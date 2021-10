Xiaomi 11T (Pro) review: snelle hardware maskeert kleine frustraties

Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones uitgebracht met high-end hardware voor een relatief lage prijs. Wat wij van deze telefoons vinden, lees je in de review van de Xiaomi 11T en 11T Pro.

Lees verder na de advertentie.

Eerder dit jaar bracht de Chinese fabrikant de Xiaomi Mi 11 uit, net als de voordelige Xiaomi Mi 11i en extra luxe Xiaomi Mi 11 Ultra. Nu komt de fabrikant met een nieuwe collectie smartphones die daar wel heel dicht tegenaan schuurt. De Xiaomi 11T-familie bestaat uit twee telgen: de gewone Xiaomi 11T is verkrijgbaar vanaf 549 euro en voor de 11T Pro ben je minimaal 649 euro kwijt.

Dat lijkt schappelijk, aangezien de smartphone beschikken over rappe hardware en bovendien supersnel opladen. Maar is dat ook zo? In deze gecombineerde review van de Xiaomi 11T en 11T Pro lees je alles over de plus- en minpunten van de telefoons.

Xiaomi 11T (Pro) review Design Scherm Hardware Camera’s Software Accu’s Conclusie Kopen

Design wint geen originaliteitsprijs

We moesten tijdens het testen voor deze review goed opletten, want de Xiaomi 11T en 11T Pro lijken als twee druppels water op elkaar. Ze hebben dezelfde afmetingen en dezelfde glimmende plastic achterkant met een streepjesmotief erin. Je ziet er meer vingerafdrukken op dan op een gemiddelde spiegel, maar gelukkig levert Xiaomi een doorzichtig hoesje mee. Ook het rechthoekige camera-eiland is op beide modellen gelijk.

De telefoons hebben een anno 2021 weinig opvallend ontwerp. Ze zijn groot, het scherm heeft een klein gaatje voor de selfiecamera en een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Op de bouwkwaliteit valt weinig af te dingen, maar qua looks zijn dit behoorlijk grijze muizen. De Xiaomi 11T en 11T Pro kunnen dankzij de iP53-certificering verder prima tegen een regenbui, maar het is geen goed idee om ze in het toilet te laten vallen.

Schermen zien er prima uit

Ook bij het scherm zien we geen opvallende verschillen tussen de Xiaomi 11T en 11T Pro. Ze hebben beide een 6,67 inch-display met een prima resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Omdat het een oled-paneel betreft ziet het beeld er prima uit, met perfecte zwartwaardes en een hoog contrast. Je kiest zelf tussen een verversingssnelheid van 60 of 120Hz. Als je voor die laatste optie gaat, ziet alles er een stuk vloeiender uit en voelt je toestel ook sneller aan. Je levert wel wat accuduur in, maar dat is het wat ons betreft zeker waard.

De Xiaomi 11T (Pro) heeft dus een prima scherm, maar het is wel minder dan dat van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 en iPhone 13. Onder een hoek wordt het display bijvoorbeeld iets geler. Ook de maximale helderheid van 800 nits (1000 als je een hdr-video bekijkt) ligt onder de absolute top. Je kunt de 11T en 11T Pro goed aflezen in de zon, maar het scherm oogt dan wel een beetje flets.

Hardware is heel snel

We zijn eindelijk beland bij een categorie waar de Xiaomi 11T Pro zich van de gewone 11T onderscheidt. Een beetje dan. Het basismodel draait op een MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Die processor vinden we ook in de goedkopere OnePlus Nord 2 en is vergelijkbaar met de Snapdragon 865. Die chip zat vorig jaar in de duurste smartphones op de markt.

De 11T Pro beschikt over een Snapdragon 888, de opvolger van de 865. In het dagelijks gebruik zul je amper verschillen merken. Beide telefoons zijn erg rap, apps openen vlot en multitasken is geen probleem. De 11T Pro doet het in zware games vast iets beter, maar dat lijkt ons alleen relevant voor echte puristen. Dit zijn twee hele snelle telefoons.

