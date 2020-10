De Nokia 8.3 5G werd al in maart gepresenteerd en eindelijk is de smartphone te koop. Heeft de smartphone niet te lang op zich laten wachten? In deze uitgebreide review lees je het.

Lees onze Nokia 8.3 5G review

De Nokia 8.3 5G is een vreemde eend in de bijt. Het toestel verscheen al in maart en ligt pas na ruim een half jaar in de winkel. We spraken Wout Martens over de lancering van dit toestel. Martens is Marketing Lead E-commerce Europe bij HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt. Op de vraag waarom we zo lang op het toestel hebben moeten wachten, is het antwoord: corona.

Dat ligt niet alleen aan Nokia zelf, maar ook aan verschillende andere bedrijven. Zo werden 5G-testen door providers alsmaar uitgesteld. Die nieuwe netwerktechnologie is trouwens erg belangrijk voor Nokia, maar daarover later meer. In de aankomende James Bond-film loopt de nieuwe Bondgirl zelfs rond met dit toestel. Op die manier probeert Nokia zich in de kijker te spelen bij een groter publiek. Vooralsnog lukt dat niet, want het is onbekend wanneer die film te zien is voor iedereen.

Kan de Nokia 8.3 5G, met een adviesprijs van 579 euro, de strijd aan met de hevige concurrentie op de smartphonemarkt? Dat lees je in onze review.

Hardware & scherm

Voor de eerder genoemde 579 euro mag je wel wat verwachten qua hardware, maar op papier valt dat een beetje tegen. Het scherm is 6,81 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een lcd-paneel met een klein gaatje voor de frontcamera. De helderheid, kijkhoeken en de scherpte daarvan zijn prima in orde.

In deze prijsklasse is een oled-scherm echter steeds vaker te vinden. Dat type scherm levert fellere kleuren en een veel dieper contrast op. Daarbij is de ververssnelheid van de 8.3 5G slechts 60Hz. Daardoor ververst het scherm 60 keer per seconde. Ook dat is voor de prijs niet meer gebruikelijk.

Ook aan de binnenkant valt de Nokia 8.3 5G niet heel erg op. De Snapdragon 765G-chip zit bijvoorbeeld ook in de OnePlus Nord, die 200 euro minder kost. De Nokia 8.3 heeft 6GB werkgeheugen en 64GB interne opslag; ook niet indrukwekkend. Draadloos opladen is ook niet van de partij en dat geldt ook voor echt snelladen.

Begrijp ons niet verkeerd, want de prestaties zijn prima. Je kunt goed multitasken en alles doen wat je met het toestel wil. Deze hardware zie je echter ook in een toestel dat minder dan de helft kost. Volgens Martens moet er niet alleen gekeken worden naar de hardware, maar ook naar bouwkwaliteit, software en het updatebeleid.

Bouwkwaliteit en design

Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk waar, maar hoe presteert de Nokia 8.3 op het gebied van bouwkwaliteit? Het toestel heeft een aluminium frame en glazen voor- en achterkant. Dat frame bevat wel een laagje plastic, waardoor je geen metaal vast hebt. Het scherm is groot en de randen om er omheen zijn ook wat aan de grote kant. De kin aan de onderkant is nog wat breder.

Bedienen met een hand is er door het grote scherm niet bij. Door de glazen achterkant voelt het toestel soms wat glibberig aan. Vingerafdrukken zijn ook te zien, maar door de gebruikte kleurstelling vallen ze niet heel erg op. Het toestel is in één kleur te verkrijgen: donkerblauw. Aan de achterkant is ook de camera-module geplaatst, uitgerust met vier sensoren.

De koptelefoonaansluiting en usb c-poort vind je aan de onderkant en aan de linkerkant is een handige Google Assistent-knop paraat. De rechterzijde biedt plaats voor de volumeknoppen en aan/uit-knop. Daarin is ook de snelle fysieke vingerafdrukscanner geplaatst. Buigen of torderen is er niet bij, net zoals eerder werd getoond bij de Nokia 9 PureView door de bekende YouTuber JerryRigEverything. De bouwkwaliteit is dus prima.

Wereldwijde 5G-mogelijkheden

5G is belangrijk voor een merk als Nokia noemt Martens. Wel biedt het volgens hem voor consumenten nu nog weinig meerwaarde. Zo moeten we nog jaren wachten op een veel snellere mobiele dataverbinding via 5G. Wel is het toekomstbestendig zegt hij “en een toestel koop je niet voor een jaartje, maar voor langer”. Daarom is nu een 5G-toestel kopen best een slimme keuze. Daarnaast zet Nokia hoog in op ‘globale 5G’. Neem je de Nokia 8.3 mee naar een ander continent, dan kun je daar (in de toekomst) ook gebruikmaken van de snellere verbinding.

De Nokia 8.3 5G is onderdeel van het Android One-programma en dat is een groot pluspunt. Op de doos prijkt dan ook een sticker met ‘2 jaar Android-updates’ en dat is een fijne belofte. Ook krijg je dankzij Android One drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates. Tot slot draait de smartphone op een stockversie van Android, wat fijn is.

