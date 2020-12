De Samsung Galaxy A41 is inmiddels zeven maanden verkrijgbaar en één van de populairste budgettelefoons van dit moment. Hij heeft niet de allerbeste specificaties in zijn prijsklasse, maar is alsnog een aanrader als je een compacte smartphone zoekt.

Eerder dit jaar kwamen we met iets nieuws op Android Planet: review-updates. Hierin kijken we of populaire high-end, midrange en budgetsmartphones van vorig jaar nog de moeite zijn. Ook bespreken we populaire toestellen die een aantal maanden geleden zijn uitgebracht, zodat je weet of je ze nog moet overwegen. Iets oudere Android-telefoons zijn misschien ‘ingehaald’ door andere smartphones, maar vaak wel flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

Dit keer bespreken we de Samsung Galaxy A41, één van de populairste Android-telefoons van dit moment. De smartphone is nu – ongeveer zeven maanden na de release – een stuk goedkoper en nog steeds een interessante optie in het budgetsegment. Hij blinkt niet op alle fronten uit, maar blijft uniek door zijn compacte behuizing en mooie scherm.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy A41 review-update is ter beschikking gesteld door Samsung.

Compact design met erg goed scherm

De Samsung Galaxy A41 is vooral interessant als je een compacte Android-smartphone zoekt. Het scherm is met 6,1 inch relatief handzaam, wat ook komt door de dunne randen. Bovenin zit een kleine notch en hoewel dat minder subtiel (en modern) oogt als een cameragat (zoals bij de Samsung A51) stoort de inkeping niet.

De Galaxy A41 is redelijk goed met één hand te bedienen en met 152 gram ook lekker licht. Het design is verder fraai – vooral door het patroontje op de achterkant – en de telefoon voelt ondanks de plastic behuizing toch stevig aan. Compacte toestellen komen nog maar weinig voor en in het budgetsegment hebben vrijwel alle smartphones een veel groter scherm. De Galaxy A41 is op dit gebied dus uniek.

Een andere reden om de Galaxy A41 boven andere budgetsmartphones te verkiezen, is het scherm. Het display levert hele mooie beelden af, is door de full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) lekker scherp en heeft een amoled-paneel. Daardoor spatten kleuren van het scherm af en is zwart ook echt zwart.

Niet de beste hardware en accuduur

In onze originele review van de Samsung Galaxy A41 schreven we al dat het toestel niet uitblinkt door zijn prestaties of accuduur en dat is nog steeds zo. De MediaTek Helio P65-chip is niet per se langzaam en snel genoeg voor de meeste gebruikers, maar absoluut geen snelheidsmonster. In deze prijsklasse (de A41 kost ongeveer 200 euro) zijn er genoeg smartphones te vinden met snellere hardware. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Moto G9 Plus en Poco X3 NFC.

Wel vervelend is de vingerafdrukscanner van de Samsung A41. Deze zit onder het scherm en functioneert simpelweg niet goed genoeg. Hij is langzaam, niet accuraat en laat het regelmatig afweten.

Ook de accuduur is goed, maar niet geweldig. Door de compacte behuizing is er plek voor een bescheiden 3500 mAh-batterij en dat is niet heel groot. Sterker nog: heel veel budgetsmartphones die je op dit moment kunt kopen hebben een veel forsere accu dan de Galaxy A41.

Gelukkig betekent dit niet dat de accuduur van de A41 slecht is. Bij normaal gebruik kom je zonder problemen de dag door, ook als je de telefoon wat intensiever gebruikt. Snelladen is aanwezig en omdat de accu niet al te groot is, zit de telefoon ook vlot weer vol.

Camera’s zijn prima

De camera’s van de Galaxy A41 kunnen zeven maanden later nog prima mee, vooral als je foto’s bij veel daglicht maakt. Dan hebben kiekjes genoeg detail en mooie kleuren, zeker als je ze met de primaire 48 megapixel-camera maakt. In het donker presteert de camera niet best, waarbij het ook niet helpt dat er geen nachtmodus aanwezig is.

De 8 megapixel-groothoeklens is erg handig bij bijvoorbeeld landschapsfoto’s of beelden van grote steden. De kwaliteit is minder dan bij de primaire camera en ook zie je soms wat kleurverschil. Dit zien we echter vaker bij budgetsmartphones. De 5 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s en zorgt voor een mooi scherptediepte-effect.

De Samsung Galaxy A41 draait sinds de release op Android 10 en moet nog behoorlijk lang wachten op een upgrade naar versie 11. Hoewel Android 11 al sinds september beschikbaar is, wordt de smartphone naar verwachting pas in juni 2021 bijgewerkt. Veel andere Samsung-telefoons worden eerder van Android 11 voorzien.

Samsung maakte dit jaar bekend zijn populairste smartphones langer te ondersteunen. Hierdoor krijgen toestellen drie grote Android-updates in plaats van twee. Dit geldt helaas niet voor de Galaxy A41, maar wel voor duurdere Galaxy A-telefoons zoals de A51 en A71. De ondersteuning van de compacte A41 houdt dus eerder op en dat is iets om rekening mee te houden.

Desondanks brengt Samsung regelmatig updates voor de A41 uit met bijvoorbeeld de meest recente beveiligingspatches. Het bedrijf zegt de smartphone tot minstens mei 2022 van updates te voorzien en we verwachten dat ‘ie in de toekomst ook nog Android 12 krijgt. Je zit voorlopig dus nog wel goed met de compacte Samsung-telefoon.

De Samsung Galaxy A41 is nog steeds een fijne smartphone, en dat komt met name door het compacte formaat en goede scherm. De andere onderdelen van het toestel zijn niet bijzonder, maar ruim voldoende. Zo is de hardware krachtig genoeg, de accuduur in orde en de camera’s prima voor het geld.

Alleen de vingerafdrukscanner is ondermaats en soms tergend traag. Desondanks zijn er weinig compacte smartphones verkrijgbaar en omdat de Galaxy A41 inmiddels behoorlijk in prijs is gezakt, zul je je ook aan het einde van 2020 geen buil aan de Samsung-telefoon vallen.

Samsung Galaxy A41 kopen

De Samsung Galaxy A41 werd begin dit jaar uitgebracht voor 299 euro, maar is inmiddels een stuk goedkoper. Je haalt de Samsung-telefoon op dit moment voor ongeveer 200 euro in huis. In de prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse Samsung A41. Uiteraard is het ook mogelijk om de Samsung Galaxy A41 met een abonnement in huis te halen.