de ruisonderdrukking ‘vol’ aanzet, hoor je nog wat lawaai om je heen. Denk aan pratende mensen in het openbaar vervoer of collega’s op kantoor. De Nothing Ear (3a) doen dat bijvoorbeeld beter en zijn met 98,95 euro bovendien goedkoper.

Bediening

De bediening van de Fairbuds 2 is simpel, maar werkt in de praktijk niet altijd lekker. Zo kun je de noise cancelling in- of uitschakelen door drie keer op een oordopje te tikken, maar de doppen zijn vaak te gevoelig met het registreren van je aanrakingen.

Hierdoor wordt de muziek na de eerste tik bijvoorbeeld stopgezet, of ga je na het tweede tikje na het volgende nummer. Dat gebeurt vooral als je te snel achter elkaar tikt, want bij drie rustige tikjes gaat het vaak wel goed. Dat is dus een kwestie van wennen.

Draagcomfort en goede accuduur

Ook niet onbelangrijk is hoe prettig de Fairbuds 2 in je oren zitten. De doppen worden geleverd met drie maten eartips, waardoor je zelf kan proberen wat het fijnst zit. Ze zijn verder comfortabel, ook als je ze langere tijd draagt.

Op de accuduur van de Fairbuds 2 is weinig aan te merken. De oordopjes gaan, als je de noise cancelling inschakelt, zo’n zes uur mee op een volle lading. Heb je de ruisonderdrukking niet nodig, dan tik je de acht uur aan.

Daarmee is de accuduur niet alleen fors beter dan bij de vorige Fairbuds, maar ook gewoon goed in dit prijssegment. Gecombineerd met de oplaadcase kom je uit op 40 uur. Het opladen van het doosje doe je met een usb-c-kabeltje en duurt ongeveer twee uur.

Conclusie Fairphone Fairbuds 2 review

De Fairbuds 2 onderscheiden zich door het duurzame ontwerp en de repareerbaarheid. Dat betekent echter niet dat de oordopjes op andere aspecten een onvoldoende scoren. Het geluid is voor de 119 euro die je betaalt prima en de accu gaat lang mee. En als die laatste eenmaal is versleten, kun je ‘m weer vervangen.

De ruisonderdrukking valt helaas tegen en de Fairbuds 2 zien er misschien een beetje lomp uit. Kijk je puur naar de prijs-kwaliteitverhouding, dan zijn de Fairphone-dopjes niet de allerbeste keuze, maar de repareerbaarheid is wat ons betreft ook wat waard.

Fairbuds 2 kopen?

Zoek je nieuwe oordopjes die een tijdje meegaan én van een Nederlands bedrijf komen? Dan kun je de Fairbuds 2 overwegen, zeker omdat ze niet zo duur zijn. De beste deals check je via de prijsvergelijker hieronder. De draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 119 euro en zijn in het zwart en groen verkrijgbaar.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals draadloze oordopjes, smartphones en smartwatches. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.