Daar scoort dit Nokia-toestel dan ook de nodige punten, maar bij verschillende andere fabrikanten is dat niet heel anders. Een Google Pixel 3a of Pixel 4a kost een stuk minder en is ook voorzien van schone software en een goed updatebeleid. De OnePlus Nord kan ook rekenen op meer(dere) Android-updates en datzelfde geldt voor bijvoorbeeld verschillende betaalbare toestellen in de Samsung Galaxy A-reeks. Daar ligt inderdaad een laagje over Android heen, maar daar is steeds minder op aan te merken.

Je krijgt bij de Nokia 8.3 5G bijvoorbeeld wel zes maanden gratis toegang tot Google One met 100GB cloudopslag. Dat is mooi meegenomen. Dat zal echter niet voor veel mensen de doorslag geven om echt te kiezen voor dit toestel.

Camera’s maken het niet altijd waar

De Nokia 8.3 5G heeft vijf camera’s aan boord, waaronder de 24 megapixel-selfiecamera. Die schiet scherpe selfies en is prima te gebruiken voor videogesprekken. In het ronde camera-eiland op de achterkant zitten vier camera’s. De primaire variant maakt gebruik van een 64 megapixel-sensor. Foto’s hebben echter een lagere resolutie, omdat meerdere pixels worden samengesmolten tot een enkele. Dat moet zorgen voor betere kiekjes qua kleur, contrast en details.

Foto’s kunnen er goed uitzien, maar dat is zeker niet altijd het geval. Bij de eerste foto in onderstaande galerij is veel niet goed scherp vastgelegd. Ook is de lucht een uitgebeten grijs vlak, wat niet overeenkomt met de realiteit. De 8.3 5G kan goede plaatjes afleveren, maar verwacht niet dat elke foto een waar kunstwerk is.

De 64 megapixel-camera kan goed omgaan met mindere lichtomstandigheden. Het verschil tussen normale foto’s en de nachtmodus is duidelijk te zien. In onderstaande voorbeelden zie je een foto in de normale stand naast de nachtmodus. Contouren en kleuren zien er beter uit en er zijn veel meer details te zien. Op dit gebied scoort de 8.3 5G dus erg goed.

Daarnaast is er een groothoeklens aanwezig met een resolutie van 12 megapixel. Dat is prima, al zie je wel minder detail dan bij foto’s die met de primaire camera zijn gemaakt. De grotere beeldhoek is handig, maar de kleuren verschillen lichtelijk met die van de primaire camera en dat is jammer. In onderstaande voorbeelden zie je aan de linkerkant een foto met de normale camera en rechts eentje met de groothoeklens.

Ook is een macrocamera aan boord, maar dat is niet meer dan een gimmick. De resolutie daarvan is slechts 2 megapixel, wat te weinig is voor een goede foto. Daarnaast moet je foto’s maken van objecten op meer dan 4 centimeter afstand en dat is niet fijn. Een close-up moet je van zo dichtbij mogelijk kunnen maken en daardoor is de lens beperkt.

De laatste sensor slaat diepte-informatie op voor als je een portretfoto maakt. Dit kan echter ook softwarematig en bij elk toestel vinden we zo’n extra sensor dan ook nutteloos.

De Nokia 8.3 5G is tot slot een ideaal toestel om mee te filmen volgens het bedrijf. Er is echter geen optische beeldstabilisatie aanwezig, wat bij het maken van video’s extra handig is. Wel is de ‘actiemodus’ aan boord, die je kunt gebruiken om bewegingen wat weg te werken. Dat werkt vrij goed, maar echte stabilisatie is gewoonweg beter.

Accuduur: ‘s avonds aan de lader

De accu van de Nokia 8.3 5G is 4500 mAh groot en dat is flink. Het lcd-scherm is echter groot en gebruikt de nodige energie. Pixels bij dit type scherm zijn niet individueel uit te schakelen, wat bij een amoled-paneel weer wel kan. Pak je de telefoon vroeg in de ochtend van de lader en gebruik je ‘m intensief? Dan komt het toch regelmatig voor dat je ‘m ‘s avonds even moet bijladen.

Daarbij gaat het opladen met maximaal 18 Watt. Dat wordt geschaard onder de categorie snelladen, maar bij andere merken is dat stukken sneller. Zo is 30 Watt bijna de huidige standaard en zien we zelfs uitschieters naar 65 Watt of nog sneller.

Conclusie Nokia 8.3 5G review

De Nokia 8.3 5G maakt de hoge verwachtingen niet waar. Bij de introductie in het voorjaar leek alles goed in orde. Een goede prijs, 5G-ondersteuning en een mooie combinatie van hard- en software. Inmiddels is het toestel op alle vlakken ruim ingehaald door de concurrentie. Voor het “totaalpakket” vraagt Nokia bovendien een te hoge prijs en dat is toch iets waar de meeste mensen direct naar kijken. Het is daarom moeilijk om de 8.3 5G aan te raden en het is slimmer om te wachten totdat het toestel in prijs daalt. Van uitstel komt vaak afstel en dat is hier het geval. Hopelijk is de nieuwe James Bond-film een stuk spannender dan deze Nokia 8.3 5G.

Nokia 8.3 5G kopen

De Nokia 8.3 5G heeft een adviesprijs van 579 euro voor het model met 6GB RAM en 64GB interne opslag. De variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost nog zo’n vijftig euro meer. Voor alle actuele prijzen check je onderstaande prijsvergelijker. Uiteraard kun je de Nokia 8.3 5G ook afsluiten met een abonnement om zo de kosten wat te spreiden.

