Google Home Speaker review: 360 graden Gemini

Google brengt tien jaar na de originele Google Home-speaker iets nieuws op de markt: de Google Home Speaker. Deze keer draait alles om Gemini. Lees nu onze review.

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Dit is de Google Home Speaker review

Na de woorden “Hey, Google” antwoordde jarenlang de robotstem van de Google Assistent je vragen. Die tijd laat Google nu officieel achter zich. Zeg je tegen de nieuwe Google Home Speaker “Hey, Google”, dan antwoordt de menselijk klinkende stem van Gemini.

Hoewel Gemini ook op de oudere speakers van Google werkt, kan het voor gebruikers verwarrend zijn met welke assistent ze aan het praten zijn: de oude met voorgeprogrammeerde antwoorden of de nieuwe die bijna elke keer weer wat anders zegt dankzij generatieve kunstmatige intelligentie. Met de Google Home Speaker is er geen twijfel mogelijk: je praat met Gemini.

Pluspunten Gemini is een enorme upgrade vergeleken met de Google Assistent

Gemini is een enorme upgrade vergeleken met de Google Assistent Te koppelen aan de Google TV Streamer

Te koppelen aan de Google TV Streamer Ledring brengt speaker tot leven

Ledring brengt speaker tot leven Design past in elk interieur Minpunten Geluidskwaliteit minder dan de Nest Audio

Geluidskwaliteit minder dan de Nest Audio Volumeknoppen niet duidelijk

Volumeknoppen niet duidelijk Maar twee kleuropties in Europa

Maar twee kleuropties in Europa Beste functies achter abonnement verstopt

Geluidskwaliteit minder belangrijk

De nieuwe speaker is een bol en lijkt alsof iemand een Nest Mini met een fietspomp heeft opgeblazen. Qua grootte en geluidskwaliteit zit de Home Speaker precies tussen een Nest Mini en Nest Audio in.

Vergeleken met de Nest Audio klinkt muziek vooral een stuk vlakker op de Home Speaker. Dat is niet gek. De grotere Nest Audio heeft een 77 mm mid-woofer (voor lage tonen) en een 19 mm tweeter (voor hoge tonen). De Google Home Speaker heeft een enkele 58 mm driver die alles doet. De geluidskwaliteit is meer dan voldoende voor als je op de achtergrond een muziekje wil aanzetten, maar het is duidelijk dat de speaker vooral bedoeld is voor Gemini.

In ruil voor de mindere geluidskwaliteit wordt geluid wel alle kanten opgestuurd: 360 graden audio heet dat. De Nest Audio stuurt geluid enkel naar voren en hoor je dus het beste als je ervoor staat. De Google Home Speaker kun je beter een centraal punt in huis geven, omdat je de antwoorden van Gemini en muziek aan alle kanten goed hoort.

Een klein nadeel van het ronde design is dat je niet weet aan welke kant de verborgen aanraakknoppen zitten om het volume aan te passen. De pauzeknop in het midden is snel te vinden, maar voor de andere knoppen moet je waarschijnlijk een paar keer tikken tot je de juiste plek hebt gevonden.

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Gemini

Ik heb al vele jaren Google-speakers in huis en ken de Google Assistent daardoor beter dan sommige familieleden. Gemini is op alle vlakken een upgrade. Vooral in het antwoorden van kennisvragen die willekeurig bij je opkomen is het verschil fenomenaal. Daarnaast gaat het besturen van de smart home ook goed. Vooral handig is dat je meerdere opdrachten in één keer kunt geven, zoals het aanzetten van de lampen, het verhogen van de temperatuur en het inschakelen van muziek.

Als je Gemini toegang geeft tot je andere apps, dan kun je onder andere ook via stemopdrachten je agenda beheersen. Zo kun je afspraken wijzigen, nieuwe afspraken maken of vragen stellen over wat er al in je agenda staat.

Omdat Gemini overweg kan met allerlei soorten bewoordingen, kan de AI je vragen soms verkeerd interpreteren. Daardoor zal niet elke opdracht perfect worden uitgevoerd. Toch gaat het in de praktijk opvallend goed. Zo heb ik bijvoorbeeld nooit problemen gehad met het in- en uitschakelen van apparaten in huis.

Of Gemini luistert, nadenkt of praat wordt gecommuniceerd via de ledring onderop de speaker. Deze ring is een slimme toevoeging, want de lampjes zorgen ervoor dat de speaker echt tot leven komt. Wel is het wat overdreven dat de ledring constant fel oranje kleurt als je de microfoon via de fysieke knop hebt uitgeschakeld.

Abonnement

De beste functies van Gemini zitten helaas wel verstopt achter een abonnement van minimaal 10 euro per maand. Met Google Home Premium krijg je namelijk toegang tot Gemini Live. Daarmee kun je een doorlopend gesprek voeren met de AI over allerlei onderwerpen. Zo kan Gemini Live je bijvoorbeeld helpen met het koken van een gerecht door stap voor stap te vertellen wat je moet doen. Zonder abonnement kun je enkel losse vragen stellen aan Gemini, zoals hoelang de broccoli moet koken.

Heb je ook Nest-camera’s, dan is het abonnement wel extra interessant. Je kunt dan ook aan de Google Home Speaker vragen stellen over wat je camera heeft gezien. Bijvoorbeeld of er vandaag een pakketje is bezorgd en of er iemand met de hond naar buiten is gegaan.

Geluid van Google TV Streamer

Maar het is niet enkel Gemini wat de klok slaat. Je kunt twee Google Home Speakers aan elkaar koppelen als stereoset. Vervolgens kun je deze set koppelen aan een Google TV Streamer om het geluid van je streamingdiensten op af te spelen. Wij hebben het getest met een enkele Home Speaker en dat werkt al verrassend goed. In de instellingen kun je zelfs de vertraging van het geluid aanpassen, zodat je niet bang hoeft te zijn dat de synchronisatie niet klopt.

Een Google Home Speaker (of twee) vervangt zeker geen goede soundbar, maar kan erg handig zijn als je niet veel ruimte hebt.

Conclusie Google Home Speaker review

De Home Speaker is het eerste hardwareproduct van Google dat puur draait om Gemini en dat geeft vertrouwen in de toekomst. Dit is een mooie toevoeging voor je huis als je met Gemini wil praten en op de achtergrond muziek wil luisteren. Het is jammer dat de speaker duurder is dan de Nest Audio, maar toch mindere geluidskwaliteit biedt. Tevens zit je vast aan een abonnement om de beste functies te kunnen gebruiken. Daar tegenover staat dat Gemini constant in ontwikkeling is, waardoor de Google Home Speaker waarschijnlijk alleen maar beter wordt. Heb je nu al Nest Audio-speakers is huis, dan is er niet direct een reden om te upgraden. Je kunt gewoon Gemini gebruiken en hebt nog betere geluidskwaliteit ook. Heb je dat niet en zoek je een toegankelijke manier om Gemini in je huiskamer te krijgen om onder andere je smart home via je stem te besturen? Dan is de Google Home Speaker een no brainer.

Google Home Speaker kopen

De Google Home Speaker is te koop voor 119,99 euro, in de kleuren wit (Porcelain) of grijs (Hazel). Helaas is de speaker alleen in de Verenigde Staten ook verkrijgbaar in de kleuren groen (Jade) en rood (Berry).

Als je een Google Home Speaker koopt, dan krijg je daar tijdelijk zes maanden Google Home Premium Standard bij. Deze actie geldt tot 30 september. De slimme speaker is in Nederland te koop bij Bol, Coolblue, MediaMarkt en de Google Store.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.