Met de Galaxy A40 had Samsung vorig jaar een succesje te pakken. Weet zijn opvolger, de Galaxy A41, ook te overtuigen? In deze review lees je alles over de plus- en minpunten van het nieuwe toestel.

Samsung had vorig jaar behoorlijk wat succes met de Galaxy A-reeks. In de afgelopen maanden zijn nieuwe smartphones uitgebracht, zoals de Galaxy A51 en Galaxy A71, de opvolgers van de populaire Galaxy A50 en A70. Onlangs kwam daar de Galaxy A41 bij, een nieuwere versie van de compacte Galaxy A40. De A40 was een uitstekende budgetsmartphone, die ook in onze review hoge ogen gooide.

Sterker nog: de Galaxy A40 is nog steeds één van de populairste smartphones op Android Planet. Daarom zijn we benieuwd wat Samsung heeft verbeterd met de nieuwe A41 en of de telefoon zijn voorganger weet te overtreffen. In deze review bespreken we alle features, zoals het amoled-scherm, de vingerafdrukscanner onder het scherm, driedubbele camera en accuduur met je.

Het testmodel voor deze Samsung Galaxy A41 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Strak design, maar wel van plastic

De Samsung Galaxy A41 ziet er aan de buitenkant uit als de Galaxy A51 en A71, maar is vooral een stuk lichter en compacter dan deze telefoons. Het toestel is bovendien iets langer en breder dan de A40 van vorig jaar, maar alsnog relatief compact. Vooral de handzame behuizing is een belangrijke reden om voor deze A41 te kiezen, want anno 2020 verschijnen nog weinig compacte Android-telefoons.

Het design van de smartphone is dik in orde: het scherm is voorkantvullend en de achterkant heeft een geinig patroontje, waarbij kleuren ook veranderen als het licht op de telefoon valt. Het is alleen een beetje jammer dat de A41 nogal goedkoop aanvoelt, wat ook komt doordat de telefoon slechts 152 gram weegt.

De behuizing is namelijk volledig van plastic en nogal gevoelig voor vingerafdrukken en andere vlekken. Opvallend is dat je de achterkant zelfs een beetje kunt indrukken, wat het gevoel een beetje versterkt dat je hier met een goedkopere smartphone te maken hebt.

Mooi en compact amoled-scherm

Het voelt een beetje gek om een smartphone met een 6,1 inch-scherm compact te noemen, maar de Galaxy A41 is daadwerkelijk een stuk kleiner en daardoor makkelijker met één hand te bedienen.

Doordat de telefoon iets langer is dan de A40 van vorig jaar, is het display ook wat gegroeid. Dat is fijn als je bijvoorbeeld graag video’s kijkt op je smartphone. Bovenin het scherm zit een kleine notch voor de 25 megapixel-selfiecamera, die verder niet stoort.

Het scherm zelf is één van de grootste pluspunten van de Galaxy A41. Het ziet er lekker scherp uit door de full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en het amoled-paneel zorgt voor erg mooie kleuren, een hoge helderheid en diepe zwarttinten. Veel smartphones in deze prijsklasse hebben een minder mooi lcd-scherm, dus op dit gebied heeft de Galaxy A41 duidelijk een streepje voor op de concurrentie.

Hardware en vingerafdrukscanner

De Galaxy A41 heeft geen processor van Samsung zelf, maar gebruikt een Helio P65-chip van fabrikant MediaTek, met 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Die is sneller dan de processor van de Galaxy A40 en dat merk je in de praktijk ook. Apps starten snel op en draaien vloeiend, multitasken is geen enkel probleem en ook de meeste games kun je op de A41 spelen.

De nieuwe Samsung-smartphone is echter niet de snelste telefoon in deze prijsklasse. Tijdens het gebruik zul je best wat haperingen zien en er zijn smartphones te vinden die minder kosten, maar wel beter presteren. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Moto G8 Plus (of Moto G8 Power) en Samsung’s eigen Galaxy A51, die simpelweg krachtigere hardware hebben.

Toch is de Galaxy A41 zeker geen langzame smartphone. De vingerafdrukscanner, die niet meer achterop en nu onder het scherm zit, is dat wel. De scanner ontgrendelt langzaam en tijdens mijn testperiode moest ik vaak mijn vingerafdruk meerdere keren scannen, waarna het soms nog niet lukte.

Een vingerafdrukscanner onder het scherm ziet er dan misschien uit als een moderne verbetering, maar de ‘ouderwetse’ scanner achterop bij de A40 werkt stukken beter. Het is irritant dat je daardoor alsnog soms met een patroon moet ontgrendelen, omdat de scanner gewoon niet meewerkt.