Beide modellen beschikken ook over prima stereospeakers, die voor een vol geluid zorgen. De luidsprekers van de 11T Pro zijn afgesteld door audiobedrijf Harman Kardon en klinken als je goed luistert net iets ruimtelijker dan die van de 11T. Groot is het verschil echter zeker niet.

De vingerafdrukscanner zit op beide modellen in de aan-uitknop op de zijkant en is zeker niet de beste die we ooit getest hebben. Als je ook maar een béétje zweethanden hebt, moet je vaak meermaals scannen voor je op het thuisscherm terechtkomt.

Camera’s halen een krappe voldoende

Het begint een beetje saai te worden, maar ook op cameragebied zijn de Xiaomi 11T en 11T Pro vrijwel identiek. Het enige verschil is dat je met de Pro ook 8K-video kunt schieten. Op de achterkant van beide telefoons vind je dezelfde drie lenzen, waaronder de primaire camera met een resolutie van 108 megapixel. Zo’n nummer doet het natuurlijk goed in de marketing, maar de telefoons spuwen standaard plaatjes van ‘slechts’ 12 megapixel uit.

Foto’s ogen bij daglicht desalniettemin erg scherp. Wel worden de kleuren iets steviger aangezet dan we zouden willen. Als het zonnetje schijnt heb je ook snel last van flare, oftewel strepen die door het beeld lopen.

Lens nummer twee betreft een 8 megapixel-groothoeklens. Zoals wel vaker is die duidelijk minder goed dan de primaire camera. Het midden van de foto’s is acceptabel, maar de scherpte neemt richting de hoeken behoorlijk af. De kiekjes zijn soms ook wat aan de donkere kant.

Nachtmodus

De Xiaomi 11T (Pro) heeft helaas geen optische stabilisatie, wat zou helpen bij het maken van foto’s in het donker. Wel beschikt hij over een nachtmodus, die je kunt gebruiken met zowel de primaire camera als de groothoeklens. Bij de primaire camera maakt deze modus een groot verschil. Soms zelfs iets té groot. Dan worden je foto’s zoveel lichter gemaakt dat ze een beetje nep lijken. Ze zien er echter wel een stuk levendiger uit dan zónder de nachtmodus.

Normaal

Nachtmodus

Normaal

Nachtmodus

Bij de groothoeklens is het verschil een stukje kleiner. Dat komt waarschijnlijk omdat er simpelweg niet veel meer uit de kleine sensor te halen is. Toch biedt de nachtmodus wel een welkome stap vooruit, want de schaduwen zijn bijvoorbeeld beter zichtbaar.

Normaal

Nachtmodus

De laatste camera op de Xiaomi 11T (Pro) is een telemacrolens. Die heeft met 5 megapixel een hogere resolutie dan veel soortgelijke camera’s en beschikt bovendien over autofocus. De scherptediepte is echter flinterdun, waardoor het best lastig is om je onderwerp goed in beeld te krijgen. Met de primaire camera kun je ook behoorlijk dichtbij komen, wat soms mooiere resultaten oplevert.

Uiteraard hebben de smartphones ook een portretmodus, waarmee je de achtergrond van je foto’s onscherp kunt maken. Dat werkt heel aardig en bovendien kun je de mate van onscherpte achteraf aanpassen.

Macro

‘Macro’ met primaire lens

Portret

Software bevat soms vreemde foutjes

Xiaomi belooft dat de 11T-serie vier jaar lang beveiligingsupdates krijgt en drie nieuwe versies van Android. De smartphones draaien vanuit de doos op Android 11 en je mag in de toekomst dus updates naar Android 12, 13 en 14 verwachten. Dat is erg netjes. Gelukkig besluiten steeds meer Android-fabrikanten om hun producten langer te ondersteunen. Daardoor wordt het gat met Apple, dat bekendstaat om zijn uitstekende software-ondersteuning, op dit gebied een stukje kleiner.

