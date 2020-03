De kersverse Huawei P40 en P40 Pro hebben geen Google-apps, en dus ook geen Assistent. Huawei voegt daarom haar eigen digitale hulpje toe: Celia. Er is nog wel wat werk aan de winkel voor de Google Assistent-concurrent.



Huawei Celia is Assistent-alternatief

Eerder vandaag onthulde Huawei de P40 en P40 Pro, haar nieuwste vlaggenschepen. De toestellen hebben verbeterde camera’s en krachtige specificaties, maar geen Google-apps. Naast het ontbreken van een Google Play Store kun je bijvoorbeeld dus ook niet aan de slag met de Google Assistent.

Maar, Huawei heeft alternatieven achter de hand. Met AppGallery kun je alsnog apps downloaden en de nieuwe digitale assistent Celia moet de Google Assistent doen vergeten. Dit hulpje verstaat (voorlopig) geen Nederlands, maar spreekt wel Engels, Frans en Spaans. Celia werkt grotendeels hetzelfde als andere digitale assistenten.

Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe warm het morgen wordt, een telefoongesprek starten en een afspraak aan je agenda toevoegen. Ook het afspelen van muziek is geen probleem. Verder is Celia ook in de standaard camera-app van de Huawei P40 (Pro) te vinden. De digitale butler kan bijvoorbeeld schatten hoeveel calorieën een maaltijd bevat.

Verder kun je je P40-telefoon activeren met het “Hey Celia”, commando. Helemaal perfect werkt dit nog niet, want volgens meerdere techjournalisten zou dit commando ook iPhones in de buurt ‘opwekken’. De Apple-telefoons beschikken namelijk over Siri, welke je activeert met “Hey Siri”. Schijnbaar kan de Huawei P40 (Pro) het verschil nog niet horen.



Meer over de Huawei P40-serie

Vind je het gemis van Google-apps aanvaardbaar? Dan bieden zowel de Huawei P40 als P40 Pro een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding. Het Chinese bedrijf heeft vooral de camera’s flink verbeterd. Voorafgaand aan de presentatie mocht Android Planet de krachtigste van het duo alvast uitproberen. Hoe dat bevalt lees je in onze Huawei P40 Pro preview.