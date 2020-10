De Google Pixel 5 verschijnt officieel niet in Nederland, maar we hebben het toestel toch weten te bemachtigen. We hebben de Google-telefoon nu een paar dagen in gebruik en dit zijn de eerste bevindingen.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze Google Pixel 5 preview

Ieder jaar verschijnen nieuwe Google Pixel-telefoons, maar dit jaar pakt de zoekgigant het iets anders aan. Google kiest ervoor om één variant van de Pixel 5 uit te brengen (er is dus geen XL-variant) en de smartphone bevindt zich niet meer in het high-end segment. In plaats daarvan positioneert Google de Pixel 5 meer als middenklasser.

Hierdoor zijn de specificaties minder indrukwekkend, maar er zijn alsnog genoeg verbeteringen doorgevoerd die de Pixel 5 een hele interessante smartphone maken. Android Planet heeft de Google-telefoon – ondanks dat ‘ie niet in Nederland wordt uitgebracht – nu een paar dagen in gebruik en hieronder lees je wat ons tot nu toe is opgevallen.

Randloos en compact design

Het eerste wat je merkt als je de Google Pixel 5 voor het eerst vasthoudt, is hoe compact de smartphone is. De telefoon is een stuk handzamer dan vrijwel elk Android-toestel dat ik de afgelopen maanden heb getest en ook makkelijker om met één hand te bedienen.

Dit komt voornamelijk door het compacte 6 inch-scherm en de dunne schermranden, waardoor de behuizing niet te groot is. In een tijd waarin de meeste smartphones een display van 6,5 inch of groter hebben, is het verfrissend om te zien dat Google ervoor kiest om zijn duurste toestel compact te houden.

Als gezegd zijn de randen rondom het scherm lekker dun en omdat de selfiecamera in een gat in het scherm zit, oogt het geheel simpel en symmetrisch. Het scherm heeft verder een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en ziet er scherp uit. Wel is het me opgevallen dat de helderheid niet heel hoog is, waardoor het display buiten soms niet helemaal goed af te lezen is.

Prima specificaties, 90Hz en 5G

Omdat de Google Pixel 5 niet een echt vlaggenschip is, zijn de specificaties redelijk bescheiden. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld de Snapdragon 765G-chip, een processor die ook te vinden is bij de goedkopere OnePlus Nord (399 euro). In de praktijk voelt de Pixel 5 echter snel aan en merkte ik eigenlijk niet zoveel verschil met de Pixel 4 XL van vorig jaar en de onlangs verschenen Samsung Galaxy S20 FE, die een snellere processor hebben.

Fijn is dat de Pixel 5 – net als zijn voorganger – een 90Hz-scherm heeft. Dit betekent dat het display vaker (90 keer in plaats van 60 keer) wordt ververst, waardoor animaties vloeiender zijn en de smartphone sneller aanvoelt. Dit is een toffe feature en eentje waar we eigenlijk niet meer zonder kunnen.

Verder is de Google Pixel 5 voorzien van 8GB werkgeheugen, 128GB niet-uitbreidbare opslagruimte, 5G-ondersteuning en een vingerafdrukscanner op de achterkant. De geavanceerde 3D-gezichtsherkenning van de Pixel 4 is dus verdwenen en Google kiest voor een ‘simpele’ vingerafdrukscanner achterop, die overigens wel uitstekend werkt.

Een belangrijke feature van de Pixel-telefoons is natuurlijk de schone software en dat is bij de Pixel 5 niet anders. De smartphone draait op Android 11 en krijgt als eerste de nieuwste updates en beveiligingspatches. Google belooft de telefoon drie jaar lang te ondersteunen en doet dit daarom sowieso tot oktober 2023.

Android 11 introduceert een aantal handige vernieuwingen, zoals de komst van chatbubbels om makkelijker te multitasken. Ook zijn notificaties verbeterd en heb je meer controle over je privacy. In de uitgebreide Android 11 review vertellen we je hier alles over, dus check deze zeker even.

Betere camera en grote accu

Pixel-smartphones onderscheiden zich ook door de uitstekende camera’s en dit jaar heeft Google een belangrijke verbetering doorgevoerd. De Pixel 5 heeft (eindelijk) een groothoeklens, waarmee je wijdere foto’s maakt. De telelens van de Pixel 4 (XL) is verdwenen en hoewel dat er voor zorgt dat ingezoomde foto’s iets minder goed zullen zijn, is de groothoeklens een welkome toevoeging. De lens komt simpelweg in meer situaties van pas en geeft een tof effect.

Verder beschikt de Pixel 5 over dezelfde 12,2 megapixel-camera als zijn voorganger, al heeft Google wel veel softwarematige verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor moeten foto’s nog mooier zijn en het is nu bijvoorbeeld mogelijk om de Nachtmodus te gebruiken bij portretfoto’s. Zo kun je ook bij minder licht een fraai scherptediepte-effect creëren. De eerste foto’s die ik heb gemaakt zien er goed uit, al moet ik de camera uitgebreider testen om een volledig oordeel te geven.

Tot slot willen we de accuduur van de Pixel 5 benoemen. Het toestel heeft – ondanks de compacte behuizing – een 4080 mAh-batterij en die is een stuk groter dan bij de Pixel 4 (2800 mAh) en 4 XL (3700 mAh). Dat merkte ik ook in de dagen dat de telefoon in m’n broekzak zit: waar de Pixel 4 aan het einde van de dag echt wel leeg was, heeft de Pixel 5 nog tientallen procenten over.

Het opladen gaat nog steeds met 18 Watt en dat is anno 2020 verre van indrukwekkend. Wel is het fijn dat de Pixel 5 – ondanks zijn metalen behuizing – draadloos opladen ondersteunt en ook andere apparaten van stroom kan voorzien.

Conclusie Google Pixel 5 preview

Mijn eerste indruk van de Google Pixel 5 is positief. De smartphone heeft een verfrissend, compact design en is lekker vlot in gebruik. Ook de accuduur valt in positieve zin op, al moet ik het toestel nog uitgebreider testen. Verder is de software – zoals we van Pixel-telefoons gewend zijn – erg fijn in gebruik en kun je rekenen op veel en lang updates.

De komende tijd gaan we met de Pixel 5 aan de slag en voelen we de camera’s, prestaties en accuduur aan de tand. Houd Android Planet in de gaten voor de volledige review, waarin we alle plus- en minpunten bespreken. Voor nu lijkt het erop dat Googles keuze voor een simpelere, goedkopere Pixel-telefoon de juiste is.

Google Pixel 5 kopen

De Google Pixel 5 verschijnt helaas niet officieel in Nederland. Toch kun je het toestel wel in huis halen, bijvoorbeeld door ‘m in Duitsland te bestellen. Hoe dit precies werkt, lees je in onze uitleg over het kopen van de Google Pixel 5. Daar vertellen we ook hoe je andere nieuwe Google-producten, zoals de Chromecast met Google TV, kunt kopen.

Daarnaast verkoopt webwinkel Belsimpel de Pixel 5 via grijze import. Je betaalt dan wel iets meer: 719 euro in plaats van de Duitse adviesprijs van 613,25 euro.