Xiaomi legt zijn eigen MIUI-skin over Android heen. Het resultaat is een vrij druk en soms onoverzichtelijk besturingssysteem. Je leert er wel mee werken, maar wij geven de voorkeur aan skins die dichter bij Android zelf blijven. Daar komt bij dat we soms tegen vreemde foutjes aanliepen. Dan gaf WhatsApp bijvoorbeeld aan dat we een nieuw bericht hadden, terwijl dat niet zo was. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt.

We mogen ook niet onvermeld laten dat ons reviewexemplaar van de Xiaomi 11T Pro geen Play Protect-certificering had. Daardoor werkte Netflix niet en loop je mogelijk ook bij andere apps tegen problemen aan. Xiaomi verzekerde ons dat het om een fout gaat. Als jouw smartphone onverhoopt toch hetzelfde probleem heeft, moet je ‘m natuurlijk gewoon omruilen in de winkel.

Accu’s laden supersnel op, gaan redelijk lang mee

De Xiaomi 11T en 11T Pro zijn zeer geschikt voor ongeduldige mensen, want ze laden absurd snel op. Bij de 11T gaat dat met 67 Watt, waardoor je lege batterij na 36 minuten weer helemaal vol zit. Is dat je nog niet rap genoeg? De Xiaomi 11T Pro komt met een 120 Watt-lader. Volgens Xiaomi heeft die slechts 17 minuten nodig om het toestel volledig op te laden. Wij kwamen uit op ongeveer 19 minuten, maar dat is natuurlijk nog steeds heel erg vlot. Draadloos laden ontbreekt, maar dat vinden we niet heel erg.

De accu van beide toestellen is 5000 mAh groot. Dat lijkt fors, maar toch zijn dit geen batterijkampioenen. Zowel de snelle chips als de grote schermen slurpen veel stroom. Bij de Xiaomi 11T Pro kwamen we uit op een schermtijd van ongeveer vijf uur. De gewone Xiaomi 11T ging een half uurtje langer mee. Dat zal voor verreweg de meeste mensen voldoende zijn om de dag door te komen.

Conclusie Xiaomi 11T (Pro) review

In veel opzichten zijn de Xiaomi 11T en 11T Pro prima smartphones. Ze zijn allebei heel vlot, laden razendsnel op en hebben voor hun prijsklasse een prima scherm. Minder onder de indruk waren we van de software en ook de camera’s kunnen beter.

Ons advies is om voor de reguliere Xiaomi 11T te gaan. Die is 100 euro goedkoper dan de Pro en doet er nauwelijks voor onder. Dat toestel heeft wel stevige concurrentie van Xiaomi’s eigen Mi 11i, die je inmiddels ook voor 500 euro kunt kopen. De Mi 11i laadt wat minder snel op, maar heeft wel de Snapdragon 888 aan boord.

De Xiaomi 11T-familie voelt daarom een beetje overbodig. Het snelle opladen is leuk, maar verder onderscheiden de smartphones zich nauwelijks van de toestellen die Xiaomi eerder dit jaar uitbracht. Daardoor blijven we toch met gemengde gevoelens achter.

Xiaomi 11T (Pro) kopen

Wil je de Xiaomi 11T na het lezen van onze review in huis halen? Voor het model met 8GB RAM en 128GB opslagruimte betaal je 549 euro. De variant met 256GB opslag kost 599 euro. In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Xiaomi 11T of een Xiaomi 11T met abonnement. Je kiest uit de kleuren grijs, blauw of wit.

Ga je toch voor de Xiaomi 11T Pro? Die komt in drie varianten. Voor het model met 8GB Ram en 128GB opslag betaal je 649 euro. Wil je 256GB opslagruimte? Dan ben je 699 euro kwijt. Hieronder check je de beste deals voor een losse Xiaomi 11T Pro. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de Xiaomi 11T Pro in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Ook hier zijn de kleurenopties grijs, blauw of wit.