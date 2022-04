Podimo review: betalen voor sterke podcasts in een matige app

Netflix voor podcasts: dat is Podimo in een notendop. De nieuwe abonnementsdienst voor audioshows zit qua aanbod voorlopig wel goed, maar doet er verstandig aan nog eens naar de app te kijken. Je leest er alles over in deze review van Podimo.

Podimo review

De podcastmarkt wordt eindelijk volwassen, zo lijkt het. Het medium bestaat al ruim twintig jaar maar is de afgelopen jaren pas echt doorgebroken. Volgens een onderzoek van Adformatie luistert 46 procent van de Nederlanders weleens naar een podcast en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren alleen maar stijgt.

Grote techbedrijven zijn ook op de hoogte van deze statistieken. Muziekdienst Spotify bood podcastpionier Joe Rogan bijvoorbeeld een exclusief contract van 100 miljoen dollar aan en ook Apple experimenteert met het medium.

Netflix voor podcasts

Nu is daar het voor ons relatief onbekende Podimo. Deze van oorsprong Deense app is al in meerdere landen actief (waaronder Spanje en Zweden) en gaat het nu ook in Nederland proberen. De premisse: voor een paar euro per maand onbeperkt en reclamevrij luisteren naar al je favoriete podcasts en audioboeken.

Om deze belofte in te lossen werd onlangs Dag en Nacht Media overgenomen, Nederlands grootste podcastproducent. Populaire titels als De Moordcast, POM en Mr. Big zijn daardoor voortaan exclusief via Podimo te beluisteren. Verder doet de Deense app zaken met Tonny Media, uitgever van veelbeluisterde shows als De Zelfspodcast en Marc & Aaf Vinden Iets.

Wie wil blijven luisteren naar deze programma’s, moet voortaan de portemonnee trekken. Voor fervent luisteraars is dit waarschijnlijk geen probleem. Veel podcasts die nu exclusief via Podimo te beluisteren zijn, werkten hiervoor namelijk met individuele abonnementen. Voor een klein bedrag per maand kon je zo bijvoorbeeld extra podcastafleveringen krijgen en de maker(s) van de show steunen.

Betaalmuur is extra drempel

Voor doorsnee gebruikers werpt de prijs van Podimo wél een drempel op. Wie niet betrokken of nieuwsgierig is naar een van de exclusieve Podimo-shows, zal waarschijnlijk minder geneigd zijn om een abonnement af te sluiten.

Daar komt nog eens bij dat het aanbod aan openbare podcasts – die via platformen als Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en losse podcasts-apps te beluisteren zijn – onverminderd gigantisch is. Voor de groep mensen die zo nu en dan een podcast luisteren, is er daarom ook niet per se een reden om een abonnement op Podimo af te sluiten.

Dat weet Podimo ook, en daarom strooit men met gratis lidmaatschappen. Wie een beetje handig is met Google kan twaalf maanden gratis kennismaken met de app. Podimo hoopt gebruikers tijdens deze periode te interesseren in haar exclusieve shows in de hoop dat je blijft plakken voor het vervolg, zoals een nieuw seizoen van je favoriete true crime-podcast.

Podimo-app biedt ruimte voor verbetering

Om deze gebruikers op weg te helpen werkt Podimo met trailers. In deze voorstukjes, die in het typische Story-format van Instagram zijn gemaakt, vertellen makers waar hun show over gaat en waarom jij zou moeten luisteren.

Dit is een leuke vondst, ware het niet dat de functie ook symbool staat voor de gebrekkige techniek achter de app. Wanneer ik op een trailer in het thuisscherm van de app tik, krijg ik bijvoorbeeld steevast de eerste trailer in de rij te zien, terwijl ik op de tweede, derde of vierde show drukte.

En ik ben niet de enige die technische problemen met de Podimo-app ondervind, want in de eerste dagen na de release regende het klachten op social media. Gebruikers stoorden zich onder meer aan het internetslurpende gedrag van de app. De Podimo-app blijkt namelijk buitensporig veel data te gebruiken. Het precieze verbruik loopt uiteen, maar mijn eigen databundel kromp met 1.5GB na het luisteren van één show (à 1 uur).

Verder weigert de app om reeds beluisterde podcastafleveringen automatisch te archiveren, waardoor de shows in je persoonlijke overzicht blijven staan. Ook de zoekmachinefunctie kan beter, want vooralsnog is het soms lastig om een show te vinden – zelfs als je de naam foutloos spelt. Daarbij komt het feit dat de vormgeving van de app niet iedereen aanspreekt, al is dit natuurlijk een heel persoonlijk punt.

De toekomst van podcasts

Waar meer consensus over lijkt te zijn, is dat Podimo indruist tegen het openbare karakter van podcasts. De shows worden traditiegetrouw via openbare rss-lijsten verspreid, en nu moet je er als luisteraar ineens voor betalen. Daar is an sich niks mis mee – makers moeten immers betaald worden voor hun werk – maar het is wel een trendbreuk met het verleden.

Luisteraars zullen hier echter aan moeten wennen, want je kunt er van uitgaan dat de komende jaren steeds meer podcasts achter betaalmuren zullen verdwijnen. Als populaire podcastmakers niet exclusief bij Podimo tekenen, dan doen ze het wel bij Spotify, Apple of een bedrijf dat nog moet opstaan.

Podimo review: conclusie

Samenvattend geeft Podimo een inkijkje in de toekomst van podcasts. Die toekomst lijkt vooral goed voor makers uit te pakken. Zij zijn niet langer afhankelijk van advertenties en donaties en kunnen zich daardoor volledig richten op hun show.

Aan de andere kant moeten fervent luisteraars ineens betalen voor hun favoriete show en deze ook nog eens beluisteren via een minder goede app. Dat is eventjes zuur, maar aan het eind van de dag wil iedereen betaald worden voor haar of zijn werk – ook podcastmakers.

Voor doorsnee luisteraars is er vooralsnog weinig noodzaak om een abonnement op Podimo af te sluiten. Het aanbod aan ‘gratis’ shows is gigantisch en er zijn betere podcast-apps om die shows in te beluisteren, want die van Podimo is matig.

Alleen wanneer je verknocht bent aan een bepaalde podcast is een abonnement het overwegen waard. Ben je eenmaal overstag, dan krabbel je waarschijnlijk niet snel terug. Het aanbod van Podimo is immers al goed en wordt naar verwachting alleen maar beter.

Podimo proberen

Podimo is sinds half april 2022 te downloaden en begint bij 4,99 euro per maand, of 39,99 euro per jaar. Je kunt dan onbeperkt en reclamevrij naar podcasts luisteren en maximaal tien uur naar audioboeken.

Er is ook een Premium Plus-abonnement. Deze kost 9,99 euro per maand (of 79,99 euro per jaar) en daarmee kun je onbeperkt naar podcasts én audioboeken luisteren. Wie voor 31 mei 2022 een proefabonnement afsluit, kan Podimo 90 dagen gratis uitproberen. Na deze datum wordt de proefperiode één maand.