Software: OneUI is fijn in gebruik

Net als andere recente Samsung-smartphones draait de Galaxy A41 op Android 10 met de OneUI-skin. De software ziet er visueel compleet anders uit dan stock-Android, maar is wel overzichtelijk en fijn in gebruik. OneUI maakt het bovendien nog iets makkelijker om de A41 met één hand te bedienen, omdat knopjes naar de onderkant van het scherm worden geplaatst.

Samsung levert behoorlijk veel eigen apps mee op de Galaxy A41, zoals SmartThings, een eigen browser en mail-app, Samsung Health en diverse Microsoft-applicaties. Het overgrote deel is overbodig voor de meeste gebruikers, maar gelukkig kun je de applicaties verwijderen of verbergen in een mapje.

Het updatebeleid van Samsung is goed. De fabrikant brengt doorgaans twee grote Android-upgrades uit voor Galaxy A-smartphones, wat betekent dat de Galaxy A41 in de toekomst wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12. Het toestel krijgt daarnaast ieder kwartaal een beveiligingsupdate, en dus niet maandelijks.

Dat is een beetje jammer, maar begrijpelijk in deze prijsklasse. Samsung belooft de A41 tot minstens mei 2022 te ondersteunen en is niet bang om na de ‘updateperiode’ van zijn smartphones nog belangrijke patches uit te brengen. Koop je de Galaxy A41, dan zit je met software-updates voorlopig wel goed.

Drie camera’s achterop

Op de achterkant van de Samsung A41 zitten niet twee, maar drie camera’s. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens en dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s, die er overigens prima uitzien.

Foto’s die je maakt met de A41 ogen over het algemeen erg goed; kleuren zien er mooi uit en is er veel detail zichtbaar. Het dynamisch bereik is niet altijd optimaal, waardoor de lucht er soms uitziet als een grote witte vlek en kleuren niet realistisch ogen. In de meeste gevallen kun je echter prima foto’s maken met de Galaxy A41.

De 8 megapixel-groothoeklens is een fijne en handige extra, omdat je hiermee simpelweg meer van de omgeving op beeld krijgt. Foto’s zien er dan ook prima uit, al zie je wel een verschil in detail en kleuren met de primaire camera. Ook treedt af en toe wat vervorming op aan de zijkanten. Dit zien we echter vaker in deze prijsklasse en is verder geen ramp.

In het donker hebben de camera’s van de Galaxy A41 het moeilijker. Foto’s bevatten dan al gauw ruis en omdat er in de camera-app geen nachtmodus zit, ben je overgeleverd aan het licht dat je op dat moment voorhanden hebt. Is het heel donker, dan is het ook heel moeilijk om een scherpe foto met de A41 te maken.

Goede accuduur en snelladen

Een fijne verbetering van de Galaxy A41 ten opzichte van de A40 heeft te maken met de accu. Die is nu een stuk groter (3500 mAh in plaats van 3100 mAh), wat mogelijk is doordat de behuizing is gegroeid. De accuduur is goed: tijdens onze testperiode had ik geen problemen om een volledige dag op één lading door te komen. Bij normaal gebruik hoef je pas na anderhalve dag op te laden.

Zoek je een smartphone die langer meegaat, dan kun je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy M21 of Motorola Moto G8 Power overwegen. Ook de Moto G7 Power van vorig jaar is nog steeds een prima keuze, al heeft deze telefoon een minder goed scherm en verouderd design.

Fijn is dat de Galaxy A41 – net als zijn voorganger – snelladen via usb-c ondersteunt, met een maximaal vermogen van 15 Watt. Hiermee vul je de accu weer relatief snel, wat handig is als je bijvoorbeeld onderweg bent en weinig tijd hebt om de telefoon op te laden.

Conclusie Samsung Galaxy A41 review

De Samsung Galaxy A41 is opnieuw een erg goede budgetsmartphone, die vooral uitblinkt door de compacte behuizing en het mooie scherm. Op alle andere gebieden, zoals de prestaties, camera’s en accuduur, scoort ‘ie ook goed, maar niet per se beter dan andere telefoons in deze prijsklasse. Fijn is dat de software-ondersteuning van Samsung wel dik in orde is.

Zoek je een betaalbare telefoon die niet te groot is, dan is de Galaxy A41 zeker een aanrader. Het toestel is met een adviesprijs van 299 euro duurder dan zijn voorganger, maar als je even wacht totdat ‘ie in prijs daalt – en dat doen Samsung-telefoons vaak snel – dan heb je een goede deal te pakken.

